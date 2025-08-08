Ferragosto, weekend da bollino nero: attesi oltre 12 milioni di spostamenti

Il weekend del 9 e 10 agosto sarà uno dei più difficili per la circolazione sulle strade italiane. Con l’avvicinarsi di Ferragosto, milioni di automobilisti lasceranno le città per raggiungere le località di vacanza, generando traffico intenso lungo la rete stradale e autostradale gestita da Anas.

Traffico e cantieri: il piano Anas

Per favorire la scorrevolezza, Anas ha deciso di sospendere 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi. Una misura straordinaria, pensata per ridurre i rallentamenti in vista dei 12,64 milioni di spostamenti stimati dall’Osservatorio Mobilità Stradale per il solo fine settimana.

Il picco è previsto sabato 9 agosto, quando Viabilità Italia segnala bollino nero per le partenze da nord verso sud, dalle città verso mare e montagna e verso i valichi di confine. Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto scatterà invece il bollino rosso, mentre nella serata di domenica saranno numerosi i rientri di chi ha scelto una breve vacanza.

Potenziati controlli e pronto intervento

“Siamo pronti ad affrontare il momento più intenso dell’esodo estivo – dichiara Claudio Andrea Gemme, AD di Anas –. Abbiamo aumentato i cantieri sospesi e rafforzato i servizi di presidio, pronto intervento e monitoraggio h24 in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e Forze dell’ordine.”

In totale, circa 2.500 operatori saranno impegnati sulle strade, tra tecnici, personale operativo e addetti alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale.

Dove si concentrerà il traffico

Riaperta da oggi la SS51 “Di Alemagna” a San Vito di Cadore (Belluno) anche di notte.

I flussi più intensi interesseranno:

direttrici Adriatica , Tirrenica e Jonica

, e valichi verso Francia, Slovenia, Croazia

Itinerari critici previsti:

A2 Autostrada del Mediterraneo

SS106 Jonica , SS18 Tirrena Inferiore

, A19 Palermo-Catania , A29 Palermo-Mazara del Vallo

, SS131 Carlo Felice in Sardegna

in Sardegna SS148 Pontina e SS7 Appia nel Lazio

e nel Lazio E45 (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna)

(Umbria, Toscana, Emilia-Romagna) SS1 Aurelia e SS16 Adriatica

e RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia

e in Friuli-Venezia Giulia SS36, SS45, SS26, SS309 Romea, SS51

Divieti per i mezzi pesanti

Il blocco della circolazione per i camion scatterà: