Diouf verso l’Inter: accordo raggiunto con il Lens per 25 milioni

L’Inter ha chiuso il colpo Andy Diouf: accordo verbale raggiunto con il Lens per il trasferimento del centrocampista franco-senegalese a titolo definitivo. I nerazzurri hanno superato la concorrenza del Napoli e dei club di Premier League, assicurandosi le prestazioni del talentuoso classe 2003.

Un affare da 25 milioni che cambia il centrocampo nerazzurro

L’operazione si chiuderà per circa 25 milioni di euro, cifra che rappresenta un investimento importante per la dirigenza interista guidata da Marotta e Ausilio. Il giovane centrocampista, che aveva attirato l’attenzione di diversi top club europei, ha scelto Milano come destinazione ideale per continuare la sua crescita professionale.

La trattativa è entrata nella fase conclusiva dopo che i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo verbale con il Lens e definito anche i termini contrattuali con il giocatore. Per Diouf è pronto un contratto da 2 milioni di euro, segno della fiducia riposta dal club nella sua qualità tecnica.

Le caratteristiche che hanno convinto Cristian Chivu

Andy Diouf rappresenta il profilo ideale per il centrocampo di Cristian Chivu. Il franco-senegalese è un mediano moderno, dotato di grande fisicità e capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono perfetto per il gioco dinamico richiesto dall’allenatore nerazzurro.

Il giovane talento ha dimostrato le sue qualità nel campionato francese, dove ha sviluppato:

Capacità di interdizione : Eccellente nel recupero palla e nella fase difensiva

: Eccellente nel recupero palla e nella fase difensiva Visione di gioco : Abile nel distribuire il pallone e nell’impostare l’azione

: Abile nel distribuire il pallone e nell’impostare l’azione Fisicità : Statura imponente e resistenza che gli permettono di dominare la mediana

: Statura imponente e resistenza che gli permettono di dominare la mediana Versatilità: Può giocare in diverse posizioni del centrocampo

Il percorso di Diouf: da promessa a realtà

Diouf ha mosso i primi passi nel Garenne-Colombes, approdando poi nel settore giovanile del Psg, e in seguito al Boulogne-Billancourt. Nel 2018 l’arrivo al Rennes 2, prima di arrivare tra i grandi in pianta stabile dal 2020 e fino al 2022.

La sua esperienza in Svizzera al Basilea ha rappresentato un momento di crescita importante, prima del ritorno in Francia con la maglia del Lens. Il club francese lo aveva acquistato due anni fa per 14 milioni di euro, cifra che ora raddoppia con il trasferimento all’Inter.

L’Inter batte la concorrenza di Napoli e Premier League

La corsa per Diouf era particolarmente serrata, con il Napoli di Antonio Conte che aveva mostrato forte interessamento per il giocatore. Su Diouf c’era il forte interessamento del Napoli, così come di alcuni club di Premier League, ma l’Inter è riuscita a spuntarla grazie a una strategia di mercato decisa e tempestiva.

Il sorpasso sui partenopei è avvenuto negli ultimi giorni, quando la dirigenza nerazzurra ha accelerato le trattative. La volontà del giocatore di trasferirsi a Milano ha fatto la differenza, insieme alla proposta economica presentata al Lens.

Verso le visite mediche: i prossimi step

Resta da completare lo scambio dei documenti per far arrivare il giocatore a Milano già nelle prossime ore. Le visite mediche potrebbero svolgersi già all’inizio della prossima settimana, con l’ufficializzazione del trasferimento prevista a stretto giro.

L’arrivo di Diouf rappresenta un rinforzo importante per la mediana dell’Inter, che dopo la cessione di Kristjan Asllani al Torino aveva necessità di un nuovo innesto in quel reparto. Il centrocampista francese porta qualità, fisicità e prospettiva, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Un investimento per il presente e il futuro

A soli 22 anni, Andy Diouf rappresenta l’investimento ideale per l’Inter: un giocatore già pronto per il salto di qualità ma con ampi margini di crescita. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono perfetto per il calcio italiano, dove la fase difensiva e l’intensità sono elementi cruciali.

L’operazione conferma la strategia dell’Inter di puntare su giovani talenti di prospettiva, capaci di garantire prestazioni immediate ma anche un potenziale di rivalutazione importante per il futuro. Con Diouf, i nerazzurri si assicurano un centrocampista moderno e completo, pronto a diventare uno dei pilastri della squadra di Cristian Chivu.