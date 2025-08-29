Eros Ramazzotti debutta al numero 1 con “Il mio giorno preferito” (22–28 agosto 2025)

La classifica Earone Airplay Radio della settimana 35 del 2025 (dal 22 al 28 agosto) incorona Eros Ramazzotti, che entra direttamente al primo posto dei brani più trasmessi con “Il mio giorno preferito“. Il brano, scritto insieme a CanovA, Antonio Cigliano, Edoardo D’Erme (noto come Calcutta) e Tommaso Paradiso, segna un ritorno di grande impatto per una delle voci più amate della musica italiana.

Scende al secondo posto ALFA con “A me mi piace” feat. Manu Chao, mentre completano il podio The Kolors con “Pronto come va”.

Il ritorno di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti torna sulla scena discografica dopo tre anni di assenza dall’ultimo album “Battito infinito”, pubblicato nel 2022. “Il mio giorno preferito” è disponibile anche in versione spagnola con il titolo “Mi día preferido” ed è prodotto da CanovA (Michele Canova Iorfida).

I dettagli del nuovo singolo

Il brano rappresenta un pop dallo spirito contemporaneo che conferma la capacità di Eros di rinnovarsi, trattando temi di solitudine e desiderio di evasione, trasformandosi in una rinascita affettiva che rende speciale l’ordinario. La canzone parla di una storia d’amore, di distacchi e di ritorni, dove superare le difficoltà insieme trasforma un giorno qualunque nel giorno preferito.

Il tour mondiale “Una storia importante”

Il singolo anticipa il “Una storia importante World Tour” che inizierà nel febbraio 2026, con un’anteprima esclusiva prevista per il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam. Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina, decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.

In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti ha lanciato un contest mondiale esclusivo attraverso il pre save del brano, che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première.

ALFA e Manu Chao: la collaborazione dell’estate

Alfa e Manu Chao

ALFA scende al secondo posto ma mantiene una posizione di rilievo con “A me mi piace” feat. Manu Chao, un brano che si candida fortemente a diventare il tormentone dell’estate 2025.

La genesi della collaborazione

La collaborazione tra ALFA e Manu Chao è nata in modo spontaneo: ALFA aveva pubblicato su TikTok un video in cui cantava “Me Gustas Tu” accompagnandosi con un ukulele autografato da Manu Chao, incontrato dopo un concerto. La collaborazione rappresenta un ponte generazionale tra il giovane cantautore genovese e l’iconico artista franco-spagnolo.

Successo commerciale e impatto

Il brano intreccia lo stile fresco di ALFA con l’inconfondibile energia latina di Manu Chao, creando un inno alla spontaneità e all’autenticità emotiva che attraversa culture e generazioni. Il singolo è stato pubblicato il 9 maggio 2025 come secondo estratto dall’edizione deluxe del terzo album di ALFA “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”.

Il videoclip è stato girato tra le vie del centro storico di Genova e lo stadio Luigi Ferraris, con la partecipazione di centinaia di fan.

The Kolors consolidano il podio

Eros Ramazzotti debutta al numero 1 con "Il mio giorno preferito" (22–28 agosto 2025)

The Kolors mantengono la terza posizione con “Pronto come va”, un brano che per tre settimane consecutive si è trovato in testa alla classifica EarOne per la rotazione radiofonica.

Un brano ricco di nostalgia e citazioni

Il nuovo singolo è un tuffo nel passato ricco di citazioni iconiche: da Mara Venier a Raffaella Carrà, dagli Eiffel 65 a Gino Paoli, dai Ricchi e Poveri ai Pink Floyd, ma anche Sergio Caputo e la mitica Fiat Panda. Nel ritornello viene richiamato “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, mentre compare la celebre “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65.

Il videoclip “da matrimonio”

Il brano è stato anticipato dalle registrazioni del videoclip ufficiale, durante le quali i tre artisti sono apparsi a sorpresa in alcuni matrimoni a Napoli, facendo irruzione nelle sale ricevimenti. L’idea è chiaramente ispirata al celebre video “Sugar” dei Maroon 5 del 2015, rielaborata in chiave italiana.

Il video musicale è stato diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) ed è stato girato a Napoli durante cerimonie matrimoniali tra Posillipo, Vomero ed Ercolano.

Oh ma e maledetta rabbia restano protagoniste

Quarta posizione per Rocco Hunt e Noemi con “Oh ma” , brano che si conferma stabile e molto trasmesso nelle radio italiane.

per e con , brano che si conferma stabile e molto trasmesso nelle radio italiane. Quinta posizione per Blanco con “Maledetta rabbia” , che mantiene la sua forza radiofonica consolidandosi tra i brani più apprezzati dell’estate.

per con , che mantiene la sua forza radiofonica consolidandosi tra i brani più apprezzati dell’estate. Grande balzo di Miley Cyrus, che guadagna 18 posizioni e arriva al sesto posto con “Easy Lover”.

Le altre posizioni della top 10

Settima posizione per Serena Brancale e Alessandra Amoroso con “Serenata” , una collaborazione che unisce due delle voci femminili più apprezzate del panorama italiano.

per e con , una collaborazione che unisce due delle voci femminili più apprezzate del panorama italiano. In calo Tananai con “Bella Madonnina” , che scivola all’ottavo posto dopo settimane di alta rotazione.

con , che scivola all’ottavo posto dopo settimane di alta rotazione. Elodie e Sfera Ebbasta mantengono la nona posizione con “Yakuza” , confermando il successo del loro duetto urban-pop.

e mantengono la con , confermando il successo del loro duetto urban-pop. Chiude la top 10 “Kumbaya” di Zerb, Sofiya Nzau e Izzy Bizu, in discesa dopo settimane di stabilità ma ancora presente tra i brani più trasmessi.

Classifica completa – Top 10 Earone Airplay (22–28 agosto 2025)

“Il mio giorno preferito” – Eros Ramazzotti (Sony) “A me mi piace” – ALFA feat. Manu Chao (Artist First) “Pronto come va” – The Kolors (Warner) “Oh ma” – Rocco Hunt, Noemi (Sony) “Maledetta rabbia” – Blanco (EMI) “Easy Lover” – Miley Cyrus (Sony) “Serenata” – Serena Brancale, Alessandra Amoroso (Warner / Sony) “Bella Madonnina” – Tananai (Eclectic Records / EMI) “Yakuza” – Elodie, Sfera Ebbasta (Island) “Kumbaya” – Zerb, Sofiya Nzau, Izzy Bizu (TH3RD BRAIN Records)

Analisi del mercato radiofonico

La settimana 35 del 2025 si caratterizza per il ritorno di uno dei grandi della musica italiana, con Eros Ramazzotti che continua a stupire con la forza e l’energia di oltre 40 anni di successi internazionali, forte di oltre 80 milioni di dischi venduti e 5 miliardi di ascolti globali.

L’estate 2025 si conferma ricca di collaborazioni internazionali, con ALFA e Manu Chao che rappresentano un ponte generazionale nella musica, mentre The Kolors continuano la loro strategia vincente basata su nostalgia e citazioni pop.

La classifica mostra anche la solidità di artisti come Blanco e la crescente presenza internazionale con brani come “Easy Lover” di Miley Cyrus che guadagnano terreno nelle radio italiane.