Costiera Amalfitana senza auto: come visitare Positano, Amalfi e Ravello con i mezzi pubblici

Visitare la Costiera Amalfitana senza auto non solo è possibile, ma spesso è la scelta più intelligente. Le strade strette e tortuose della SS 163, il traffico intensivo e la scarsità di parcheggi rendono i mezzi pubblici un’alternativa comoda, economica e spesso più veloce. Scopriamo insieme come raggiungere e spostarsi tra Positano, Amalfi e Ravello utilizzando autobus, traghetti e treni.
Perché scegliere i mezzi pubblici in Costiera Amalfitana
I vantaggi del trasporto pubblico
Scegliere i mezzi pubblici per visitare la Costiera Amalfitana offre numerosi vantaggi:
- Niente stress da guida: Eviti le curve pericolose della SS 163
- Zero problemi di parcheggio: Non dovrai preoccuparti di trovare posto auto
- Costi ridotti: Molto più economico rispetto a noleggio auto e parcheggi
- Vista panoramica: Puoi goderti il paesaggio senza concentrarti sulla strada
- Sostenibilità: Contribuisci a ridurre il traffico e l’inquinamento
Le sfide da considerare
- Affollamento estivo: Durante l’alta stagione i mezzi possono essere molto pieni
- Orari fissi: Dovrai pianificare gli spostamenti in base agli orari
- Cambi necessari: Alcune destinazioni richiedono cambi di mezzo
Gli autobus SITA Sud: la spina dorsale del trasporto pubblico
La rete SITA Sud
SITA Sud è la compagnia principale che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Costiera Amalfitana. Gli autobus collegano efficacemente tutte le principali destinazioni turistiche.
Principali linee autobus
Da Salerno verso la Costiera:
- Salerno – Amalfi: Fermate a Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi
- Amalfi – Positano: Passando per Atrani, Conca dei Marini, Furore, Praiano
- Amalfi – Ravello: Collegamento diretto con il borgo montano
Da Sorrento verso la Costiera:
- Sorrento – Positano – Amalfi: La linea più panoramica che attraversa tutta la costa
Orari e frequenze
Gli autobus SITA Sud operano tutti i giorni con orari che variano secondo la stagione:
- Periodo invernale: Servizio ridotto con corse ogni 1-2 ore
- Periodo estivo: Frequenza maggiore con corse ogni 30-60 minuti
- Prima corsa: Generalmente alle 05:15
- Ultima corsa: Intorno alle 22:00
Nota: Gli orari possono subire variazioni, consulta sempre il sito ufficiale sitasudtrasporti.it
Il sistema tariffario: biglietti e abbonamenti
Biglietto Costierasita: la soluzione più conveniente
Il biglietto Costierasita è ideale per chi visita la zona:
- Prezzo: 10,00 euro
- Validità: 24 ore dalla prima obliterazione
- Copertura: Viaggi illimitati sui mezzi SITA Sud in 20 comuni
- Zone incluse: Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Tramonti, Vietri sul Mare
Altri tipi di biglietti
Biglietti singoli:
- Corsa breve (AC1): 1,50 euro – per tratte come Amalfi-Ravello
- Corsa media (AC2): 2,40 euro – per tratte intermedie
- Corsa lunga (AC3): 2,80 euro – per tratte come Salerno-Amalfi
Biglietti orari:
- Permettono cambi di mezzo entro il tempo di validità
- Ideali per spostamenti con coincidenze
Come acquistare i biglietti
Punti vendita fisici:
- Tabaccherie autorizzate
- Bar e caffè con il logo SITA Sud
- Biglietteria SITA Sud a Salerno (Via Vinciprova)
- Negozi convenzionati nei paesi della costiera
Acquisto digitale:
- App Unico Campania: Disponibile su Play Store e App Store
- Possibilità di calcolare il percorso e acquistare il biglietto corretto
- Attivazione digitale del titolo di viaggio
Importante: I biglietti NON possono essere acquistati a bordo del bus
Come raggiungere la Costiera Amalfitana
Da Napoli
In treno + autobus:
- Treno Napoli-Salerno (Circumvesuviana o Trenitalia)
- Autobus SITA Sud da Salerno verso la destinazione scelta
- Tempo totale: 1,5-2 ore
Autobus diretto:
- Marozzi Bus: collegamento diretto Roma-Positano-Amalfi (stagionale)
Da Roma
Autobus diretto Marozzi:
- Partenza: Roma Tiburtina ore 07:00
- Fermate: Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Sorrento, Positano, Praiano, Amalfi
- Costo: 21,50 euro (tratta singola), 37,50 euro (andata e ritorno)
- Durata: Circa 5 ore
Da Salerno (hub principale)
Salerno è il punto di accesso principale alla Costiera Amalfitana:
- Stazione ferroviaria: Ben collegata con tutta Italia
- Porto: Punto di partenza per traghetti
- Autostazione: Terminal degli autobus SITA Sud
Itinerario consigliato: un giorno in Costiera Amalfitana
Mattina: Amalfi (3-4 ore)
Come arrivare:
- Da Salerno: Autobus SITA Sud linea Salerno-Amalfi (45 minuti)
- Da Sorrento: Autobus SITA Sud linea Sorrento-Amalfi (1,5 ore)
Cosa vedere:
- Duomo di Sant’Andrea con la sua facciata arabo-normanna
- Chiostro del Paradiso
- Museo della Carta (Valle delle Ferriere)
- Centro storico e lungomare
Pomeriggio: Ravello (2-3 ore)
Come arrivare:
- Da Amalfi: Autobus SITA Sud (20 minuti, corse ogni ora)
- Alternativa: A piedi tramite sentiero (1 ora di salita)
Cosa vedere:
- Villa Rufolo con i suoi giardini panoramici
- Villa Cimbrone e la Terrazza dell’Infinito
- Duomo di Ravello
- Centro storico medievale
Sera: Positano (2 ore)
Come arrivare:
- Da Ravello: Ritorno ad Amalfi + autobus per Positano (1 ora totale)
Cosa vedere:
- Chiesa di Santa Maria Assunta con la cupola maiolicata
- Spiaggia Grande
- Via dei Mulini per lo shopping
- Aperitivo con vista al tramonto
Rientro
- Ultimo autobus da Positano: Verificare orari (ultimo generalmente intorno alle 21:00-22:00)
- Alternativa: Pernottare in zona e rientrare il giorno successivo
I traghetti: l’alternativa scenografica
Vantaggi del trasporto marittimo
I traghetti rappresentano un’alternativa affascinante agli autobus:
- Vista unica: Panorami mozzafiato dal mare
- Niente traffico: Eviti completamente le strade congestionate
- Esperienza esclusiva: Arrivo via mare nelle destinazioni
Principali compagnie
Travelmar:
- Collegamenti da Salerno a: Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano
- Stagionalità: Marzo-ottobre
- Frequenza: Fino a 12 corse giornaliere in alta stagione
Altre compagnie:
- Positano Jet (Lucibello)
- NLG (Navigazione Libera del Golfo)
- Alicost
- Grassi Junior
Prezzi e informazioni pratiche
Costi indicativi (2025):
- Salerno-Amalfi: 8-12 euro
- Salerno-Positano: 12-15 euro
- Amalfi-Positano: 8-10 euro
Durata viaggi:
- Salerno-Amalfi: 35-45 minuti
- Amalfi-Positano: 15-20 minuti
Bagagli:
- Bagaglio a mano incluso (dimensioni limitate)
- Supplemento per bagagli extra: 2-3 euro
Porti di imbarco
Salerno:
- Molo Masuccio (Piazza della Concordia): Per Travelmar
- Molo Manfredi (Porto Commerciale): Per altre compagnie
- Distanza dalla stazione FS: 300 metri a piedi
Consigli pratici per viaggiare senza auto
Pianificazione del viaggio
Prima della partenza:
