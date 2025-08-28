Cremonese-Sassuolo: anteprima, formazioni e dove vederla

La Serie A 2025-26 entra nel vivo con uno dei match più attesi della seconda giornata: Cremonese-Sassuolo si affrontano venerdì 29 agosto allo Stadio Giovanni Zini in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che puntano a recitare un ruolo da protagoniste in questa stagione.
Info partita: data, orario e diretta TV
Data: Venerdì 29 agosto 2025
Orario: 18:30
Stadio: Giovanni Zini, Cremona
Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata
Diretta TV: DAZN (esclusiva)
Streaming: App DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky per abbonati)
La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e non sarà disponibile su Sky Sport o NOW TV. Gli appassionati potranno seguire il match attraverso l’applicazione DAZN su dispositivi mobili, smart TV, PC e tablet.
Probabili formazioni e ballottaggi
Cremonese (3-5-2) – Mister Davide Nicola
Probabile formazione:
- Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria
Ballottaggi principali:
- In attacco, Tonny Sanabria dovrebbe prendere il posto di Okereke al fianco del confermato Federico Bonazzoli, protagonista della storica vittoria a San Siro
- A centrocampo si contendono una maglia Collocolo-Payero e Vandeputte-Bondo
- Bonazzoli non sarà a disposizione a causa di una contusione riportata in allenamento
Assenti: Bonazzoli (contusione), Barbieri e Johnsen (infortunati)
Sassuolo (4-3-3) – Mister Fabio Grosso
Probabile formazione:
- Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Boloca, Vrancx, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Ballottaggi principali:
- Tra i pali Turati-Muric (60%-40% per il primo)
- In difesa Romagna-Idzes per completare il pacchetto arretrato
- Sulle fasce offensive Laurienté-Fadera si contendono la fascia sinistra
- In attacco Pinamonti favorito su Moro per il ruolo di centravanti
Indisponibili: Thorstvedt, Konè, Skjellerup
Stato di forma: il colpaccio di Cremona e la sconfitta di Reggio Emilia
Cremonese: L’euforia del Meazza
I grigiorossi arrivano a questo appuntamento galvanizzati dalla straordinaria vittoria per 2-1 ottenuta a San Siro contro il Milan nella prima giornata. Una prestazione maiuscola della squadra di Davide Nicola, che dopo il vantaggio di Baschirotto e il momentaneo pareggio di Pavlović, ha trovato il gol-vittoria con una spettacolare rovesciata di Federico Bonazzoli.
La Cremonese ha dimostrato carattere, organizzazione e qualità, riuscendo a fare quello che nessuna squadra aveva mai fatto: vincere all’esordio in Serie A dopo la promozione dalla Serie B. Un successo che ha dato enorme fiducia all’ambiente e che conferma le ambizioni di una squadra costruita per stupire.
Sassuolo: Il rodaggio dopo la promozione
I neroverdi hanno invece iniziato con una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Napoli campione d’Italia. Al Mapei Stadium, la squadra di Fabio Grosso ha pagato l’inesperienza nel massimo campionato, subendo i gol di McTominay al 17′ e De Bruyne in apertura di ripresa.
Nonostante il risultato, il Sassuolo ha mostrato sprazzi interessanti, soprattutto con le giocate di Domenico Berardi e Armand Laurienté. La formazione emiliana, reduce dalla promozione diretta dalla Serie B (82 punti e primo posto), ha tutte le carte in regola per riscattarsi immediatamente.
Precedenti storici e curiosità
I confronti diretti
Dal 2000, Sassuolo e Cremonese si sono affrontate 12 volte tra Serie A, Serie B e categorie inferiori, con un bilancio sostanzialmente equilibrato: 4 vittorie per il Sassuolo, 5 successi per la Cremonese e 3 pareggi.
Allo Stadio Zini, il Sassuolo ha vinto solo una volta contro due vittorie della Cremonese e tre pareggi. L’ultima vittoria neroverde in casa grigiorossa risale al 28 ottobre 2007, mentre l’ultimo successo della Cremonese davanti al proprio pubblico contro il Sassuolo è datato 14 gennaio 2007.
La stagione scorsa in Serie B
Particolarmente significativo il bilancio della scorsa stagione in Serie B: il Sassuolo non è mai riuscito a battere la Cremonese, subendo una sconfitta per 4-1 al Mapei Stadium all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno proprio allo Zini.
Curiosità e statistiche
- Marco Guida dirigerà la Cremonese per la quarta volta in carriera: bilancio di 2 sconfitte e 1 vittoria per i grigiorossi
- Il Sassuolo con Guida presenta un record di 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 18 precedenti
- Entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica in estate: Nicola per la Cremonese, Grosso per il Sassuolo
- La Cremonese ha interrotto la tradizione negativa degli esordi in Serie A vincendo a San Siro dopo 8 sconfitte consecutive alla prima giornata
Le quote e i pronostici
Secondo i principali bookmaker, la Cremonese parte leggermente favorita con quote che oscillano tra 2.30 e 2.35, mentre il pareggio è quotato intorno a 3.20-3.35 e la vittoria del Sassuolo si attesta su 3.10-3.20.
L’equilibrio delle quotazioni riflette l’incertezza di una sfida che può davvero essere risolta dai dettagli, con entrambe le squadre che hanno mostrato pregi e difetti nella prima giornata.
Cosa aspettarsi: tattiche e protagonisti
Davide Nicola punterà sulla solidità del suo 3-5-2, sistema che ha permesso alla Cremonese di annullare il gioco del Milan e ripartire in contropiede. Le corsie esterne saranno fondamentali, con Zerbin e Pezzella chiamati a garantire spinta offensiva e copertura difensiva.
Fabio Grosso dovrebbe rispondere con il collaudato 4-3-3, cercando di sfruttare la qualità di Berardi e la velocità di Laurienté per mettere in difficoltà la difesa a tre cremonese. Pinamonti sarà il terminale offensivo, mentre a centrocampo si cercherà maggiore incisività dopo l’opaca prova contro il Napoli.
La sfida nella sfida sarà tra i due allenatori: Nicola, specialista nella gestione di squadre ambiziose, contro Grosso, che conosce perfettamente l’ambiente neroverde e sa come valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori.