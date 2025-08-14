Dove comprare orologi di lusso in Italia: i rivenditori più affidabili

L’orologeria di alta gamma in Italia vanta realtà consolidate e nuove figure imprenditoriali capaci di coniugare tradizione e comunicazione moderna. Da Milano alla Romagna, passando per il Veneto e la Campania, ecco alcuni dei nomi più affidabili del settore.

Ruzza orologi: dal garage ai social

Fondato da Lorenzo Ruzza, milanese classe 1978, Ruzza Orologi è diventato un punto di riferimento nazionale per la compravendita di segnatempo di lusso. Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet sono tra i marchi trattati, con esemplari che possono superare i 400.000 euro.

Ruzza ha trasformato la passione in un business da oltre 40 milioni di euro l’anno, costruendo un personal brand riconoscibile sui social, capace di attirare anche clienti VIP.

Rovari orologi: 40 anni di tradizione e precisione

Attivo dal 1983 a Castel Mella (BS), Rovari Orologi è guidato oggi dai fratelli Alessandro e Paolo. Offre vendita, acquisto, permuta e assistenza tecnica per marchi come Rolex, Omega e Audemars Piguet, con un laboratorio interno specializzato in revisioni e personalizzazioni.

Il gioiello: oro e orologi con stile digitale

Ad Abano Terme, Gian Marco Tonello ha fondato nel 2020 “Il Gioiello”, unendo tradizione orafa e approccio social. Su TikTok è noto come Il Giantone per la curiosa tecnica di riconoscere l’oro “annusandolo”. Oggi l’azienda conta due gioiellerie e un laboratorio specializzato.

D. & e. luxury watches: eccellenza campana

Domenico Ferraro, in provincia di Caserta, ha trasformato la passione per l’orologeria in un marchio riconosciuto a livello internazionale. Con un laboratorio interno dal 2017 e una forte presenza social, si prepara ad aprire una nuova sede di 500 mq, di cui 400 dedicati alla manutenzione tecnica.

Nautilus watches: dal Medio Oriente alla Costa Smeralda

Nata a Teheran negli anni ’80, Nautilus Watches è arrivata in Italia nel 1992, aprendo nel 1996 la sede di Bologna. Oggi ha boutique a Riccione, Porto Cervo e Londra, e un laboratorio a Rimini. Propone orologi nuovi, usati e vintage dei marchi più prestigiosi, con un servizio sartoriale per ogni cliente.