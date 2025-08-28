Fiat Coupé: la storia della sportiva italiana

Nel 1994 debuttò la Fiat Coupé, assemblata presso la Carrozzeria Pininfarina. Inizialmente, era disponibile con le motorizzazioni a benzina 2.0ie 16v da 139 CV e 2.0ie 16v turbo da 190 CV di potenza. La gamma, invece, era declinata negli allestimenti Confort e Plus, quest’ultimo dotato di climatizzatore, interni in pelle e cerchi in lega.

Esteticamente, la Fiat Coupé fu aggiornata nel 1996 e, per l’occasione, fu introdotto il propulsore a benzina 1.8ie 16v da 131 CV di potenza e abbinato all’allestimento base. Inoltre, debuttarono anche le unità a benzina 2.0ie 20v da 147 CV e 2.0ie 20v turbo da 220 CV di potenza. Nel 1998, invece, fu la volta della versione speciale Limited Edition, riconoscibile per le minigonne laterali e gli interni in pelle bicolore.

Le ultime novità per la Fiat Coupé risalgono al 1999, ovvero il motore a benzina 2.0ie 20v aspirato da 154 CV di potenza e la speciale declinazione Plus con l’avviamento a pulsante nella cornice in alluminio satinato. Uscì di scena nel corso del 2000, dopo esser stata prodotta in 72.762 esemplari.