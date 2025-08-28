Cremonese-Sassuolo: anteprima, formazioni e dove vederla

La Serie A 2025-26 entra nel vivo con uno dei match più attesi della seconda giornata: Cremonese-Sassuolo si affrontano venerdì 29 agosto allo Stadio Giovanni Zini in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che puntano a recitare un ruolo da protagoniste in questa stagione.

Info partita: data, orario e diretta TV

Data: Venerdì 29 agosto 2025

Orario: 18:30

Stadio: Giovanni Zini, Cremona

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Diretta TV: DAZN (esclusiva)

Streaming: App DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky per abbonati)

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e non sarà disponibile su Sky Sport o NOW TV. Gli appassionati potranno seguire il match attraverso l’applicazione DAZN su dispositivi mobili, smart TV, PC e tablet.

Probabili formazioni e ballottaggi

Cremonese (3-5-2) – Mister Davide Nicola

Davide Nicola (depositphotos)

Probabile formazione:

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria

Ballottaggi principali:

In attacco, Tonny Sanabria dovrebbe prendere il posto di Okereke al fianco del confermato Federico Bonazzoli , protagonista della storica vittoria a San Siro

dovrebbe prendere il posto di Okereke al fianco del confermato , protagonista della storica vittoria a San Siro A centrocampo si contendono una maglia Collocolo-Payero e Vandeputte-Bondo

e Bonazzoli non sarà a disposizione a causa di una contusione riportata in allenamento

Assenti: Bonazzoli (contusione), Barbieri e Johnsen (infortunati)

Sassuolo (4-3-3) – Mister Fabio Grosso

Probabile formazione:

Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Boloca, Vrancx, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Ballottaggi principali:

Tra i pali Turati-Muric (60%-40% per il primo)

(60%-40% per il primo) In difesa Romagna-Idzes per completare il pacchetto arretrato

per completare il pacchetto arretrato Sulle fasce offensive Laurienté-Fadera si contendono la fascia sinistra

si contendono la fascia sinistra In attacco Pinamonti favorito su Moro per il ruolo di centravanti

Indisponibili: Thorstvedt, Konè, Skjellerup

Stato di forma: il colpaccio di Cremona e la sconfitta di Reggio Emilia

Cremonese: L’euforia del Meazza

I grigiorossi arrivano a questo appuntamento galvanizzati dalla straordinaria vittoria per 2-1 ottenuta a San Siro contro il Milan nella prima giornata. Una prestazione maiuscola della squadra di Davide Nicola, che dopo il vantaggio di Baschirotto e il momentaneo pareggio di Pavlović, ha trovato il gol-vittoria con una spettacolare rovesciata di Federico Bonazzoli.

La Cremonese ha dimostrato carattere, organizzazione e qualità, riuscendo a fare quello che nessuna squadra aveva mai fatto: vincere all’esordio in Serie A dopo la promozione dalla Serie B. Un successo che ha dato enorme fiducia all’ambiente e che conferma le ambizioni di una squadra costruita per stupire.

Sassuolo: Il rodaggio dopo la promozione

I neroverdi hanno invece iniziato con una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Napoli campione d’Italia. Al Mapei Stadium, la squadra di Fabio Grosso ha pagato l’inesperienza nel massimo campionato, subendo i gol di McTominay al 17′ e De Bruyne in apertura di ripresa.

Nonostante il risultato, il Sassuolo ha mostrato sprazzi interessanti, soprattutto con le giocate di Domenico Berardi e Armand Laurienté. La formazione emiliana, reduce dalla promozione diretta dalla Serie B (82 punti e primo posto), ha tutte le carte in regola per riscattarsi immediatamente.

Precedenti storici e curiosità

I confronti diretti

Dal 2000, Sassuolo e Cremonese si sono affrontate 12 volte tra Serie A, Serie B e categorie inferiori, con un bilancio sostanzialmente equilibrato: 4 vittorie per il Sassuolo, 5 successi per la Cremonese e 3 pareggi.

Allo Stadio Zini, il Sassuolo ha vinto solo una volta contro due vittorie della Cremonese e tre pareggi. L’ultima vittoria neroverde in casa grigiorossa risale al 28 ottobre 2007, mentre l’ultimo successo della Cremonese davanti al proprio pubblico contro il Sassuolo è datato 14 gennaio 2007.

La stagione scorsa in Serie B

Particolarmente significativo il bilancio della scorsa stagione in Serie B: il Sassuolo non è mai riuscito a battere la Cremonese, subendo una sconfitta per 4-1 al Mapei Stadium all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno proprio allo Zini.

Curiosità e statistiche

Marco Guida dirigerà la Cremonese per la quarta volta in carriera: bilancio di 2 sconfitte e 1 vittoria per i grigiorossi

dirigerà la Cremonese per la quarta volta in carriera: bilancio di 2 sconfitte e 1 vittoria per i grigiorossi Il Sassuolo con Guida presenta un record di 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 18 precedenti

Entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica in estate: Nicola per la Cremonese, Grosso per il Sassuolo

La Cremonese ha interrotto la tradizione negativa degli esordi in Serie A vincendo a San Siro dopo 8 sconfitte consecutive alla prima giornata

Le quote e i pronostici

Secondo i principali bookmaker, la Cremonese parte leggermente favorita con quote che oscillano tra 2.30 e 2.35, mentre il pareggio è quotato intorno a 3.20-3.35 e la vittoria del Sassuolo si attesta su 3.10-3.20.

L’equilibrio delle quotazioni riflette l’incertezza di una sfida che può davvero essere risolta dai dettagli, con entrambe le squadre che hanno mostrato pregi e difetti nella prima giornata.

Cosa aspettarsi: tattiche e protagonisti

Davide Nicola punterà sulla solidità del suo 3-5-2, sistema che ha permesso alla Cremonese di annullare il gioco del Milan e ripartire in contropiede. Le corsie esterne saranno fondamentali, con Zerbin e Pezzella chiamati a garantire spinta offensiva e copertura difensiva.

Fabio Grosso dovrebbe rispondere con il collaudato 4-3-3, cercando di sfruttare la qualità di Berardi e la velocità di Laurienté per mettere in difficoltà la difesa a tre cremonese. Pinamonti sarà il terminale offensivo, mentre a centrocampo si cercherà maggiore incisività dopo l’opaca prova contro il Napoli.

La sfida nella sfida sarà tra i due allenatori: Nicola, specialista nella gestione di squadre ambiziose, contro Grosso, che conosce perfettamente l’ambiente neroverde e sa come valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori.