Fragili 2 torna su Canale 5: anticipazioni 13 e 14 agosto

Fragili 2, sequel della fortunata miniserie di Bruno e Chiara Frustaci prodotta da Sunshine Production, torna in onda mercoledì 13 e giovedì 14 agosto in prima serata su Canale 5.

La serie, interpretata da Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, porta sullo schermo nuove vicende ambientate nella comunità del Casale, tra conflitti generazionali, relazioni messe alla prova e il desiderio di costruire legami autentici.

Un racconto corale tra emozioni e fragilità

La prima stagione aveva raccontato, in chiave comedy-drama, il tema dell’integrazione generazionale. Ora la nuova stagione approfondisce ancora di più le sfide quotidiane, con uno sguardo diretto sulle fragilità dei protagonisti.

Fragili 2 intreccia emozioni, scelte difficili e la bellezza delle relazioni vere, restituendo un ritratto realistico del presente.

I personaggi – giovani e adulti – vivono nuove esperienze, tra ritorni inaspettati, amori nascosti e situazioni che mettono alla prova i rapporti. Il Casale diventa sempre più il cuore pulsante della narrazione, un luogo dove si incrociano destini e speranze.

Primo episodio – 13 agosto

Nel primo appuntamento, la comunità dell’Arca di Noè deve fare i conti con la diffidenza dei vicini e con tensioni personali che rischiano di minare la serenità raggiunta.

Tra le trame principali:

Marco , segnato dalla partenza di Claudia, cerca un nuovo equilibrio.

, segnato dalla partenza di Claudia, cerca un nuovo equilibrio. Renato e Angelica sembrano vivere un momento felice, ma l’arrivo di Patrizio (padre di Pippo) porta scompiglio.

e sembrano vivere un momento felice, ma l’arrivo di (padre di Pippo) porta scompiglio. Edoardo affronta il difficile rapporto con la madre alcolista.

affronta il difficile rapporto con la madre alcolista. Omar ritrova il fratello Adam , che conquista l’attenzione di Mattia .

ritrova il fratello , che conquista l’attenzione di . Jia si dedica ai preparativi del matrimonio di Rosa e Gianni .

si dedica ai preparativi del matrimonio di e . Adele inizia un flirt con un uomo più giovane.

Il colpo di scena arriva quando Rosa non si presenta all’altare, lasciando tutti sorpresi.

Secondo episodio – 14 agosto

Il secondo episodio si concentra sulla ricostruzione dei rapporti.

Le linee narrative si sviluppano così:

Rosa e Gianni riflettono sul loro futuro.

e riflettono sul loro futuro. Marco si apre a una nuova conoscenza.

si apre a una nuova conoscenza. Renato sospetta un tradimento inesistente da parte di Angelica .

sospetta un tradimento inesistente da parte di . Angelica scopre che Patrizio è un ladro e lo allontana.

Il momento più drammatico arriva quando Patrizio, accecato dalla rabbia, appicca un incendio che mette in pericolo l’intero Casale.

Questa tragedia, però, diventa occasione di rinascita: la comunità si stringe per superare la difficoltà. Nel finale, Rosa pronuncia finalmente il suo “sì” a Gianni.

Il valore di Fragili 2

La forza di Fragili 2 sta nella capacità di alternare momenti di leggerezza a scene intense, affrontando temi attuali come:

La convivenza tra generazioni diverse.

diverse. Le difficoltà relazionali all’interno di una comunità.

all’interno di una comunità. Le sfide personali legate a fragilità emotive e familiari.

legate a fragilità emotive e familiari. La ricerca di appartenenza e il bisogno di sostegno reciproco.

Gli autori hanno mantenuto lo spirito corale della prima stagione, ma con un’intensità narrativa maggiore, valorizzando sia le figure storiche che i nuovi ingressi.

Cast e produzione

Oltre a Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, nel cast figurano volti giovani e interpreti di talento che contribuiscono a dare vita a una storia credibile e coinvolgente.

La regia e la sceneggiatura di Bruno e Chiara Frustaci confermano la scelta di un linguaggio diretto e senza filtri, capace di parlare a un pubblico ampio.

Quando e dove vederlo

Gli appuntamenti con Fragili 2 sono:

Mercoledì 13 agosto 2025 , ore 21.30 circa su Canale 5.

, ore 21.30 circa su Canale 5. Giovedì 14 agosto 2025, stessa ora e canale.

Entrambe le puntate saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.