Gasperini alla ricerca di rinforzi: i nomi nel mirino della Roma

Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma e la sua rivoluzione giallorossa è già iniziata. Dopo aver lasciato l’Atalanta per accettare la sfida della capitale, l’ex tecnico bergamasco si trova ora alle prese con un calciomercato che definisce “fermo da 20 giorni” e che necessita di accelerazioni immediate per completare una rosa competitiva per la stagione 2025-26.

La situazione attuale: Roma in ritardo sul mercato

La Roma di Gasperini ha già messo a segno diversi colpi importanti ma il tecnico piemontese non nasconde la sua insoddisfazione per i tempi del mercato. Dopo la vittoria per 14-0 contro il Trastevere, Gasperini ha dichiarato apertamente la necessità di rinforzi, sottolineando come la squadra sia ancora incompleta.

Gli acquisti già ufficializzati:

Wesley Franca : terzino destro dal Flamengo (25 milioni + 5 di bonus)

: terzino destro dal Flamengo (25 milioni + 5 di bonus) Neil El Aynaoui : centrocampista dal Lens (23,5 milioni + 2 di bonus)

: centrocampista dal Lens (23,5 milioni + 2 di bonus) Evan Ferguson : attaccante dal Brighton (prestito con diritto di riscatto a 40 milioni)

: attaccante dal Brighton (prestito con diritto di riscatto a 40 milioni) Daniele Ghilardi : difensore dal Verona (11 milioni)

: difensore dal Verona (11 milioni) Vasquez : portiere

: portiere Leon Bailey: esterno dall’Aston Villa (quasi ufficiale)

Il patto con i Friedkin

Gasperini ha mantenuto la parola data ai Friedkin tre mesi fa, resistendo anche al tentativo last-minute della Juventus. Il tecnico ha firmato un contratto triennale e ha ottenuto garanzie sui rinforzi necessari per competere ai massimi livelli.

I nomi nel mirino per l’attacco

L’attacco rappresenta la priorità assoluta per Gasperini, che cerca sia un centravanti che un esterno offensivo per completare il reparto.

Nikola Krstovic: l’obiettivo numero uno

Nikola Krstovic del Lecce è il nome in cima alla lista di Gasperini per l’attacco. Il centravanti montenegrino ha già espresso la volontà di trasferirsi nella capitale e sta aspettando la Roma.

Profilo di Krstovic:

Età : 25 anni

: 25 anni Nazionalità : Montenegrina

: Montenegrina Club attuale : Lecce

: Lecce Prestazioni : 19 gol e 7 assist in 74 presenze

: 19 gol e 7 assist in 74 presenze Valutazione : Scesa da 35 a 18-20 milioni di euro

: Scesa da 35 a 18-20 milioni di euro Situazione: Il Lecce ha fissato una deadline per il 22-23 agosto

Il giocatore ha recentemente avuto un incontro con Mirko Vucinic, altro montenegrino che percorse lo stesso tragitto Lecce-Roma nel 2006, per informarsi sui piani giallorossi. Krstovic ha rifiutato il Leeds pur di restare in Serie A e aspettare la Roma.

Jadon Sancho: il sogno proibito

Jadon Sancho (Depositphotos)

Jadon Sancho rappresenta il grande sogno di Gasperini per l’attacco. L’esterno inglese del Manchester United è finito ai margini del progetto dei Red Devils e potrebbe lasciare Old Trafford.

Dettagli dell’operazione Sancho:

Costo cartellino : 20-23 milioni di euro (già accettati dal Manchester United)

: 20-23 milioni di euro (già accettati dal Manchester United) Ingaggio : 5-6 milioni di euro netti a stagione

: 5-6 milioni di euro netti a stagione Ostacoli : Commissioni elevate e preferenza del giocatore per un club di Champions League

: Commissioni elevate e preferenza del giocatore per un club di Champions League Concorrenza: Inter, Juventus e Besiktas

L’affare resta complesso ma non impossibile, specialmente negli ultimi giorni di mercato quando le condizioni potrebbero cambiare.

Fabio Silva: l’alternativa portoghese

Fabio Silva del Wolverhampton è un altro nome monitorato da Gasperini. Il portoghese classe 2002 ha chiesto la cessione e rappresenta un profilo interessante per versatilità tattica.

Caratteristiche di Silva:

Valutazione : 20-25 milioni di euro

: 20-25 milioni di euro Prestazioni recenti : 10 gol in 24 presenze al Las Palmas

: 10 gol in 24 presenze al Las Palmas Concorrenza: Altri club europei interessati

I rinforzi per il centrocampo

Gasperini sogna un centrocampista con le caratteristiche di Marten de Roon, suo fedelissimo ai tempi dell’Atalanta.

Matt O’Riley: il pallino di Gasperini

Matt O’Riley del Brighton resta un obiettivo concreto. Il danese era già stato seguito dall’Atalanta l’anno scorso come sostituto di Koopmeiners e ora Gasperini lo rivuole alla Roma.

