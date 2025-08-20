Costiera Amalfitana senza auto: come visitare Positano, Amalfi e Ravello con i mezzi pubblici

Visitare la Costiera Amalfitana senza auto non solo è possibile, ma spesso è la scelta più intelligente. Le strade strette e tortuose della SS 163, il traffico intensivo e la scarsità di parcheggi rendono i mezzi pubblici un’alternativa comoda, economica e spesso più veloce. Scopriamo insieme come raggiungere e spostarsi tra Positano, Amalfi e Ravello utilizzando autobus, traghetti e treni.

Perché scegliere i mezzi pubblici in Costiera Amalfitana

I vantaggi del trasporto pubblico

Scegliere i mezzi pubblici per visitare la Costiera Amalfitana offre numerosi vantaggi:

Niente stress da guida : Eviti le curve pericolose della SS 163

: Eviti le curve pericolose della SS 163 Zero problemi di parcheggio : Non dovrai preoccuparti di trovare posto auto

: Non dovrai preoccuparti di trovare posto auto Costi ridotti : Molto più economico rispetto a noleggio auto e parcheggi

: Molto più economico rispetto a noleggio auto e parcheggi Vista panoramica : Puoi goderti il paesaggio senza concentrarti sulla strada

: Puoi goderti il paesaggio senza concentrarti sulla strada Sostenibilità: Contribuisci a ridurre il traffico e l’inquinamento

Le sfide da considerare

Affollamento estivo : Durante l’alta stagione i mezzi possono essere molto pieni

: Durante l’alta stagione i mezzi possono essere molto pieni Orari fissi : Dovrai pianificare gli spostamenti in base agli orari

: Dovrai pianificare gli spostamenti in base agli orari Cambi necessari: Alcune destinazioni richiedono cambi di mezzo

Gli autobus SITA Sud: la spina dorsale del trasporto pubblico

La rete SITA Sud

SITA Sud è la compagnia principale che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Costiera Amalfitana. Gli autobus collegano efficacemente tutte le principali destinazioni turistiche.

Principali linee autobus

Da Salerno verso la Costiera:

Salerno – Amalfi : Fermate a Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi

: Fermate a Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi Amalfi – Positano : Passando per Atrani, Conca dei Marini, Furore, Praiano

: Passando per Atrani, Conca dei Marini, Furore, Praiano Amalfi – Ravello: Collegamento diretto con il borgo montano

Da Sorrento verso la Costiera:

Sorrento – Positano – Amalfi: La linea più panoramica che attraversa tutta la costa

Orari e frequenze

Gli autobus SITA Sud operano tutti i giorni con orari che variano secondo la stagione:

Periodo invernale : Servizio ridotto con corse ogni 1-2 ore

: Servizio ridotto con corse ogni 1-2 ore Periodo estivo : Frequenza maggiore con corse ogni 30-60 minuti

: Frequenza maggiore con corse ogni 30-60 minuti Prima corsa : Generalmente alle 05:15

: Generalmente alle 05:15 Ultima corsa: Intorno alle 22:00

Nota: Gli orari possono subire variazioni, consulta sempre il sito ufficiale sitasudtrasporti.it

Il sistema tariffario: biglietti e abbonamenti

Biglietto Costierasita: la soluzione più conveniente

Il biglietto Costierasita è ideale per chi visita la zona:

Prezzo : 10,00 euro

: 10,00 euro Validità : 24 ore dalla prima obliterazione

: 24 ore dalla prima obliterazione Copertura : Viaggi illimitati sui mezzi SITA Sud in 20 comuni

: Viaggi illimitati sui mezzi SITA Sud in 20 comuni Zone incluse: Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Tramonti, Vietri sul Mare

Altri tipi di biglietti

Biglietti singoli:

Corsa breve (AC1) : 1,50 euro – per tratte come Amalfi-Ravello

: 1,50 euro – per tratte come Amalfi-Ravello Corsa media (AC2) : 2,40 euro – per tratte intermedie

: 2,40 euro – per tratte intermedie Corsa lunga (AC3): 2,80 euro – per tratte come Salerno-Amalfi

Biglietti orari:

Permettono cambi di mezzo entro il tempo di validità

Ideali per spostamenti con coincidenze

Come acquistare i biglietti

Punti vendita fisici:

Tabaccherie autorizzate

Bar e caffè con il logo SITA Sud

Biglietteria SITA Sud a Salerno (Via Vinciprova)

Negozi convenzionati nei paesi della costiera

Acquisto digitale:

App Unico Campania : Disponibile su Play Store e App Store

: Disponibile su Play Store e App Store Possibilità di calcolare il percorso e acquistare il biglietto corretto

Attivazione digitale del titolo di viaggio

Importante: I biglietti NON possono essere acquistati a bordo del bus

Come raggiungere la Costiera Amalfitana

Da Napoli

In treno + autobus:

Treno Napoli-Salerno (Circumvesuviana o Trenitalia) Autobus SITA Sud da Salerno verso la destinazione scelta Tempo totale: 1,5-2 ore

Autobus diretto:

Marozzi Bus: collegamento diretto Roma-Positano-Amalfi (stagionale)

Da Roma

Autobus diretto Marozzi:

Partenza : Roma Tiburtina ore 07:00

: Roma Tiburtina ore 07:00 Fermate : Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Sorrento, Positano, Praiano, Amalfi

: Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Sorrento, Positano, Praiano, Amalfi Costo : 21,50 euro (tratta singola), 37,50 euro (andata e ritorno)

: 21,50 euro (tratta singola), 37,50 euro (andata e ritorno) Durata: Circa 5 ore

Da Salerno (hub principale)

Salerno è il punto di accesso principale alla Costiera Amalfitana:

Stazione ferroviaria : Ben collegata con tutta Italia

: Ben collegata con tutta Italia Porto : Punto di partenza per traghetti

: Punto di partenza per traghetti Autostazione: Terminal degli autobus SITA Sud

Itinerario consigliato: un giorno in Costiera Amalfitana

Mattina: Amalfi (3-4 ore)

Come arrivare:

Da Salerno: Autobus SITA Sud linea Salerno-Amalfi (45 minuti)

Da Sorrento: Autobus SITA Sud linea Sorrento-Amalfi (1,5 ore)

Cosa vedere:

Duomo di Sant’Andrea con la sua facciata arabo-normanna

Chiostro del Paradiso

Museo della Carta (Valle delle Ferriere)

Centro storico e lungomare

Pomeriggio: Ravello (2-3 ore)

Come arrivare:

Da Amalfi: Autobus SITA Sud (20 minuti, corse ogni ora)

Alternativa: A piedi tramite sentiero (1 ora di salita)

Cosa vedere:

Villa Rufolo con i suoi giardini panoramici

Villa Cimbrone e la Terrazza dell’Infinito

Duomo di Ravello

Centro storico medievale

Sera: Positano (2 ore)

Come arrivare:

Da Ravello: Ritorno ad Amalfi + autobus per Positano (1 ora totale)

Cosa vedere:

Chiesa di Santa Maria Assunta con la cupola maiolicata

Spiaggia Grande

Via dei Mulini per lo shopping

Aperitivo con vista al tramonto

Rientro

Ultimo autobus da Positano : Verificare orari (ultimo generalmente intorno alle 21:00-22:00)

: Verificare orari (ultimo generalmente intorno alle 21:00-22:00) Alternativa: Pernottare in zona e rientrare il giorno successivo

I traghetti: l’alternativa scenografica

Vantaggi del trasporto marittimo

I traghetti rappresentano un’alternativa affascinante agli autobus:

Vista unica : Panorami mozzafiato dal mare

: Panorami mozzafiato dal mare Niente traffico : Eviti completamente le strade congestionate

: Eviti completamente le strade congestionate Esperienza esclusiva: Arrivo via mare nelle destinazioni

Principali compagnie

Travelmar:

Collegamenti da Salerno a: Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano

Stagionalità : Marzo-ottobre

: Marzo-ottobre Frequenza: Fino a 12 corse giornaliere in alta stagione

Altre compagnie:

Positano Jet (Lucibello)

NLG (Navigazione Libera del Golfo)

Alicost

Grassi Junior

Prezzi e informazioni pratiche

Costi indicativi (2025):

Salerno-Amalfi: 8-12 euro

Salerno-Positano: 12-15 euro

Amalfi-Positano: 8-10 euro

Durata viaggi:

Salerno-Amalfi: 35-45 minuti

Amalfi-Positano: 15-20 minuti

Bagagli:

Bagaglio a mano incluso (dimensioni limitate)

Supplemento per bagagli extra: 2-3 euro

Porti di imbarco

Salerno:

Molo Masuccio (Piazza della Concordia): Per Travelmar

(Piazza della Concordia): Per Travelmar Molo Manfredi (Porto Commerciale): Per altre compagnie

