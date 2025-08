Eros Ramazzotti torna con “Il mio giorno preferito” e un tour mondiale

Dopo tre anni di silenzio discografico, Eros Ramazzotti è pronto a tornare. Venerdì 22 agosto esce “Il mio giorno preferito (Mi día preferido)”, nuovo singolo pubblicato su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia Records/Sony Music Italy, su licenza Eventim Live International.

Un brano dal sapore pop moderno, che rappresenta un nuovo tassello nel percorso di uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale. L’uscita arriva in parallelo all’annuncio del prossimo tour: “Una storia importante World Tour”, che prenderà il via nel 2026 con una speciale Gala Première il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Un singolo tra malinconia e speranza

“Il mio giorno preferito”, scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme (in arte Calcutta), Tommaso Paradiso, CanovA e Antonio Cirigliano, è prodotto da CanovA ed esce in doppia versione italiana e spagnola. Il testo mescola solitudine, desiderio di fuga, introspezione e voglia di rinascita emotiva.

Con uno stile musicale attuale ma fedele alla sua anima, Eros canta di come l’ordinario possa diventare speciale, parlando con semplicità e profondità al cuore di chi ascolta.

Il contest per la Gala Première

Per celebrare il lancio del brano, Eros Ramazzotti ha ideato un contest mondiale esclusivo. Il vincitore potrà partecipare alla World Tour Gala Première del 17 ottobre 2025 ad Amsterdam, evento che anticiperà la lunga tournée globale.

Per partecipare è sufficiente effettuare il pre-save del singolo, disponibile già dal 1° agosto.

Un’iniziativa che punta a coinvolgere i fan di tutto il mondo, premiando chi sceglierà di supportare il nuovo progetto fin da subito.

Un tour che abbraccia il mondo

“Una storia importante World Tour” partirà ufficialmente nel febbraio 2026 e toccherà oltre 30 Paesi, tra:

Europa

Nord America e Canada

America Latina

Il tour sarà prodotto e distribuito da Friends & Partners, Eventim e RadioRama, e segnerà anche il tanto atteso ritorno negli stadi italiani. Un evento di portata globale, che punta a riconfermare Eros Ramazzotti come una delle voci italiane più amate nel mondo.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.ramazzotti.com e su www.friendsandpartners.it.

I protagonisti del progetto

Eros Ramazzotti : voce, autore, ideatore del tour

: voce, autore, ideatore del tour Edoardo D’Erme (Calcutta), Tommaso Paradiso , Antonio Cirigliano : co-autori

(Calcutta), , : co-autori CanovA : produzione

: produzione Columbia Records/Sony Music Italy : distribuzione

: distribuzione Eventim Live International : licenza

: licenza Friends & Partners, Eventim, RadioRama: produzione tour

I punti chiave del ritorno di Eros

Nuovo singolo “Il mio giorno preferito” in italiano e spagnolo

in italiano e spagnolo Uscita ufficiale il 22 agosto 2025

Contest mondiale per accedere alla Gala Première di Amsterdam

di Amsterdam Tour in 30 Paesi da febbraio 2026

da febbraio 2026 Biglietti disponibili online su portali ufficiali

disponibili online su portali ufficiali Brano scritto con artisti della nuova generazione italiana

Ritorno negli stadi italiani dopo anni di assenza

Il ritorno di Eros Ramazzotti si muove tra emozione, modernità e identità, in un progetto che unisce musica, live e coinvolgimento globale. “Il mio giorno preferito” è solo l’inizio.