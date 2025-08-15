Donnarumma verso il Manchester City: accordo raggiunto dopo la rottura con il PSG

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra essere sempre più lontano da Parigi e sempre più vicino a Manchester. Il portiere della Nazionale italiana ha trovato un accordo di massima con il Manchester City di Pep Guardiola, dopo la clamorosa rottura con il Paris Saint-Germain che ha sorpreso tutto il mondo del calcio.

La rottura definitiva con il PSG: una decisione che ha scosso il calcio europeo

La storia d’amore tra Donnarumma e il PSG è giunta al termine nel modo più inaspettato. Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla vittoria della Champions League, il portiere italiano si è ritrovato improvvisamente fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique.

L’esclusione dalla lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham ha rappresentato il punto di non ritorno. Una decisione che ha lasciato sbigottiti tifosi e addetti ai lavori, considerando che Donnarumma è stato uno dei protagonisti assoluti del trionfo europeo parigino.

I motivi della separazione: contratto e visione tecnica

La frattura tra le parti è nata dal mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026. Secondo quanto rivelato dall’agente Enzo Raiola, Donnarumma aveva accettato condizioni economiche inferiori tra marzo e aprile, ma le clausole sono state modificate unilateralmente dal club francese.

“Gigio aveva accettato le condizioni proposte, ma al momento della firma alcune voci non erano più quelle pattuite. Ci è stato detto che non era possibile rispettare l’accordo”, ha spiegato Raiola in un’intervista a SportMediaset.

L’arrivo di Chevalier: il PSG cambia strategia

Il PSG ha ufficializzato l’acquisto di Lucas Chevalier dal Lille per circa 40 milioni di euro. Il portiere classe 2001 è stato identificato come il nuovo numero uno dei parigini, relegando automaticamente Donnarumma al ruolo di seconda scelta.

Una decisione tecnica che Luis Enrique ha rivendicato pubblicamente, assumendosene tutte le responsabilità. L’allenatore spagnolo ha privilegiato un portiere più giovane e presumibilmente più adatto al suo stile di gioco basato sulla costruzione dal basso.

La reazione di Donnarumma: delusione e addio

La reazione del portiere italiano non si è fatta attendere. Attraverso i social media, Donnarumma ha scritto di essere “disappointed and disheartened” per quanto accaduto, manifestando tutto il suo disappunto per una gestione che ha ritenuto irrispettosa.

Manchester City in pole position: l’accordo con Guardiola

Il Manchester City si è mosso rapidamente per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori portieri al mondo. Secondo fonti vicine al giocatore, esiste già una bozza di accordo con i Citizens.

I dettagli dell’accordo personale

Secondo quanto riportato da LaStampa, City e Donnarumma hanno concordato i termini di un contratto personale che garantirà al portiere oltre 12 milioni di euro annui. Un ingaggio di tutto rispetto che testimonia quanto il club inglese creda nelle qualità dell’estremo difensore italiano.

Il ruolo di Pep Guardiola: la chiamata decisiva

Particolarmente significativo è stato il contatto diretto tra Pep Guardiola e Donnarumma. I bene informati riferiscono di una telefonata diretta tra il tecnico catalano e il portiere italiano, con Guardiola che ha espresso tutto il suo apprezzamento per le qualità di Gigio.

La situazione di Ederson: l’anello mancante della trattativa

L’operazione Donnarumma è strettamente legata al futuro di Ederson. Il portiere brasiliano del Manchester City è infatti monitorato dal Galatasaray, che ha già concordato i termini personali con il giocatore.

Solo la partenza di Ederson sbloccherebbe definitivamente l’arrivo di Donnarumma all’Etihad Stadium. Una situazione che il City sta gestendo con prudenza, preferendo mantenere il brasiliano piuttosto che rischiare di rimanere scoperto in porta.

Le alternative considerate dai Citizens

Oltre a Donnarumma, il Manchester City ha già riportato a casa James Trafford dal Burnley. Tuttavia, l’arrivo dell’italiano rappresenterebbe un salto di qualità significativo per le ambizioni del club inglese in tutte le competizioni.

