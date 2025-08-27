Cremonese su Jamie Vardy: il colpo clamoroso del calciomercato 2025

Il calciomercato estivo 2025 potrebbe regalare una delle sorprese più clamorose degli ultimi anni: Jamie Vardy alla Cremonese. La notizia, che potrebbe sembrare fantamercato, è invece realtà secondo quanto rivelato da Sky Sport. I grigiorossi neopromossi in Serie A hanno avviato i primi contatti con l’ex attaccante del Leicester City, attualmente svincolato.

La trattativa tra Cremonese e Vardy

I primi contatti avviati

La dirigenza lombarda ha avviato i primi contatti con il trentottenne centravanti inglese. La proposta di venire a giocare in Italia è stata fatta e ora si attende la risposta del calciatore, che dopo essere rimasto svincolato ha ricevuto altre offerte.

Il tentativo della Cremonese è concreto e rappresenta un sogno che potrebbe diventare realtà. I grigiorossi sognano in grande, sperano di superare la concorrenza e regalare a Nicola un centravanti da più di 200 gol in carriera.

Le condizioni dell’operazione

Vardy arriverebbe a parametro zero, essendo attualmente svincolato dopo l’addio al Leicester City. Questo rappresenta un vantaggio economico significativo per la Cremonese, che potrebbe concentrare l’investimento esclusivamente sull’ingaggio del giocatore.

Chi è Jamie Vardy: la leggenda delle Foxes

I numeri di una carriera straordinaria

Jamie Richard Vardy è molto più di un semplice attaccante. 237 gol in carriera, l’uomo del Leicester City dei miracoli targato Claudio Ranieri, capace di vincere una storica Premier League, una FA Cup e un Community Shield.

Palmares di Vardy:

Premier League: 1 (2015-2016)

1 (2015-2016) FA Cup: 1 (2020-2021)

1 (2020-2021) Community Shield: 1 (2021)

1 (2021) Capocannoniere Premier League: 2019-2020

2019-2020 Giocatore dell’anno Premier League: 2016

L’ultima stagione con il Leicester

Rimasto svincolato dopo la retrocessione con la maglia del Leicester, nell’ultima stagione Vardy ha messo a segno 10 gol e fornito 4 assist. A 38 anni, l’attaccante inglese dimostra di essere ancora competitivo ai massimi livelli.

Perché Vardy alla Cremonese sarebbe clamoroso

Un colpo di mercato storico

Vardy varcherebbe i confini dell’Inghilterra per giocare in un campionato straniero per la prima volta nella propria carriera. Questo renderebbe l’operazione ancora più speciale, considerando che il bomber inglese ha sempre militato in patria.

L’impatto sulla Serie A

L’arrivo di Vardy in Serie A rappresenterebbe:

Un upgrade qualitativo per l’attacco della Cremonese

per l’attacco della Cremonese Un’attrattiva mediatica enorme per il campionato italiano

enorme per il campionato italiano Un esempio di leadership per i compagni più giovani

La strategia di mercato della Cremonese

La rivoluzione dell’attacco

La Cremonese vorrebbe rivoluzionare quasi completamente l’attacco: almeno due uscite (papabili Okereke e Johnsen) e almeno altri due innesti. Moumbagna quello più vicino, Vardy la miccia accesa di un clamoroso ultimo botto.

Gli altri obiettivi di mercato

Oltre a Vardy, la Cremonese sta lavorando su:

Faris Moumbagna: Attaccante camerunense del Marsiglia, vicino alle visite mediche

Attaccante camerunense del Marsiglia, vicino alle visite mediche Andrea Colpani: Centrocampista del Monza, trattativa in corso per 7 milioni

La concorrenza per Vardy

Altre squadre interessate

Su di lui diverse squadre tra cui, appunto, il club allenato da Davide Nicola. Si attende adesso la risposta del giocatore che sta facendo delle valutazioni per un possibile trasferimento in Italia.

Vardy ha ricevuto altre offerte, ma l’interesse della Cremonese sembra essere quello più concreto al momento.

L’impatto economico dell’operazione

Un investimento sostenibile

Considerando che Vardy arriverebbe a parametro zero, la Cremonese dovrebbe concentrare l’investimento sull’ingaggio. Per una neopromossa, rappresenterebbe comunque un investimento importante ma sostenibile, considerando il ritorno di immagine e tecnico.

Il valore aggiunto

Esperienza internazionale a disposizione della squadra

a disposizione della squadra Marketing e visibilità per il club

per il club Garanzia di gol in Serie A

Le tempistiche della trattativa

La trattativa si sta sviluppando in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Ora a 38 anni cerca una nuova sfida e Cremona potrebbe essere la sua nuova casa.

La finestra di mercato si chiuderà il 30 agosto 2025, quindi i tempi sono stretti per definire l’operazione.

L’entusiasmo dei tifosi

La notizia del possibile arrivo di Vardy ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi della Cremonese, che sognano di vedere una leggenda del calcio inglese con la maglia grigiorossa. Sui social network si moltiplicano i messaggi di sostegno all’operazione.

Conclusioni: un sogno che può diventare realtà

Dopo la vittoria all’esordio in campionato a San Siro contro il Milan, la Cremonese non vuole smettere di sognare. L’arrivo di Jamie Vardy rappresenterebbe il coronamento di un’estate di mercato già molto positiva.

Se l’operazione dovesse andare in porto, sarebbe un colpo da maestro che confermerebbe le ambizioni della società grigiorossa e porterebbe in Serie A uno dei bomber più iconici del calcio europeo degli ultimi anni.

La risposta di Vardy è attesa a stretto giro: Cremona sogna, l’Inghilterra osserva, la Serie A aspetta quello che potrebbe essere il colpo dell’estate.