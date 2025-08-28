Festival Venezia 2025: Fanelli debutta, Sorrentino apre con La grazia

L’82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha alzato ufficialmente il sipario mercoledì 27 agosto 2025, regalando al mondo del cinema una serata inaugurale ricca di emozioni, glamour e momenti indimenticabili. Dal Lido di Venezia, la kermesse cinematografica più prestigiosa d’Italia ha dato il via a undici giorni di magia, tra red carpet scintillanti, anteprime mondiali e stelle internazionali.

La cerimonia d’apertura: Emanuela Fanelli protagonista

Un debutto storico

Emanuela Fanelli ha fatto la storia diventando la prima conduttrice nella storia della Mostra del Cinema di Venezia, abbandonando il tradizionale ruolo di madrina. L’attrice romana, vincitrice del David di Donatello 2024 come Miglior attrice non protagonista per “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, ha condotto la cerimonia d’apertura alle ore 19:00 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Il discorso d’apertura

La cerimonia si è aperta con la lettura di un messaggio augurale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha onorato l’evento con il suo personale saluto alla kermesse cinematografica. Fanelli ha poi dichiarato ufficialmente aperta l’82ª edizione della Mostra, dando il via a una manifestazione che si protrarrà fino al 6 settembre 2025.

Il tributo a Werner Herzog

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stata la consegna del Leone d’Oro alla carriera al regista e sceneggiatore tedesco Werner Herzog. A pronunciare la laudatio è stato nientemeno che Francis Ford Coppola, che ha reso omaggio al maestro del cinema tedesco con parole toccanti:

“La sua vita ha riempito le pagine di ogni enciclopedia, libri che ha scritto, opere che ha diretto, ruoli in cui ha recitato”

Herzog ha accettato il riconoscimento con gratitudine, dichiarando: “La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia mi ha sempre trattato bene. Ho sempre voluto essere un buon soldato del cinema: per riuscirci servono perseveranza e senso del dovere”.

“La grazia” di Sorrentino: il film d’apertura

L’anteprima mondiale

Dopo la cerimonia inaugurale, è stata la volta della proiezione in anteprima mondiale di “La grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Il regista premio Oscar è tornato al Lido dopo il successo di “È stata la mano di Dio”, che nel 2021 si meritò il Leone d’argento-Gran Premio della Giuria.

Il mistero intorno al film

Sorrentino ha mantenuto un alone di mistero intorno alla sua nuova opera, rivelando solo che si tratta di “un film d’amore” realizzato insieme a Toni Servillo, con cui collabora per la settima volta. Il regista napoletano ha dichiarato: “È un film d’amore: da vent’anni, con Toni Servillo, ne volevamo fare uno. Ma non vi spiego cos’è per me la Grazia, perché se no sarebbe inutile aver girato il film…”.

Il legame con Venezia

Il direttore artistico Alberto Barbera ha sottolineato il rapporto speciale tra Sorrentino e la Mostra: “Mi piace ricordare che uno dei più importanti e apprezzati autori italiani a livello internazionale esordì proprio alla Biennale di Venezia nel 2001 con il suo primo film, ‘L’uomo in più’, nei miei primi anni da direttore artistico”.

Il red carpet scintillante: look e pagelle

Emanuela Fanelli: eleganza argentata

La conduttrice ha scelto un brillante abito Giorgio Armani Privé nei toni dell’argento, completato da gioielli Cartier. Il suo look ha incarnato perfettamente il ruolo di prima donna della serata, con un abito che scivolava come “pioggia luminosa” lungo il corpo, caratterizzato da una scollatura vertiginosa che l’ha resa regale senza mai cadere nell’eccesso.

Voto della critica: 7-8 – “Scintillante ed elegante, ha saputo fondere la solennità del ruolo con la freschezza di un debutto storico”

Cate Blanchett: la regina di Hollywood

L’attrice australiana ha rubato la scena con un abito nero a sirena Giorgio Armani Privé, già indossato ai SAG Awards del 2022. Una scelta che dimostra la sua maestria del riciclo anche nelle occasioni più importanti. L’abito, caratterizzato da tasche che disegnavano la silhouette e una scollatura profonda decorata con pietre tono su tono, è stato completato da orecchini di diamanti.

Voto della critica: 9-10 – “L’incarnazione di Hollywood, classe pura e aura magnetica”

Tilda Swinton: l’icona senza tempo

La diva britannica ha optato per la semplicità elegante: maglia bianca a maniche lunghe e gonna ampia nera plissettata. Un look che ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile internazionale.

Voto della critica: 8,5 – “Semplice, iconica, Tilda”

Rose Villain: punk da red carpet

La cantante ha fatto discutere con il suo stile punk da sera, sfoggiando un abito con bustier metallizzato firmato Vivienne Westwood su misura, accompagnato da un’acconciatura con la cresta azzurra. Un look audace che ha diviso la critica.

