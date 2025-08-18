Gasperini alla ricerca di rinforzi: i nomi nel mirino della Roma

Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma e la sua rivoluzione giallorossa è già iniziata. Dopo aver lasciato l’Atalanta per accettare la sfida della capitale, l’ex tecnico bergamasco si trova ora alle prese con un calciomercato che definisce “fermo da 20 giorni” e che necessita di accelerazioni immediate per completare una rosa competitiva per la stagione 2025-26.
La situazione attuale: Roma in ritardo sul mercato
La Roma di Gasperini ha già messo a segno diversi colpi importanti ma il tecnico piemontese non nasconde la sua insoddisfazione per i tempi del mercato. Dopo la vittoria per 14-0 contro il Trastevere, Gasperini ha dichiarato apertamente la necessità di rinforzi, sottolineando come la squadra sia ancora incompleta.
Gli acquisti già ufficializzati:
- Wesley Franca: terzino destro dal Flamengo (25 milioni + 5 di bonus)
- Neil El Aynaoui: centrocampista dal Lens (23,5 milioni + 2 di bonus)
- Evan Ferguson: attaccante dal Brighton (prestito con diritto di riscatto a 40 milioni)
- Daniele Ghilardi: difensore dal Verona (11 milioni)
- Vasquez: portiere
- Leon Bailey: esterno dall’Aston Villa (quasi ufficiale)
Il patto con i Friedkin
Gasperini ha mantenuto la parola data ai Friedkin tre mesi fa, resistendo anche al tentativo last-minute della Juventus. Il tecnico ha firmato un contratto triennale e ha ottenuto garanzie sui rinforzi necessari per competere ai massimi livelli.
I nomi nel mirino per l’attacco
L’attacco rappresenta la priorità assoluta per Gasperini, che cerca sia un centravanti che un esterno offensivo per completare il reparto.
Nikola Krstovic: l’obiettivo numero uno
Nikola Krstovic del Lecce è il nome in cima alla lista di Gasperini per l’attacco. Il centravanti montenegrino ha già espresso la volontà di trasferirsi nella capitale e sta aspettando la Roma.
Profilo di Krstovic:
- Età: 25 anni
- Nazionalità: Montenegrina
- Club attuale: Lecce
- Prestazioni: 19 gol e 7 assist in 74 presenze
- Valutazione: Scesa da 35 a 18-20 milioni di euro
- Situazione: Il Lecce ha fissato una deadline per il 22-23 agosto
Il giocatore ha recentemente avuto un incontro con Mirko Vucinic, altro montenegrino che percorse lo stesso tragitto Lecce-Roma nel 2006, per informarsi sui piani giallorossi. Krstovic ha rifiutato il Leeds pur di restare in Serie A e aspettare la Roma.
Jadon Sancho: il sogno proibito
Jadon Sancho rappresenta il grande sogno di Gasperini per l’attacco. L’esterno inglese del Manchester United è finito ai margini del progetto dei Red Devils e potrebbe lasciare Old Trafford.
Dettagli dell’operazione Sancho:
- Costo cartellino: 20-23 milioni di euro (già accettati dal Manchester United)
- Ingaggio: 5-6 milioni di euro netti a stagione
- Ostacoli: Commissioni elevate e preferenza del giocatore per un club di Champions League
- Concorrenza: Inter, Juventus e Besiktas
L’affare resta complesso ma non impossibile, specialmente negli ultimi giorni di mercato quando le condizioni potrebbero cambiare.
Fabio Silva: l’alternativa portoghese
Fabio Silva del Wolverhampton è un altro nome monitorato da Gasperini. Il portoghese classe 2002 ha chiesto la cessione e rappresenta un profilo interessante per versatilità tattica.
Caratteristiche di Silva:
- Valutazione: 20-25 milioni di euro
- Prestazioni recenti: 10 gol in 24 presenze al Las Palmas
- Concorrenza: Altri club europei interessati
I rinforzi per il centrocampo
Gasperini sogna un centrocampista con le caratteristiche di Marten de Roon, suo fedelissimo ai tempi dell’Atalanta.
Matt O’Riley: il pallino di Gasperini
Matt O’Riley del Brighton resta un obiettivo concreto. Il danese era già stato seguito dall’Atalanta l’anno scorso come sostituto di Koopmeiners e ora Gasperini lo rivuole alla Roma.
Martinelli e Frendrup: le alternative
- Martinelli: mediano classe 2003 della Fluminense
- Morten Frendrup: centrocampista danese del Genoa (2 gol e 5 assist in 37 presenze)
Claudio Echeverri: il talento argentino
Claudio Echeverri, classe 2006 di proprietà del Manchester City, rappresenta l’investimento per il futuro. Il trequartista argentino piace molto a Gasperini per la sua capacità di giocare tra le linee.
