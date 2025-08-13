C5: al via la miniserie «FRAGILI 2» - mercoledì 13 e giovedì 14 agosto - in prima serata
C5: al via la miniserie «FRAGILI 2» - mercoledì 13 e giovedì 14 agosto - in prima serata

Fragili 2 torna su Canale 5: anticipazioni 13 e 14 agosto

di 13 Agosto 2025

Fragili 2, sequel della fortunata miniserie di Bruno e Chiara Frustaci prodotta da Sunshine Production, torna in onda mercoledì 13 e giovedì 14 agosto in prima serata su Canale 5.
La serie, interpretata da Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, porta sullo schermo nuove vicende ambientate nella comunità del Casale, tra conflitti generazionali, relazioni messe alla prova e il desiderio di costruire legami autentici.

Un racconto corale tra emozioni e fragilità

La prima stagione aveva raccontato, in chiave comedy-drama, il tema dell’integrazione generazionale. Ora la nuova stagione approfondisce ancora di più le sfide quotidiane, con uno sguardo diretto sulle fragilità dei protagonisti.
Fragili 2 intreccia emozioni, scelte difficili e la bellezza delle relazioni vere, restituendo un ritratto realistico del presente.

I personaggi – giovani e adulti – vivono nuove esperienze, tra ritorni inaspettati, amori nascosti e situazioni che mettono alla prova i rapporti. Il Casale diventa sempre più il cuore pulsante della narrazione, un luogo dove si incrociano destini e speranze.

Primo episodio – 13 agosto

Nel primo appuntamento, la comunità dell’Arca di Noè deve fare i conti con la diffidenza dei vicini e con tensioni personali che rischiano di minare la serenità raggiunta.
Tra le trame principali:

  • Marco, segnato dalla partenza di Claudia, cerca un nuovo equilibrio.
  • Renato e Angelica sembrano vivere un momento felice, ma l’arrivo di Patrizio (padre di Pippo) porta scompiglio.
  • Edoardo affronta il difficile rapporto con la madre alcolista.
  • Omar ritrova il fratello Adam, che conquista l’attenzione di Mattia.
  • Jia si dedica ai preparativi del matrimonio di Rosa e Gianni.
  • Adele inizia un flirt con un uomo più giovane.

Il colpo di scena arriva quando Rosa non si presenta all’altare, lasciando tutti sorpresi.

Secondo episodio – 14 agosto

Il secondo episodio si concentra sulla ricostruzione dei rapporti.
Le linee narrative si sviluppano così:

  • Rosa e Gianni riflettono sul loro futuro.
  • Marco si apre a una nuova conoscenza.
  • Renato sospetta un tradimento inesistente da parte di Angelica.
  • Angelica scopre che Patrizio è un ladro e lo allontana.

Il momento più drammatico arriva quando Patrizio, accecato dalla rabbia, appicca un incendio che mette in pericolo l’intero Casale.
Questa tragedia, però, diventa occasione di rinascita: la comunità si stringe per superare la difficoltà. Nel finale, Rosa pronuncia finalmente il suo “sì” a Gianni.

Il valore di Fragili 2

La forza di Fragili 2 sta nella capacità di alternare momenti di leggerezza a scene intense, affrontando temi attuali come:

  • La convivenza tra generazioni diverse.
  • Le difficoltà relazionali all’interno di una comunità.
  • Le sfide personali legate a fragilità emotive e familiari.
  • La ricerca di appartenenza e il bisogno di sostegno reciproco.

Gli autori hanno mantenuto lo spirito corale della prima stagione, ma con un’intensità narrativa maggiore, valorizzando sia le figure storiche che i nuovi ingressi.

Cast e produzione

Oltre a Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, nel cast figurano volti giovani e interpreti di talento che contribuiscono a dare vita a una storia credibile e coinvolgente.
La regia e la sceneggiatura di Bruno e Chiara Frustaci confermano la scelta di un linguaggio diretto e senza filtri, capace di parlare a un pubblico ampio.

Quando e dove vederlo

Gli appuntamenti con Fragili 2 sono:

  • Mercoledì 13 agosto 2025, ore 21.30 circa su Canale 5.
  • Giovedì 14 agosto 2025, stessa ora e canale.

Entrambe le puntate saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Betty Barletta

Caporedattore di Lifestyleblog.it. Adoro il mondo del Lifestyle

Potrebbe interessarti

Ultime di Tv e Radio

Da non perdere!

Telecomando

Programmi tv stasera 13 agosto 2025: la guida completa per una serata perfetta

Il mercoledì 13 agosto 2025 si…
Teo Mammucari a Belve

Mammucari e Miccio verso Domenica In? I nomi per affiancare Mara Venier

Le ultime indiscrezioni dal mondo televisivo…