Voto della critica: 5 – “Coraggiosa ma troppo fuori contesto per il red carpet veneziano”

Altri look degni di nota

Heidi Klum : Look custom made Intimissimi insieme alla figlia Leni

: Look custom made Intimissimi insieme alla figlia Leni Barbara Palvin : Anch’essa in Intimissimi su misura

: Anch’essa in Intimissimi su misura Fernanda Torres : Eleganza brasiliana in Giorgio Armani Privé

: Eleganza brasiliana in Giorgio Armani Privé Zhao Tao: Sofisticatezza orientale con gioielli Cartier

Le star internazionali presenti

Il cast di “La grazia”

Sul red carpet hanno sfilato i protagonisti del film di Sorrentino:

Toni Servillo : Il volto storico del cinema sorrentiniano

: Il volto storico del cinema sorrentiniano Anna Ferzetti : Elegante con gioielli Pomellato

: Elegante con gioielli Pomellato Paolo Sorrentino: In Giorgio Armani, raggiante per la sua settima collaborazione con Servillo

Personalità del cinema mondiale

Francis Ford Coppola : Il leggendario regista presente per onorare Werner Herzog

: Il leggendario regista presente per onorare Werner Herzog La giuria internazionale: Presieduta da Alexander Payne, comprendeva Fernanda Torres, Mohammad Rasoulof, Stéphane Brizé, Maura Delpero, Zhao Tao e Cristian Mungiu

I numeri della prima serata

La macchina organizzativa

Oltre 3000 giornalisti, critici cinematografici e inviati televisivi accreditati

giornalisti, critici cinematografici e inviati televisivi accreditati 21 film in concorso , di cui 5 italiani

, di cui Undici giorni di festival dal 27 agosto al 6 settembre

di festival dal 27 agosto al 6 settembre Due red carpet nella giornata inaugurale

Le sezioni competitive

La prima giornata ha visto anche l’apertura della sezione Orizzonti con “Mother” di Teona Strugar Mitevska, con Noomi Rapace nei panni di Madre Teresa di Calcutta. Il film è stato proiettato alle ore 16 nella Sala Darsena.

Le aspettative per i prossimi giorni

Le star in arrivo

L’82ª edizione della Mostra accoglierà nei prossimi giorni numerose star di Hollywood:

George Clooney e Julia Roberts (al suo debutto veneziano)

e (al suo debutto veneziano) Emma Stone per “Bugonia” di Yorgos Lanthimos

per “Bugonia” di Yorgos Lanthimos Dwayne Johnson ed Emily Blunt per “The Smashing Machine”

ed per “The Smashing Machine” Jude Law per “Il mago del Cremlino”

per “Il mago del Cremlino” Oscar Isaac e Jacob Elordi per “Frankenstein” di Guillermo del Toro

I film più attesi

“Bugonia” di Yorgos Lanthimos (Leone d’Oro con “Poor Things”)

di (Leone d’Oro con “Poor Things”) “Frankenstein” di Guillermo del Toro

di “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch con Adam Driver

di con “The Smashing Machine” di Benny Safdie

Il contesto politico e sociale

Le polemiche pre-festival

La kermesse ha dovuto affrontare tensioni politiche legate al conflitto a Gaza, che hanno influenzato la partecipazione di alcuni artisti. Tra gli effetti più significativi, la rinuncia di Gal Gadot e Gerard Butler, la cui eventuale partecipazione era stata aspramente contestata.

Il messaggio degli artisti

Un gruppo di artisti ProPal ha organizzato manifestazioni e appelli, portando la questione palestinese al centro del dibattito cinematografico internazionale.

L’eredità della serata inaugurale

Un nuovo corso per Venezia

La scelta di Emanuela Fanelli come prima conduttrice nella storia della Mostra segna un cambio di paradigma, abbandonando la figura tradizionale della madrina per un approccio più dinamico e professionale.

Il ritorno dell’Italia

Con cinque film italiani in concorso, tra cui l’apertura con Sorrentino, l’edizione 2025 conferma la centralità del cinema italiano nel panorama internazionale.

Il glamour che non tramonta

Nonostante le polemiche e le tensioni internazionali, il red carpet veneziano ha confermato il suo status di passerella più elegante del cinema mondiale, con look che faranno tendenza e momenti di pura magia cinematografica.

Conclusioni: una prima serata da ricordare

La serata inaugurale del Festival del Cinema di Venezia 2025 ha saputo coniugare tradizione e innovazione, regalando momenti di pura emozione cinematografica. Dall’eleganza di Cate Blanchett al debutto storico di Emanuela Fanelli, dalla maestria di Paolo Sorrentino all’omaggio a Werner Herzog, la prima giornata ha posto le basi per un’edizione ricca di sorprese e talenti.

Il Lido di Venezia si conferma ancora una volta il palcoscenico più prestigioso del cinema internazionale, dove l’arte della settima arte incontra il glamour delle stelle, creando quella magia unica che solo la Mostra del Cinema sa regalare.

Con undici giorni ancora davanti, l’82ª edizione della Mostra promette emozioni, scoperte cinematografiche e momenti indimenticabili, confermando Venezia come una delle capitali mondiali del cinema d’autore.