- Verifica gli orari su sitasudtrasporti.it
- Scarica l’app Unico Campania per acquistare biglietti
- Controlla il meteo per i traghetti
- Prenota alloggi vicino alle fermate dei mezzi pubblici
Durante il viaggio
Sugli autobus:
- Arriva in anticipo alle fermate, soprattutto in estate
- Chiedi conferma al conducente per la fermata di destinazione
- Tieni il biglietto sempre a portata di mano per i controlli
- Prepara monete se devi acquistare biglietti alle macchinette
Sui traghetti:
- Prenota in anticipo in alta stagione
- Arriva 15 minuti prima della partenza
- Porta protezione solare per le traversate
Cosa portare
Zaino leggero con:
- Acqua e snack
- Scarpe comode per camminare
- Protezione solare
- Powerbank per il telefono
- Contanti per emergenze
Alternative innovative: il bike + trasporto pubblico
Biciclette sui mezzi pubblici
- Traghetti: Accettano biciclette con piccolo supplemento
- Autobus: Spazio limitato, solo bici pieghevoli
- Treni: Possibile trasporto secondo regolamento
Noleggio e-bike
In molte località della Costiera sono disponibili servizi di noleggio e-bike:
- Ideali per spostamenti brevi
- Perfette per esplorare i centri storici
- Alternative ecologiche per raggiungere spiagge
Quando visitare: stagionalità dei trasporti
Alta stagione (luglio-agosto)
Vantaggi:
- Massima frequenza di corse
- Tutti i servizi marittimi attivi
- Orari prolungati
Svantaggi:
- Mezzi molto affollati
- Code e ritardi possibili
- Prezzi più alti
Media stagione (aprile-giugno, settembre-ottobre)
Migliore compromesso:
- Buona frequenza di corse
- Meno affollamento
- Clima ideale
- Traghetti ancora attivi
Bassa stagione (novembre-marzo)
Pro e contro:
- Orari ridotti
- Traghetti limitati o sospesi
- Meno affollamento
- Prezzi più bassi
Costi complessivi per una giornata
Budget minimo (trasporti pubblici)
- Biglietto Costierasita: 10 euro
- Eventuale traghetto: 8-15 euro
- Totale trasporti: 18-25 euro
Budget medio (con qualche comfort)
- Biglietti singoli flessibili: 15-20 euro
- Traghetti per spostamenti scenografici: 20-30 euro
- Totale trasporti: 35-50 euro
App e risorse utili
App indispensabili
- Unico Campania: Acquisto biglietti digitali
- Moovit: Orari in tempo reale e percorsi
- Google Maps: Sempre utile per orientarsi
- Travelmar: Per orari e prenotazioni traghetti
Siti web di riferimento
- sitasudtrasporti.it: Orari ufficiali SITA Sud
- travelmar.it: Orari e prenotazioni traghetti
- unicocampania.it: Sistema tariffario regionale
Conclusioni: la Costiera Amalfitana è accessibile senza auto
Visitare la Costiera Amalfitana senza auto non solo è possibile, ma spesso risulta più piacevole e rilassante. Con una buona pianificazione e la giusta combinazione di autobus e traghetti, potrai goderti appieno le bellezze di Positano, Amalfi e Ravello senza lo stress della guida.
I punti chiave da ricordare:
- Il biglietto Costierasita da 10 euro è la soluzione più conveniente per muoversi liberamente
- I traghetti offrono un’esperienza unica e panorami mozzafiato
- La pianificazione è essenziale, soprattutto per gli orari di rientro
- L’estate richiede più pazienza a causa dell’affollamento
- Le app digitali semplificano molto l’acquisto dei biglietti
La Costiera Amalfitana ti aspetta: lascia l’auto a casa e goditi uno dei paesaggi più belli del mondo viaggiando in modo sostenibile e senza stress!