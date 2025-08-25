Festival di Venezia 2025: date, programma, biglietti e guida completa

L’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si prepara a incantare ancora una volta il mondo del cinema. Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, il Lido di Venezia diventerà il palcoscenico più prestigioso della settima arte, ospitando registi, attori, critici e appassionati da ogni angolo del globo per undici giorni di pura magia cinematografica.
Le date ufficiali del Festival 2025
Quando si svolge il Festival
La Mostra del Cinema di Venezia 2025 si terrà dal 27 agosto al 6 settembre 2025, confermando la tradizionale collocazione tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Questo periodo strategico permette di presentare in anteprima mondiale i film destinati a segnare la stagione cinematografica successiva.
Calendario degli eventi principali
- 27 agosto 2025: Cerimonia di apertura con “La Grazia” di Paolo Sorrentino
- 27 agosto – 6 settembre: Proiezioni quotidiane nelle diverse sezioni
- 6 settembre 2025: Cerimonia di chiusura e assegnazione dei premi
Il programma della Mostra 2025
Le sezioni ufficiali
Il Festival di Venezia 2025 è organizzato in diverse sezioni competitive e non competitive:
Concorso Principale – Venezia 82
La sezione più prestigiosa, che assegna il Leone d’Oro al miglior film. Quest’anno include:
- “La Grazia” di Paolo Sorrentino (film di apertura)
- “Elisa” di Leonardo di Costanzo
- “Zvanì” di Giuseppe Piccioni
- “Duse” di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi
- “Un film fatto per bene” di Franco Maresco
- “Sotto le Nuvole” di Gianfranco Rosi
Anteprime internazionali attese
- “No Other Choice” di Park Chan-wook
- “Bugonia” di Yorgos Lanthimos
- “Father, Mother, Sister, Brother” di Jim Jarmusch
- “Frankenstein” di Guillermo del Toro
- “Marc by Sofia” – documentario di Sofia Coppola su Marc Jacobs
Altre sezioni competitive
- Fuori Concorso: Film di grande richiamo non in competizione
- Orizzonti: Sezione dedicata alle nuove tendenze del cinema
- Venezia Spotlight: Proiezioni speciali
- Venezia Classici: Film restaurati e retrospettive
- Venice Immersive: Realtà virtuale e contenuti immersivi
Sezioni autonome
- Settimana Internazionale della Critica (SIC)
- Giornate degli Autori
I protagonisti del Festival 2025
Direzione artistica
Alberto Barbera, confermato direttore artistico per il biennio 2025-2026, continua a guidare la Mostra verso nuovi traguardi di prestigio internazionale.
Leone d’Oro alla Carriera
Due i riconoscimenti speciali dell’edizione 2025:
- Werner Herzog: regista e sceneggiatore tedesco per il contributo all’arte cinematografica
- Kim Novak: attrice iconica per la sua interpretazione delle esigenze espressive dei registi
Ospiti e star attese
Il Festival 2025 vedrà il debutto assoluto sul red carpet di Julia Roberts, che nonostante la trentennale carriera non ha mai sfilato al Lido di Venezia.
Biglietti: prezzi, tipologie e come acquistarli
Modalità di acquisto
I biglietti per il Festival di Venezia 2025 sono disponibili esclusivamente online dal 8 agosto 2025 sul sito ufficiale:
- Sito ufficiale: www.labiennale.org
- Piattaforma vendita: https://biennalecinema.vivaticket.it/
Prezzi dei biglietti 2025
Per sala e orario
I prezzi variano in base alla sala e all’orario della proiezione:
Sala Grande (la più prestigiosa):
- Da 15 a 50 euro per i biglietti interi
PalaBiennale:
- Da 12 a 22 euro per i biglietti interi
Sala Giardino:
- Da 12 a 14 euro per i biglietti interi
Sala Darsena:
- 14 euro tariffa unica
Altre sale:
- 10 euro per tutte le proiezioni
Riduzioni e agevolazioni
Sono previste tariffe ridotte per:
- Under 26: con documento di identità
- Over 65: con documento di identità
- Possessori Biennale Card 2025
- Abbonati: per chi acquista pacchetti multipli
Importante: È necessario presentare il documento giustificativo della riduzione insieme al biglietto all’ingresso delle sale.
Tipologie di biglietti e abbonamenti
Biglietti singoli
- Biglietti per singola proiezione nelle diverse sale
- Acquisto fino ad esaurimento posti
- Titoli strettamente personali e non cedibili
Abbonamenti
- Abbonamenti per sale specifiche
- Abbonamenti per fasce orarie
- Pacchetti per più giorni
- Abbonamenti per sezioni tematiche
Nota: L’abbonamento per la Sala Grande era disponibile fino al 30 giugno 2025 ed è ora terminato.
