Dating show in Italia: i 10 più popolari dopo Temptation Island

Temptation Island è finito: e ora?
In Italia l’estate ha una certezza: Temptation Island. Il reality dei sentimenti è diventato un rituale collettivo seguito da milioni di spettatori. Ma una volta concluso, come colmare il vuoto?
Secondo le Streaming Chart di JustWatch, piattaforma che monitora le preferenze degli utenti nelle principali piattaforme, ecco la classifica dei 10 dating show più popolari in Italia, aggiornata ad agosto 2025.
La top 10 dei dating show più visti in Italia
🥇 Too Hot To Handle: Italia
La versione italiana del celebre format conquista subito il primo posto. Un gruppo di single sexy deve resistere alla tentazione: niente baci o rapporti, pena la riduzione del montepremi.
🥈 L’amore è cieco
Un esperimento estremo: i concorrenti si conoscono in pod separati senza vedersi. Se nasce la scintilla, arriva la proposta di matrimonio. Solo dopo si incontrano di persona.
🥉 L’ultimatum: Queer Love
Cinque coppie composte da donne e persone non binarie devono scegliere: sposarsi o lasciarsi. Durante il percorso vivono relazioni con altri concorrenti, tra gelosie e consapevolezza.
4. Love Island UK
Single in una villa lussuosa si sfidano tra flirt, gelosie e prove di coppia. Il pubblico da casa ha un ruolo decisivo.
5. L’inferno dei single
Un reality tra sopravvivenza e amore: per accedere al “Paradise”, i concorrenti devono superare prove dure e trovare un partner.
6. Better Late Than Single
Un format più riflessivo: single in cerca d’amore affrontano un percorso tra coaching, trasformazioni e romanticismo.
7. L’amore è cieco: Regno Unito
La versione inglese del cult, che ripropone la formula di incontri al buio con proposte di matrimonio a sorpresa.
8. Too Hot To Handle
L’edizione internazionale dello stesso format che trionfa in Italia. Le regole restano identiche: ogni contatto fisico costa caro.
9. Love Village
Un dating show più maturo: uomini e donne dai 35 anni in su convivono in campagna ristrutturando una casa e cercando legami autentici.
10. L’ultimatum: o mi sposi o te ne vai
Nella versione americana, le coppie affrontano un bivio: matrimonio o rottura definitiva. Nel frattempo, vivono una relazione con un altro concorrente.
Dove vedere i dating show in streaming
In Italia sono disponibili 61 dating show simili a Temptation Island sulle principali piattaforme.
- Netflix domina con il 63,9% dell’offerta.
- Kocowa, specializzata in contenuti coreani, segue con l’11,5%.
- Prime Video e Hayu propongono il 6,6% dei titoli ciascuna.
- Paramount+ (4,9%), TimVision e Dekkoo (1,6%) chiudono la lista con un catalogo più ristretto.
Il confronto con Europa e Stati Uniti
Nel panorama internazionale le tendenze sono simili:
- In Francia e Spagna domina “L’amore è cieco”.
- In Italia il titolo più amato è “Too Hot To Handle: Italia”.
- Nel Regno Unito spicca “Nudi a prima vista”, un format estremo che mostra i concorrenti completamente nudi al primo incontro.
- Negli Stati Uniti vince “Love Island USA”, seguito da “Love Is Blind” e “Love Island UK”.