Fiat Coupé: la storia della sportiva italiana

Fiat Coupé: la storia della sportiva italiana

di 28 Agosto 2025

Nel 1994 debuttò la Fiat Coupé, assemblata presso la Carrozzeria Pininfarina. Inizialmente, era disponibile con le motorizzazioni a benzina 2.0ie 16v da 139 CV e 2.0ie 16v turbo da 190 CV di potenza. La gamma, invece, era declinata negli allestimenti Confort e Plus, quest’ultimo dotato di climatizzatore, interni in pelle e cerchi in lega.

Esteticamente, la Fiat Coupé fu aggiornata nel 1996 e, per l’occasione, fu introdotto il propulsore a benzina 1.8ie 16v da 131 CV di potenza e abbinato all’allestimento base. Inoltre, debuttarono anche le unità a benzina 2.0ie 20v da 147 CV e 2.0ie 20v turbo da 220 CV di potenza. Nel 1998, invece, fu la volta della versione speciale Limited Edition, riconoscibile per le minigonne laterali e gli interni in pelle bicolore.

Le ultime novità per la Fiat Coupé risalgono al 1999, ovvero il motore a benzina 2.0ie 20v aspirato da 154 CV di potenza e la speciale declinazione Plus con l’avviamento a pulsante nella cornice in alluminio satinato. Uscì di scena nel corso del 2000, dopo esser stata prodotta in 72.762 esemplari.

Dario Montrone

Dario Montrone

Quando ero bambino, leggevo soprattutto…TOPOLINO! Si, perché stando alle biografie di giovani e saccenti giornalisti del settore auto, loro erano già avanti per poter leggere i fumetti ed entravano nelle edicole solo per comprare riviste specializzate, in quanto esseri superiori e destinati solamente per questo ad intraprendere la via del giornalismo automobilistico. Per quanto riguarda il sottoscritto, Dario Montrone da Conversano (BA), potrei raccontare tante vicissitudini, ma mi limito a dire che ho cominciato a scrivere di auto sul web nel 2001, ai tempi del liceo. L’attività di giornalista freelance, tuttavia, è iniziata ufficialmente nel 2009, poco dopo la laurea in Marketing & Comunicazione. Essendo molto interessato alle auto d’epoca, ho scritto due libri sull’argomento: “Auto Storiche Italiane” e “Auto Europee Anni ‘80”. Per il resto, cerco di divertirmi con altri hobby, come mototurismo e modellismo.

Potrebbe interessarti

Da non perdere!

Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico

Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico

Evoluzione di un bestseller Dal 2017…
IM LS6: nuova SUV coupé con la tecnologia ibrida EREV

IM LS6: nuova SUV coupé con la tecnologia ibrida EREV

Ecco la nuova IM LS6, disponibile…