Come partecipare al Festival
Per il pubblico generale
- Acquisto online: Solo attraverso i canali ufficiali
- Prenotazione anticipata: Le proiezioni più attese si esauriscono rapidamente
- Accesso alle sale: Consentito fino a 10 minuti prima dell’inizio del film
Accrediti professionali
Per professionisti del settore, giornalisti e studenti universitari è possibile richiedere accrediti che permettono:
- Accesso a proiezioni riservate
- Conferenze stampa
- Eventi esclusivi
- Aree riservate
Scadenza richieste accrediti: Le richieste si aprono il 3 febbraio 2025
Regole di accesso
- Vietato l’ingresso ai minori di 6 anni
- Alcune proiezioni vietate ai minori di 14 o 18 anni
- Controllo documenti per riduzioni e film con restrizioni
- Divieto di accesso alle sale una volta iniziato il film
Le sedi e come raggiungerle
Location principali
- Palazzo del Cinema: Sede principale con la prestigiosa Sala Grande
- Palazzo del Casinò: Sale aggiuntive e area espositiva
- PalaBiennale: Grande capienza per anteprime
- Venice Immersive Island: Isola del Lazzaretto Vecchio per VR
- Hotel Excelsior: Incontri e conferenze del Venice Production Bridge
Come arrivare al Lido di Venezia
In treno
- Stazione Venezia Santa Lucia: vaporetto diretto al Lido (linee ACTV)
- Collegamento diretto con i mezzi pubblici acquei
In aereo
- Aeroporto Marco Polo: servizi di trasporto acqueo verso il Lido
- Collegamenti frequenti durante il periodo del Festival
In auto
- Autostrada A4: seguire indicazioni per Venezia
- Traghetto per il Lido dal Tronchetto o Piazzale Roma
Trasporti locali
- Vaporetto: mezzo principale per gli spostamenti
- Abbonamenti giornalieri/settimanali disponibili
- Linee dedicate durante il Festival
Consigli pratici per partecipare
Prenotazione alloggio
- Prenotare con largo anticipo: alta affluenza durante il Festival
- Lido di Venezia: vicinanza alle location principali
- Venezia centro storico: alternativa con spostamenti in vaporetto
- Mestre: opzione economica con collegamenti diretti
Programmazione della visita
- Consultare il programma giornaliero: disponibile da metà agosto
- Priorità alle proiezioni più attese: acquistare subito i biglietti
- Pianificare gli spostamenti: considerare i tempi di trasporto
- Pausa pranzo: prenotare ristoranti in anticipo
Dress code e consigli
- Abbigliamento elegante per le serate di gala
- Abbigliamento comodo per le proiezioni giornaliere
- Scarpe comode: molti spostamenti a piedi
- Protezione dal sole: molte ore all’aperto
Eventi collaterali e mercato
Venice Production Bridge
Il mercato cinematografico della Mostra offre:
- Incontri tra produttori e distributori
- Presentazioni di progetti
- Conferenze e masterclass
- Network professionale
Circuito Cinema in Mostra
Dal 28 agosto al 7 settembre, i cinema di Venezia e Mestre (Rossini e IMG) proiettano i film del Festival in collaborazione con il Comune di Venezia.
Eventi speciali per i veneziani
- Proiezioni gratuite per i residenti veneziani
- “Origin” di Yann Arthus-Bertrand sul film della laguna
- “Queen Kelly” di Erich von Stroheim con Gloria Swanson
La giuria e i premi
Giuria internazionale
La giuria del Concorso Venezia 82 e delle altre sezioni competitive sono composte da personalità internazionali del cinema che assegneranno i prestigiosi premi.
Premi principali
- Leone d’Oro: al miglior film del concorso
- Leone d’Argento: Gran Premio della Giuria
- Leone d’Argento: per la migliore regia
- Coppa Volpi: per migliore attore e attrice
- Premio Marcello Mastroianni: a giovane attore emergente
- Premio della Giuria: riconoscimento speciale
Informazioni utili
Contatti ufficiali
- Sede: Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A – 30124 Venezia
- Telefono: 041 5218 711
- Email info: cinema@labiennale.org
- Email biglietteria: biglietteria.cinema@labiennale.org (lunedì-venerdì 10-13 / 14-17)
Servizi digitali
- Sala Web: proiezioni online di cortometraggi e film di Biennale College
- App ufficiale: per seguire il programma e le news
- Social media: aggiornamenti in tempo reale
Accessibilità e servizi
- Accessibilità per disabili: strutture adeguate
- Servizi linguistici: traduzioni e sottotitoli
- Area stampa: sale dedicate e conferenze
- Wi-Fi gratuito: nelle aree del Festival
Conclusioni: un’esperienza imperdibile
Il Festival di Venezia 2025 si presenta come un’edizione da non perdere, ricca di anteprime mondiali, grandi nomi del cinema internazionale e la magi