Martinelli e Frendrup: le alternative

Martinelli : mediano classe 2003 della Fluminense

: mediano classe 2003 della Fluminense Morten Frendrup: centrocampista danese del Genoa (2 gol e 5 assist in 37 presenze)

Claudio Echeverri: il talento argentino

Claudio Echeverri, classe 2006 di proprietà del Manchester City, rappresenta l’investimento per il futuro. Il trequartista argentino piace molto a Gasperini per la sua capacità di giocare tra le linee.

Le fasce: rivoluzione sugli esterni

Gasperini sta rivoluzionando completamente il parco esterni, fondamentale per il suo gioco.

Robin Gosens: il grande ritorno

Robin Gosens rappresenta il primo nome sulla lista di Gasperini per la fascia sinistra. Il tedesco, cresciuto a Bergamo proprio sotto la guida del tecnico piemontese, conosce perfettamente i suoi dettami tattici.

Ostacoli per Gosens:

La Fiorentina lo considera incedibile

Prima offerta della Roma respinta

Il giocatore gradirebbe il ritorno

Tyrell Malacia: l’opzione United

Tyrell Malacia del Manchester United è un altro nome monitorato per la fascia sinistra. L’olandese potrebbe lasciare Old Trafford e la Roma ha avviato contatti esplorativi.

Le cessioni necessarie

Per finanziare i nuovi acquisti, la Roma dovrà cedere alcuni elementi.

Artem Dovbyk: il bocciato di Gasperini

Artem Dovbyk è il primo indiziato per la cessione. L’ucraino non ha convinto Gasperini e la Roma valuta la sua partenza intorno ai 30-35 milioni di euro.

Interesse per Dovbyk:

Leeds United

West Ham

Sunderland

Villarreal

Real Betis

Lorenzo Pellegrini: sirene inglesi

Lorenzo Pellegrini, appena privato della fascia di capitano, è nel mirino del West Ham che ha proposto un contratto da 7 milioni di euro all’anno.

Altri in uscita

Mario Hermoso : Fuori dai piani di Gasperini

: Fuori dai piani di Gasperini Nicola Zalewski : Vicino all’Inter per 16-17 milioni

: Vicino all’Inter per 16-17 milioni Angelino : Possibile destinazione Arabia Saudita

: Possibile destinazione Arabia Saudita Marash Kumbulla: Interesse di Cagliari e club spagnoli

Le strategie di Gasperini

Il tecnico piemontese ha le idee chiare su come vuole costruire la sua Roma:

Il modulo e la filosofia

Sistema di gioco : 3-4-3 o 3-5-2 tipico gasperiniano

: 3-4-3 o 3-5-2 tipico gasperiniano Esterni determinanti : Fondamentali per ampiezza e spinta

: Fondamentali per ampiezza e spinta Intensità e pressing : Marchio di fabbrica del tecnico

: Marchio di fabbrica del tecnico Rotazioni continue: Necessarie per gestire i tanti impegni

Le priorità immediate

Centravanti: Krstovic in pole, Sancho il sogno Esterno sinistro: Gosens il preferito Centrocampista: O’Riley l’obiettivo principale Cessioni: Dovbyk e Pellegrini per fare cassa

I casi spinosi: Dybala e Koné

Paulo Dybala: rapporto complesso

Paulo Dybala rappresenta uno dei casi più spinosi. L’argentino ha un rapporto complesso con Gasperini che dovrà valutarlo attentamente. Le quotazioni sui suoi addii sono scese a 2.50, segno che la permanenza non è scontata.

Manu Koné: il centrocampista blindato

Manu Koné è stato blindato dalla Roma dopo l’interesse dell’Inter. Gasperini considera il francese fondamentale per il suo progetto tattico.

Le tempistiche: corsa contro il tempo

Con l’inizio del campionato fissato per il 23 agosto contro il Bologna, la Roma ha pochissimo tempo per completare la rosa. Gasperini spera di avere almeno 2-3 rinforzi prima dell’esordio ufficiale.

Le date cruciali

22-23 agosto : Deadline del Lecce per Krstovic

: Deadline del Lecce per Krstovic 30 agosto : Chiusura del calciomercato estivo

: Chiusura del calciomercato estivo 1 settembre: Termine per gli ultimi movimenti

Prospettive e ambizioni

L’arrivo di Gasperini ha alzato l’asticella delle ambizioni romane. Il tecnico punta alla qualificazione in Champions League e a un percorso importante in Europa League.

Gli obiettivi di Gasperini:

Ritorno in Champions League

Miglioramento del gioco offensivo

Crescita dei giovani talenti

Competitività su tutti i fronti

Il verdetto: La Roma di Gasperini rappresenta un progetto ambizioso che necessita ancora di tasselli fondamentali. Con Krstovic, Sancho e Gosens nel mirino, i giallorossi potrebbero trasformarsi in una seria candidata per le posizioni che contano. Il tecnico piemontese ha dimostrato all’Atalanta di saper costruire squadre competitive anche con investimenti mirati, e ora i Friedkin sperano che possa replicare il miracolo nella capitale. La prossima settimana sarà decisiva per capire se la Roma riuscirà a completare la rivoluzione iniziata con l’arrivo del Gasp.