Le fasce: rivoluzione sugli esterni
Gasperini sta rivoluzionando completamente il parco esterni, fondamentale per il suo gioco.
Robin Gosens: il grande ritorno
Robin Gosens rappresenta il primo nome sulla lista di Gasperini per la fascia sinistra. Il tedesco, cresciuto a Bergamo proprio sotto la guida del tecnico piemontese, conosce perfettamente i suoi dettami tattici.
Ostacoli per Gosens:
- La Fiorentina lo considera incedibile
- Prima offerta della Roma respinta
- Il giocatore gradirebbe il ritorno
Tyrell Malacia: l’opzione United
Tyrell Malacia del Manchester United è un altro nome monitorato per la fascia sinistra. L’olandese potrebbe lasciare Old Trafford e la Roma ha avviato contatti esplorativi.
Le cessioni necessarie
Per finanziare i nuovi acquisti, la Roma dovrà cedere alcuni elementi.
Artem Dovbyk: il bocciato di Gasperini
Artem Dovbyk è il primo indiziato per la cessione. L’ucraino non ha convinto Gasperini e la Roma valuta la sua partenza intorno ai 30-35 milioni di euro.
Interesse per Dovbyk:
- Leeds United
- West Ham
- Sunderland
- Villarreal
- Real Betis
Lorenzo Pellegrini: sirene inglesi
Lorenzo Pellegrini, appena privato della fascia di capitano, è nel mirino del West Ham che ha proposto un contratto da 7 milioni di euro all’anno.
Altri in uscita
- Mario Hermoso: Fuori dai piani di Gasperini
- Nicola Zalewski: Vicino all’Inter per 16-17 milioni
- Angelino: Possibile destinazione Arabia Saudita
- Marash Kumbulla: Interesse di Cagliari e club spagnoli
Le strategie di Gasperini
Il tecnico piemontese ha le idee chiare su come vuole costruire la sua Roma:
Il modulo e la filosofia
- Sistema di gioco: 3-4-3 o 3-5-2 tipico gasperiniano
- Esterni determinanti: Fondamentali per ampiezza e spinta
- Intensità e pressing: Marchio di fabbrica del tecnico
- Rotazioni continue: Necessarie per gestire i tanti impegni
Le priorità immediate
- Centravanti: Krstovic in pole, Sancho il sogno
- Esterno sinistro: Gosens il preferito
- Centrocampista: O’Riley l’obiettivo principale
- Cessioni: Dovbyk e Pellegrini per fare cassa
I casi spinosi: Dybala e Koné
Paulo Dybala: rapporto complesso
Paulo Dybala rappresenta uno dei casi più spinosi. L’argentino ha un rapporto complesso con Gasperini che dovrà valutarlo attentamente. Le quotazioni sui suoi addii sono scese a 2.50, segno che la permanenza non è scontata.
Manu Koné: il centrocampista blindato
Manu Koné è stato blindato dalla Roma dopo l’interesse dell’Inter. Gasperini considera il francese fondamentale per il suo progetto tattico.
Le tempistiche: corsa contro il tempo
Con l’inizio del campionato fissato per il 23 agosto contro il Bologna, la Roma ha pochissimo tempo per completare la rosa. Gasperini spera di avere almeno 2-3 rinforzi prima dell’esordio ufficiale.
Le date cruciali
- 22-23 agosto: Deadline del Lecce per Krstovic
- 30 agosto: Chiusura del calciomercato estivo
- 1 settembre: Termine per gli ultimi movimenti
Prospettive e ambizioni
L’arrivo di Gasperini ha alzato l’asticella delle ambizioni romane. Il tecnico punta alla qualificazione in Champions League e a un percorso importante in Europa League.
Gli obiettivi di Gasperini:
- Ritorno in Champions League
- Miglioramento del gioco offensivo
- Crescita dei giovani talenti
- Competitività su tutti i fronti
Il verdetto: La Roma di Gasperini rappresenta un progetto ambizioso che necessita ancora di tasselli fondamentali. Con Krstovic, Sancho e Gosens nel mirino, i giallorossi potrebbero trasformarsi in una seria candidata per le posizioni che contano. Il tecnico piemontese ha dimostrato all’Atalanta di saper costruire squadre competitive anche con investimenti mirati, e ora i Friedkin sperano che possa replicare il miracolo nella capitale. La prossima settimana sarà decisiva per capire se la Roma riuscirà a completare la rivoluzione iniziata con l’arrivo del Gasp.