Funerali Pippo Baudo: dove si svolgeranno le esequie del re della tv

L’Italia piange la scomparsa di Pippo Baudo, il leggendario conduttore televisivo che si è spento il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni presso il Campus Biomedico di Roma. Con la sua morte, il mondo dello spettacolo perde una delle figure più iconiche della televisione italiana, recordman assoluto del Festival di Sanremo con ben 13 conduzioni.

I funerali di Pippo Baudo: quando e dove

AGGIORNAMENTO UFFICIALE: Il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, ha confermato al TG1 che i funerali si terranno mercoledì 20 agosto presso il Santuario della Madonna della Stella, nel paese di nascita del grande conduttore siciliano.

Camera ardente: informazioni aggiornate

La camera ardente è stata allestita presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma Sud, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. L’apertura per famiglia e amici stretti è prevista per le ore 11:00 di domenica 17 agosto.

È attesa anche una camera ardente aperta al pubblico, che dovrebbe essere allestita lunedì, probabilmente presso gli studi Rai di Via Teulada per onorare la sua straordinaria carriera televisiva.

Le ultime ore di Pippo Baudo

Il grande conduttore si è spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi cari e con il conforto dei sacramenti. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.

La carriera leggendaria di Giuseppe “Pippo” Baudo

Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, Pippo Baudo ha rivoluzionato la televisione italiana per oltre sei decenni. La sua carriera è costellata di successi straordinari che lo hanno reso una vera istituzione del piccolo schermo.

I programmi che hanno fatto la storia

Il curriculum televisivo di Baudo è impressionante e include:

13 edizioni del Festival di Sanremo (record assoluto)

(record assoluto) Canzonissima (1972-1973)

(1972-1973) Domenica In (1979-1985, 1991-1992)

(1979-1985, 1991-1992) Fantastico (1984-1986 e 1990)

(1984-1986 e 1990) Settevoci (1966-1970)

(1966-1970) Serata d’onore

Gran Premio

Il talent scout per eccellenza

Baudo è stato un vero scopritore di talenti, lanciando le carriere di artisti come Lorella Cuccarini, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e Beppe Grillo. Il suo fiuto leggendario per individuare i futuri protagonisti dello spettacolo lo ha reso unico nel panorama televisivo italiano.

Il record di Sanremo e l’eredità culturale

Pippo Baudo detiene il record storico di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni, di cui cinque consecutive dal 1992 al 1996. La sua ultima conduzione risale al 2008, quando ha guidato la kermesse insieme a Piero Chiambretti.

L’impatto sulla cultura popolare italiana

Con Pippo Baudo ci saluta il massimo esponente dell’intrattenimento nazionalpopolare italiano. La sua figura ha attraversato i decenni, dai varietà in bianco e nero all’era digitale, mantenendo sempre intatto il rispetto e l’affetto del pubblico.

Gli ultimi anni e la malattia

Negli ultimi anni, Baudo aveva ridotto la sua presenza televisiva a causa di una malattia debilitante che lo aveva costretto anche in sedia a rotelle. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2024, alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore.

Il cordoglio delle istituzioni

La Premier Giorgia Meloni ha scritto su X “Grazie di tutto”, mentre il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato: “Con la scomparsa di Pippo Baudo l’Italia perde uno dei volti più amati e riconoscibili della propria storia televisiva”.

La vita privata del “Super Pippo”

Pippo Baudo ha avuto una vita sentimentale molto seguita dai media. Ha avuto due figli: Alessandro (nato nel 1962 da Mirella Adinolfi) e Tiziana (nata nel 1970 da Angela Lippi). Il matrimonio più famoso è stato quello con la cantante lirica Katia Ricciarelli, sposata nel 1986 e dalla quale ha divorziato nel 2007.

L’addio a una leggenda

Con la scomparsa di Pippo Baudo, l’Italia perde non solo un maestro della televisione, ma anche un uomo che ha saputo raccontare il Paese attraverso lo spettacolo. Insieme a Mike Bongiorno, è probabilmente il conduttore televisivo italiano più noto e influente di sempre.

I funerali rappresenteranno l’ultimo atto di una carriera straordinaria che ha segnato generazioni di italiani. Il suo motto “L’ho inventato io…” riferito ai tanti talenti scoperti, resterà per sempre nella memoria collettiva del nostro Paese.