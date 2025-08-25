EMC 212: la nuova fuoristrada di origine cinese

Recentemente, sul mercato italiano ha debuttato la nuova EMC 212. In vendita da 39.900 euro, è disponibile con il motore a benzina 2.0 Turbo da 218 CV di potenza e 410 Nm di coppia massima. La gamma, invece, è declinata negli allestimenti Adventurer e Officier.
La fuoristrada EMC 212 è prodotta dal costruttore cinese BAW, acronimo di Beijing Automotive Works. Per quanto riguarda le dimensioni, misura 470 cm in lunghezza, 190 cm in larghezza, 193 cm in altezza e 286 cm nel passo.
Tuttavia, stando alle indiscrezioni, all’imminente Salone di Monaco di Baviera 2025, in programma il prossimo mese di settembre, dovrebbe essere annunciata l’adozione del propulsore 2.0 Turbodiesel da 166 CV di potenza, abbinato al cambio automatico a otto rapporti con il riduttore di marcia, nonché alla trazione integrale inseribile.