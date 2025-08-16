La magia della musica italiana ha avvolto il cuore di Monopoli nella notte di sabato 16 agosto, quando Francesco Renga ha portato il suo tour celebrativo “Angelo-Venti” in Piazza Vittorio Emanuele II. Un concerto che ha sigillato nel modo più emozionante i festeggiamenti civili in onore della Madonna della Madia, patrona della città pugliese.

Francesco Renga è salito sul palco accolto da un’ovazione che ha riempito ogni angolo della storica piazza. Migliaia di persone, tra cittadini monopolitani, turisti e fan accorsi da tutta la Puglia, hanno trasformato il centro città in un’unica grande festa di musica e condivisione.

Francesco Renga incanta Monopoli: una notte di emozioni (foto)

Vent’anni di “Angelo”: un viaggio attraverso 20 brani indimenticabili

Il tour “Angelo-Venti” non è solo una serie di concerti, ma un vero e proprio pellegrinaggio musicale che celebra i vent’anni di “Angelo”, il brano iconico con cui Renga trionfò al Festival di Sanremo nel 2005. E proprio quella canzone, eseguita in una versione speciale prodotta da Tommaso Colliva, ha rappresentato il momento clou della serata monopolitana.

La scaletta, accuratamente pensata per questo tour celebrativo, ha saputo toccare tutte le corde dell’emozione attraverso un viaggio musicale completo. L’apertura con “Angelo” ha subito creato l’atmosfera magica, seguita da grandi classici come “Ancora di lei”, “Dove il mondo non c’è più” e “Raccontami”. Momenti di pura emozione con “Tracce di te”, “Un’ora in più” e la coinvolgente “Meravigliosa”, mentre “Ci sarai” e “Ferro e cartone” hanno fatto vibrare ogni cuore presente.

Non sono mancati i brani più rock come “Cambio direzione” e “Dimmi”, alternati a perle come “La tua bellezza”, “Vivendo adesso” e la toccante “Era una vita che ti stavo aspettando”. Il pubblico ha cantato a squarciagola durante “Il mio giorno più bello nel mondo” e “Scriverò il tuo nome”, prima dei bis finali con “Pazzo di te”, “Nuova luce” e l’immancabile “Angelo” che ha chiuso la serata in bellezza.

Un evento gratuito che ha unito tradizione e grande musica

L’amministrazione comunale di Monopoli, in collaborazione con il Comitato Festa Patria, ha voluto offrire questo straordinario evento gratuitamente a tutta la cittadinanza, nell’ambito delle celebrazioni per la Madonna della Madia. Una scelta che ha permesso a famiglie intere di vivere insieme questa esperienza musicale unica, rendendo la serata ancora più speciale e inclusiva.

La voce di Renga che accarezza l’anima della città

Francesco Renga, con la sua voce inconfondibile e la sua capacità interpretativa, ha saputo creare un’atmosfera intima nonostante la grandezza dell’evento. Tra un brano e l’altro, l’artista ha condiviso con il pubblico ricordi e aneddoti della sua carriera, creando quel feeling speciale che lo ha sempre contraddistinto nei suoi live.

Particolarmente toccante il momento centrale del concerto con “Era una vita che ti stavo aspettando” e “A un isolato da te”, che hanno creato un’atmosfera intima nonostante la grandezza dell’evento. L’emozione ha raggiunto l’apice durante “Guardami amore” e “Migliore”, prima del gran finale che ha visto il pubblico monopolitano cantare all’unisono con Francesco Renga.

Il successo di un tour che celebra la musica d’autore italiana

Il concerto di Monopoli si inserisce perfettamente nel successo del tour “Angelo-Venti”, che da giugno sta toccando le piazze e le arene più prestigiose d’Italia. Partito da Vicenza lo scorso 21 giugno, il tour rappresenta un momento di celebrazione non solo per la carriera di Renga, ma per tutta la musica d’autore italiana.

La tappa pugliese ha confermato ancora una volta il legame speciale che Francesco Renga ha saputo costruire con il suo pubblico nel corso di oltre trent’anni di carriera. Un pubblico trasversale, che va dai giovanissimi agli adulti, tutti uniti dalla forza emotiva di canzoni che hanno accompagnato momenti importanti della vita di intere generazioni.

Una notte che rimarrà nel cuore di Monopoli

Quando le ultime note di “Angelo” hanno risuonato nella piazza, accompagnate da un coro spontaneo di migliaia di voci, l’emozione era palpabile. Gli applausi sono durati diversi minuti, mentre Francesco Renga, visibilmente commosso, ringraziava calorosamente il pubblico monopolitano per il calore dimostrato.

