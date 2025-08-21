Eros Ramazzotti torna con il singolo “Il mio giorno preferito”

Il nuovo brano in uscita il 22 agosto

A tre anni dall’ultimo lavoro discografico, Eros Ramazzotti pubblica domani, venerdì 22 agosto, il nuovo singolo Il mio giorno preferito (Mi día preferido). Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International.

Una canzone tra rinascita e contemporaneità

Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA e Antonio Cirigliano, il singolo è prodotto da CanovA e sarà disponibile sia in versione italiana che spagnola.

Il mio giorno preferito racconta la solitudine, il desiderio di evasione e una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in speciale, parlando direttamente al cuore con uno spirito pop e contemporaneo.

Il videoclip firmato da Giacomo Triglia

Sempre il 22 agosto, alle ore 19 (CEST), uscirà anche il videoclip ufficiale diretto da Giacomo Triglia. Un mosaico di volti, gesti e sguardi accompagnerà il ritmo della canzone, intrecciando emozioni diverse e creando un racconto corale che rappresenta la musica di Eros.

Un contest mondiale esclusivo

Per lanciare il nuovo singolo, Ramazzotti ha ideato un contest internazionale collegato al pre-save del brano. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare al World Tour Gala Première, in programma il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Una carriera da record

Con oltre 80 milioni di dischi venduti e 5 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti continua a dimostrare la sua forza artistica e il legame indissolubile con il pubblico dopo più di 40 anni di successi.

Una storia importante world tour

Il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà a febbraio 2026 e toccherà 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina.

Prima del via ufficiale, ci sarà il doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, esclusiva anteprima mondiale del tour.

Il ritorno negli stadi italiani è uno dei momenti più attesi. I biglietti sono già disponibili su ramazzotti.com e friendsandpartners.it.