(Porto Commerciale): Per altre compagnie Distanza dalla stazione FS: 300 metri a piedi

Consigli pratici per viaggiare senza auto

Pianificazione del viaggio

Prima della partenza:

Verifica gli orari su sitasudtrasporti.it Scarica l’app Unico Campania per acquistare biglietti Controlla il meteo per i traghetti Prenota alloggi vicino alle fermate dei mezzi pubblici

Durante il viaggio

Sugli autobus:

Arriva in anticipo alle fermate, soprattutto in estate

alle fermate, soprattutto in estate Chiedi conferma al conducente per la fermata di destinazione

al conducente per la fermata di destinazione Tieni il biglietto sempre a portata di mano per i controlli

sempre a portata di mano per i controlli Prepara monete se devi acquistare biglietti alle macchinette

Sui traghetti:

Prenota in anticipo in alta stagione

in alta stagione Arriva 15 minuti prima della partenza

della partenza Porta protezione solare per le traversate

Cosa portare

Zaino leggero con:

Acqua e snack

Scarpe comode per camminare

Protezione solare

Powerbank per il telefono

Contanti per emergenze

Alternative innovative: il bike + trasporto pubblico

Biciclette sui mezzi pubblici

Traghetti : Accettano biciclette con piccolo supplemento

: Accettano biciclette con piccolo supplemento Autobus : Spazio limitato, solo bici pieghevoli

: Spazio limitato, solo bici pieghevoli Treni: Possibile trasporto secondo regolamento

Noleggio e-bike

In molte località della Costiera sono disponibili servizi di noleggio e-bike:

Ideali per spostamenti brevi

Perfette per esplorare i centri storici

Alternative ecologiche per raggiungere spiagge

Quando visitare: stagionalità dei trasporti

Alta stagione (luglio-agosto)

Vantaggi:

Massima frequenza di corse

Tutti i servizi marittimi attivi

Orari prolungati

Svantaggi:

Mezzi molto affollati

Code e ritardi possibili

Prezzi più alti

Media stagione (aprile-giugno, settembre-ottobre)

Migliore compromesso:

Buona frequenza di corse

Meno affollamento

Clima ideale

Traghetti ancora attivi

Bassa stagione (novembre-marzo)

Pro e contro:

Orari ridotti

Traghetti limitati o sospesi

Meno affollamento

Prezzi più bassi

Costi complessivi per una giornata

Budget minimo (trasporti pubblici)

Biglietto Costierasita : 10 euro

: 10 euro Eventuale traghetto : 8-15 euro

: 8-15 euro Totale trasporti: 18-25 euro

Budget medio (con qualche comfort)

Biglietti singoli flessibili : 15-20 euro

: 15-20 euro Traghetti per spostamenti scenografici : 20-30 euro

: 20-30 euro Totale trasporti: 35-50 euro

App e risorse utili

App indispensabili

Unico Campania: Acquisto biglietti digitali Moovit: Orari in tempo reale e percorsi Google Maps: Sempre utile per orientarsi Travelmar: Per orari e prenotazioni traghetti

Siti web di riferimento

sitasudtrasporti.it : Orari ufficiali SITA Sud

: Orari ufficiali SITA Sud travelmar.it : Orari e prenotazioni traghetti

: Orari e prenotazioni traghetti unicocampania.it: Sistema tariffario regionale

Conclusioni: la Costiera Amalfitana è accessibile senza auto

Visitare la Costiera Amalfitana senza auto non solo è possibile, ma spesso risulta più piacevole e rilassante. Con una buona pianificazione e la giusta combinazione di autobus e traghetti, potrai goderti appieno le bellezze di Positano, Amalfi e Ravello senza lo stress della guida.

I punti chiave da ricordare:

Il biglietto Costierasita da 10 euro è la soluzione più conveniente per muoversi liberamente

è la soluzione più conveniente per muoversi liberamente I traghetti offrono un’esperienza unica e panorami mozzafiato

offrono un’esperienza unica e panorami mozzafiato La pianificazione è essenziale, soprattutto per gli orari di rientro

è essenziale, soprattutto per gli orari di rientro L’estate richiede più pazienza a causa dell’affollamento

a causa dell’affollamento Le app digitali semplificano molto l’acquisto dei biglietti

La Costiera Amalfitana ti aspetta: lascia l’auto a casa e goditi uno dei paesaggi più belli del mondo viaggiando in modo sostenibile e senza stress!