Ferragosto 2025 a Torre Maizza: cucina pugliese, musica e vip a Savelletri

Il Ferragosto a Torre Maizza, a Savelletri di Fasano, è un evento esclusivo che unisce cucina pugliese, spettacoli e ospiti vip. Organizzato dal top manager Franco Girasoli nella prestigiosa Masseria Torre Maizza della collezione Rocco Forte Hotels, propone stand gastronomici con pesce fresco, panzerotti e formaggi locali, balli di musica popolare, dj set, farfalle luminose e fuochi pirotecnici. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il Ferragosto in Puglia tra tradizione e glamour.

Un appuntamento ormai tradizionale in Puglia

Come ogni estate, Masseria Torre Maizza — esclusiva struttura della collezione Rocco Forte Hotels — ospita il tradizionale evento di Ferragosto firmato dal top manager Franco Girasoli.

L’iniziativa, aperta sia agli ospiti della struttura che al pubblico esterno, unisce l’eccellenza gastronomica pugliese a spettacoli suggestivi e intrattenimento di alto livello.

Il gusto della tradizione pugliese

Il percorso enogastronomico proposto per la serata porta in tavola alcuni dei sapori più autentici della Puglia:

Pesce fresco cucinato al momento

cucinato al momento Panzerotti fragranti

fragranti Formaggi locali di alta qualità

Questi piatti vengono serviti negli stand allestiti all’interno della masseria, creando un’atmosfera conviviale e raffinata.

Spettacoli e intrattenimento

L’evento non è solo gusto, ma anche musica e performance artistiche. Dopo i balli di musica popolare, la serata prosegue con un elegante dj set.

A rendere l’atmosfera ancora più magica, arrivano le farfalle luminose — uno spettacolo scenografico che incanta il pubblico — seguite dai fuochi pirotecnici.

Vip e ospiti attesi

Il compleanno di Monica Setta a Torre Maizza

La lista ufficiale degli ospiti rimane top secret, ma i rumors parlano di nomi come Raoul Bova, Helen Mirren, Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli ed Enzo Miccio, già visto a Torre Maizza lo scorso 5 agosto per il compleanno di Monica Setta.

Non mancano le aspettative per altre celebrità di passaggio o in vacanza nella zona di Savelletri Beach.