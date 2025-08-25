EMC 212: la nuova fuoristrada di origine cinese

di 25 Agosto 2025

Recentemente, sul mercato italiano ha debuttato la nuova EMC 212. In vendita da 39.900 euro, è disponibile con il motore a benzina 2.0 Turbo da 218 CV di potenza e 410 Nm di coppia massima. La gamma, invece, è declinata negli allestimenti Adventurer e Officier.

La fuoristrada EMC 212 è prodotta dal costruttore cinese BAW, acronimo di Beijing Automotive Works. Per quanto riguarda le dimensioni, misura 470 cm in lunghezza, 190 cm in larghezza, 193 cm in altezza e 286 cm nel passo.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni, all’imminente Salone di Monaco di Baviera 2025, in programma il prossimo mese di settembre, dovrebbe essere annunciata l’adozione del propulsore 2.0 Turbodiesel da 166 CV di potenza, abbinato al cambio automatico a otto rapporti con il riduttore di marcia, nonché alla trazione integrale inseribile.

Dario Montrone

Quando ero bambino, leggevo soprattutto…TOPOLINO! Si, perché stando alle biografie di giovani e saccenti giornalisti del settore auto, loro erano già avanti per poter leggere i fumetti ed entravano nelle edicole solo per comprare riviste specializzate, in quanto esseri superiori e destinati solamente per questo ad intraprendere la via del giornalismo automobilistico. Per quanto riguarda il sottoscritto, Dario Montrone da Conversano (BA), potrei raccontare tante vicissitudini, ma mi limito a dire che ho cominciato a scrivere di auto sul web nel 2001, ai tempi del liceo. L’attività di giornalista freelance, tuttavia, è iniziata ufficialmente nel 2009, poco dopo la laurea in Marketing & Comunicazione. Essendo molto interessato alle auto d’epoca, ho scritto due libri sull’argomento: “Auto Storiche Italiane” e “Auto Europee Anni ‘80”. Per il resto, cerco di divertirmi con altri hobby, come mototurismo e modellismo.

