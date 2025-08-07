Dovbyk fuori dai piani Gasperini: ingiusto considerando i numeri del debutto

L’arrivo di Gasperini e le perplessità su Dovbyk

Gian Piero Gasperini ha le idee chiare sulla Roma che vuole costruire, ma Artem Dovbyk non sembra rientrare nei suoi piani strategici. Il tecnico di Grugliasco ha espresso apertamente le sue riserve sull’attaccante ucraino, definendo necessario “lavorare per migliorare alcune delle sue lacune, come la capacità di collegamento con il resto della squadra”.

Le dichiarazioni del nuovo allenatore giallorosso non lasciano spazio a interpretazioni: “Siamo qui per lavorare e migliorare le sue lacune. Io punto molto sugli smarcamenti e i movimenti, quelli determinano la capacità di entrare in gioco”. Un giudizio che appare severo e forse ingeneroso considerando il rendimento dell’ucraino nella sua prima stagione italiana.

I numeri parlano chiaro: Dovbyk ha fatto bene

Nonostante le perplessità di Gasperini, i numeri della stagione d’esordio di Dovbyk in Serie A raccontano una storia diversa. L’attaccante ucraino ha chiuso la stagione 2024-2025 con:

• 12 gol in 32 presenze di Serie A • 2 assist vincenti • 27 partite da titolare su 32 presenze totali • Una precisione al tiro del 55,88% con 19 tiri in porta su 34 totali

Considerando che si trattava del suo primo anno in Serie A, questi numeri rappresentano un rendimento più che soddisfacente per un attaccante che doveva adattarsi a un nuovo campionato, una nuova lingua e un contesto tattico completamente diverso.

Il confronto con l’exploit al Girona

Per comprendere appieno il valore di Dovbyk è fondamentale analizzare la sua straordinaria stagione con il Girona. Nel 2023-2024 l’ucraino è stato protagonista assoluto del miracolo catalano, diventando capocannoniere della Liga con 24 gol e 8 assist in 36 partite.

Questi numeri straordinari hanno contribuito alla prima storica qualificazione in Champions League del Girona, un risultato che ha reso Dovbyk uno degli attaccanti più ricercati d’Europa. La sua precisione al tiro in Liga fu del 59,7%, superiore anche a quella mostrata in Serie A.

Un inizio difficile che non pregiudica il risultato finale

Anche al Girona, Dovbyk ebbe un inizio complicato: nelle prime 5 giornate di Liga 2023-2024 segnò un solo gol, per poi esplodere e arrivare a quota 24 reti. Questo precedente dovrebbe far riflettere su quanto sia normale per un attaccante di livello avere bisogno di tempo per ambientarsi e trovare il ritmo giusto.

La storia di Gasperini con gli attaccanti

Paradossalmente, Gasperini è sempre stato un maestro nella valorizzazione degli attaccanti. Durante la sua esperienza all’Atalanta, il tecnico ha trasformato giocatori come Duvan Zapata (passato da 11 gol con la Sampdoria a 28 con l’Atalanta), Luis Muriel (da 9 gol con la Fiorentina a 18 nel primo anno bergamasco) e Mateo Retegui.

La lista dei bomber valorizzati da Gasperini include:

Duvan Zapata : da 11 gol alla Sampdoria a 28 reti nella miglior stagione con l’Atalanta

: da 11 gol alla Sampdoria a 28 reti nella miglior stagione con l’Atalanta Luis Muriel : da 9 gol con la Fiorentina a 18 nel primo anno e poi 26 in tre competizioni

: da 9 gol con la Fiorentina a 18 nel primo anno e poi 26 in tre competizioni Mateo Retegui : valorizzato e poi venduto per 68 milioni

: valorizzato e poi venduto per 68 milioni Ademola Lookman, Rasmus Højlund, Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca

Esultanza Dovbyk e Pellegrini (Depositphotos)

Le caratteristiche tattiche che creano attrito

Il sistema di gioco di Gasperini richiede attaccanti con specifiche caratteristiche di movimento e partecipazione alla manovra. Il tecnico ha sottolineato come Dovbyk “non deve essere troppo in anticipo o troppo in ritardo, è come la musica: se sbagli il tempo diventa un problema”.

Questa filosofia tattica spiega le perplessità dell’allenatore, che cerca attaccanti capaci di:

Movimenti coordinati con il resto del reparto

Partecipazione attiva alla costruzione del gioco

Tempi di inserimento perfetti negli spazi

Pressing alto e costante

Un investimento che merita fiducia

La Roma ha investito circa 32 milioni di euro per assicurarsi Dovbyk, una cifra importante che testimonia la fiducia della società nelle qualità dell’attaccante. Come ammesso dallo stesso Gasperini: “È un attaccante di valore, tutto sommato i gol li ha fatti anche in Italia”.

Il giocatore, dal canto suo, ha mostrato disponibilità al dialogo e al miglioramento, pur manifestando alcuni dubbi sul nuovo corso tattico: “Per un attaccante la cosa più importante è capire che tipo di gioco si vuole. Adesso arriverà un nuovo allenatore. Se avrà bisogno di me, allora resterò”.

Le alternative sul mercato

Nel caso Dovbyk dovesse effettivamente partire, la Roma avrebbe già individuato alcuni possibili sostituti, tra cui spicca Nikola Krstovic del Lecce, giocatore che Gasperini aveva già seguito ai tempi dell’Atalanta. Tuttavia, sostituire un attaccante che ha dimostrato il proprio valore sia in Liga che in Serie A non sarebbe operazione semplice.

Conclusioni: un giudizio affrettato?

Considerando i numeri realizzati da Dovbyk sia al Girona che nella sua prima stagione in Italia, il giudizio di Gasperini appare quantomeno precipitoso. Dodici gol in Serie A al debutto rappresentano un rendimento positivo, specialmente per un giocatore che ha dovuto adattarsi a un nuovo ambiente calcistico.

La storia insegna che anche i più grandi attaccanti hanno bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano. Se Gasperini riuscisse ad applicare con Dovbyk la stessa “cura” che ha reso grandi i bomber dell’Atalanta, la Roma potrebbe trovarsi tra le mani un vero gioiello offensivo.

L’auspicio è che il tecnico piemontese riveda le sue posizioni, dando a Dovbyk la possibilità di dimostrare tutto il suo potenziale in un sistema di gioco che, seppur diverso dalle sue abitudini, potrebbe esaltarne ulteriormente le qualità realizzative.