La concorrenza: United e Chelsea alla finestra

Il Manchester City non è l’unico club interessato al portiere italiano. Anche Manchester United e Chelsea hanno effettuato sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione.

Manchester United: la ricerca del sostituto di Onana

I Red Devils stanno valutando alternative ad Andre Onana, che ha mostrato alcune incertezze nella sua prima stagione a Old Trafford. Il totale di otto errori che hanno portato a gol da inizio 2023/24 è più di qualsiasi altro portiere in Premier League, rendendo Donnarumma un potenziale upgrade significativo.

Chelsea: l’interesse dei Blues

Anche il Chelsea ha manifestato interesse per il portiere italiano, inserendosi nella corsa per assicurarsi uno dei migliori estremi difensori europei.

Le richieste economiche del PSG: un ostacolo non indifferente

Il PSG ha fissato il prezzo di Donnarumma tra i 20 e i 50 milioni di euro, a seconda delle fonti. Una cifra considerevole per un giocatore che ha il contratto in scadenza tra meno di due anni.

La dirigenza parigina non intende fare sconti, soprattutto a club che potrebbero rappresentare una concorrenza diretta in Champions League. Questa posizione potrebbe complicare la trattativa, costringendo il Manchester City a valutare attentamente l’investimento.

La finestra temporale: meno di tre settimane

Meno di tre settimane separano Donnarumma dalla fine del calciomercato estivo. L’obiettivo del suo entourage è chiudere rapidamente la trattativa con il Manchester City per permettere al portiere di integrarsi nella rosa di Guardiola e ritrovare serenità.

L’impatto sulla Nazionale italiana: preoccupazioni per i Mondiali

La situazione di Donnarumma preoccupa anche la FIGC e il commissario tecnico della Nazionale. Il presidente Gabriele Gravina ha espresso preoccupazione per la situazione, ribadendo l’importanza di Donnarumma per la Nazionale in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Un portiere senza squadra o con poco minutaggio rappresenterebbe un problema significativo per l’Italia, che punta molto sulle qualità del suo numero uno.

La necessità di giocare con continuità

Per un portiere della Nazionale italiana, rimanere fermo o giocare sporadicamente non è un’opzione accettabile. L’anno che precede i Mondiali richiede continuità di prestazioni e fiducia, elementi che solo un trasferimento in un top club può garantire.

Le prospettive future: Premier League come destinazione ideale

La Premier League rappresenta la destinazione ideale per Donnarumma. Secondo l’agente Raiola, “La Premier è il campionato più adatto a lui”, considerando le caratteristiche tecniche e fisiche del portiere italiano.

L’adattamento al calcio inglese

Le qualità di Donnarumma – reattività, presenza fisica e personalità – sembrano perfette per il calcio inglese. La sua esperienza in Champions League e con la Nazionale rappresentano inoltre credenziali importanti per affrontare la pressione della Premier League.

Verso la conclusione: tutti gli scenari possibili

Diverse strade si aprono per il futuro di Gianluigi Donnarumma:

Manchester City : opzione più probabile, legata all’uscita di Ederson

: opzione più probabile, legata all’uscita di Ederson Manchester United : alternativa credibile per sostituire Onana

: alternativa credibile per sostituire Onana Chelsea : possibilità remota ma non da escludere

: possibilità remota ma non da escludere Permanenza al PSG: scenario improbabile data la rottura

Il tempo stringe: decisioni imminenti

Con la Premier League che inizierà a breve e il calciomercato in chiusura, tutte le parti coinvolte dovranno prendere decisioni rapide. Il Manchester City appare in pole position, ma molto dipenderà dalla risoluzione della situazione Ederson.

Conclusioni: un trasferimento che può cambiare gli equilibri

Il possibile trasferimento di Donnarumma al Manchester City rappresenterebbe uno dei colpi di mercato più significativi dell’estate. Per il portiere italiano sarebbe l’opportunità di rilanciarsi in uno dei migliori club al mondo, mentre per i Citizens significherebbe assicurarsi uno dei migliori estremi difensori europei.

La rottura con il PSG, per quanto dolorosa, potrebbe rivelarsi un’opportunità per entrambe le parti di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo delle rispettive storie.