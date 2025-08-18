Gary Gambassi, il medico che unisce chirurgia e arte

“Star bene con se stessi fa la differenza”. È questo il motto del dottor Gary Gambassi, medico chirurgo che ha fatto della valorizzazione della bellezza naturale la sua missione professionale.

La formazione e le prime esperienze

Il dottor Gambassi si è laureato in Medicina e Chirurgia e si è specializzato nel campo traumatologico ricostruttivo, con l’obiettivo di restituire forma e volume a chi ha subito menomazioni o danni traumatici. La sua carriera ha preso forma nei migliori ospedali tedeschi e italiani, dove ha affinato le sue competenze tecniche.

Con il tempo ha esteso il proprio raggio d’azione anche alla chirurgia estetica e ai trattamenti di ultima generazione, coniugando precisione medica e sensibilità artistica.

La filosofia di Gambassi Med

Fondatore di Gambassi Med, clinica specializzata in percorsi personalizzati, Gambassi propone:

Chirurgia estetica

Medicina estetica

Trattamenti mini-invasivi e non invasivi

Tecniche di ringiovanimento

La sua filosofia si fonda su un approccio sartoriale, in cui ogni intervento viene studiato per rispettare l’armonia del volto e del corpo. Ogni paziente viene seguito con la massima attenzione e cura, per ottenere risultati naturali e sicuri.

Ricerca e aggiornamento continuo

Parallelamente all’attività clinica, il dottor Gambassi è impegnato in un costante aggiornamento scientifico. Partecipa a congressi internazionali e collabora con colleghi di fama mondiale, con l’obiettivo di portare in Italia metodiche sempre più innovative nel settore estetico.

Il suo impegno mira a garantire ai pazienti trattamenti di alta qualità, sicuri e in linea con le più recenti scoperte in ambito medico.