Donnarumma escluso dalla Supercoppa Europea: rottura totale con il PSG

La decisione di Luis Enrique ha sconvolto il mondo del calcio: Gianluigi Donnarumma non è stato convocato dal PSG per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham. Una scelta che segna probabilmente la fine dell’avventura parigina per il portiere azzurro.

La frattura definitiva tra Donnarumma e il PSG

La rottura tra il club francese e l’ex portiere del Milan era nell’aria da settimane, ma l’esclusione dalla trasferta italiana rappresenta lo smacco più grande per il numero uno della nazionale azzurra. Il portiere campano, protagonista assoluto della vittoria in Champions League dello scorso anno, si trova ora completamente ai margini del progetto tecnico parigino.

I motivi dell’esclusione dalla Supercoppa

Le ragioni dietro questa drastica decisione sono molteplici:

Contratto in scadenza : Il contratto di Donnarumma scade nel 2026 e non c’è accordo per il rinnovo

: Il contratto di Donnarumma scade nel 2026 e non c’è accordo per il rinnovo Questioni economiche : Il PSG vuole ridurre il monte ingaggi e i 12 milioni di euro netti percepiti dal portiere pesano sulle casse del club

: Il PSG vuole ridurre il monte ingaggi e i 12 milioni di euro netti percepiti dal portiere pesano sulle casse del club Incompatibilità tattica: Luis Enrique voleva un portiere abile con i piedi per far ripartire velocemente la manovra, caratteristica non proprio nelle corde di Donnarumma

L’arrivo di Lucas Chevalier: il sostituto designato

Il PSG ha già individuato il successore del portiere italiano. Lucas Chevalier, classe 2001, è arrivato dal Lille per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale con i campioni d’Europa.

Le caratteristiche del nuovo portiere

Il giovane francese rappresenta esattamente il profilo ricercato da Luis Enrique:

Età : 23 anni, con ampi margini di crescita

: 23 anni, con ampi margini di crescita Abilità tecnica : Ottimo nel gioco con i piedi

: Ottimo nel gioco con i piedi Esperienza : Eletto miglior portiere della Ligue 1 nell’ultima stagione

: Eletto miglior portiere della Ligue 1 nell’ultima stagione Investimento: Un’operazione dal valore complessivo di 55 milioni di euro, bonus inclusi

Le conseguenze per Donnarumma

L’esclusione dalla Supercoppa rappresenta un chiaro messaggio da parte del club parigino. Come riportato da L’Equipe, al portiere viene chiesto di trovare una via d’uscita, e la situazione si fa sempre più complicata per il numero uno azzurro.

Le opzioni sul tavolo

Per Donnarumma si prospettano diverse possibilità:

Cessione immediata: La soluzione più probabile nelle prossime settimane Addio a parametro zero nel 2026: Scenario che permetterebbe un eventuale ritorno in Serie A Rinnovo-ponte: Soluzione temporanea per una partenza in prestito

L’interesse delle big europee

Nonostante la situazione complicata, il talento di Donnarumma non passa inosservato. Su di lui ci sono club di Premier League, tra cui il Manchester City che potrebbe salutare Ederson, ma anche interessamenti dall’Italia, con Juventus e Inter che in passato si erano informate.

Le destinazioni più probabili

Le squadre interessate al portiere azzurro includono:

Manchester City : In caso di partenza di Ederson

: In caso di partenza di Ederson Squadre di Premier League : Diverse opzioni in Inghilterra

: Diverse opzioni in Inghilterra Club italiani: Juventus e Inter hanno mostrato interesse in passato

Il caso Pallone d’Oro e le tensioni interne

La situazione di Donnarumma si inserisce in un contesto di tensioni generalizzate all’interno dello spogliatoio parigino. Il PSG ha otto candidati tra i 30 finalisti al Pallone d’Oro, incluso lo stesso Donnarumma, e le rivalità interne potrebbero riflettersi sulle prestazioni della squadra.

Verso la Supercoppa senza l’eroe della Champions

La finale di Udine del 13 agosto contro il Tottenham si giocherà senza uno dei protagonisti del trionfo europeo del PSG. Lucas Chevalier partirà titolare tra i pali, mentre Donnarumma non sarà nemmeno convocato, rappresentando un segnale inequivocabile delle intenzioni del club.

L’impatto sulla nazionale italiana

L’esclusione di Donnarumma preoccupa anche in ottica nazionale azzurra. Con il Mondiale 2026 all’orizzonte, il portiere ha bisogno di continuità per mantenere il posto da titolare nella squadra di Spalletti.

Conclusioni: fine di un’era al PSG

La vicenda Donnarumma-PSG sembra avviata verso una conclusione inevitabile. La rottura appare totale e difficilmente sanabile, con il club francese che ha già investito pesantemente nel suo sostituto. Per il portiere azzurro si apre ora una fase cruciale: trovare rapidamente una nuova sistemazione che gli garantisca continuità e un progetto ambizioso, elementi fondamentali per mantenere il ruolo di protagonista sia a livello di club che in nazionale.

L’esclusione dalla Supercoppa Europea rappresenta la fine simbolica di un’avventura iniziata con grandi aspettative ma che ora volge al termine tra incomprensioni tattiche e divergenze economiche. Il calcio europeo attende di scoprire quale sarà la prossima destinazione di uno dei portieri più talentuosi del panorama internazionale.