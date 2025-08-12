Costa Blanca: la perla mediterranea della Spagna per il tuo viaggio 2025

La Costa Blanca si conferma come una delle destinazioni turistiche più affascinanti e accessibili della Spagna, perfetta per chi cerca una combinazione di mare cristallino, cultura autentica e un clima invidiabile tutto l’anno. Con oltre 200 chilometri di litorale lungo il Mediterraneo, questa regione della Comunità Valenciana offre esperienze indimenticabili per ogni tipo di viaggiatore.

Cos’è la Costa Blanca e dove si trova

La Costa Blanca è il nome turistico dato alla fascia costiera mediterranea della provincia di Alicante, nel sud-est della Spagna. Si estende per oltre 200 chilometri tra Valencia e Murcia, ed è facilmente raggiungibile grazie ai due aeroporti vicini di Alicante e Valencia.

L’origine del nome

Il nome risale agli anni ’50, quando le prime campagne turistiche iniziarono a promuovere la costa con l’immagine iconica delle case bianche che punteggiano i borghi marinari e la luce intensa che riflette sul mare. Ancora oggi il bianco rimane il colore dominante del paesaggio, dalle abitazioni tradizionali alle scogliere calcaree che caratterizzano alcuni tratti di costa.

Clima e quando visitare la Costa Blanca

Temperature e condizioni meteo

La Costa Blanca gode di più di 300 giorni di sole all’anno, con una temperatura media di 17 gradi. La parte meridionale della Comunità Valenciana gode di un caldo clima mediterraneo durante tutto l’anno, rendendo questa destinazione ideale per viaggi in qualsiasi stagione.

I periodi migliori per visitarla

Primavera e autunno (marzo-maggio e settembre-ottobre): I mesi migliori sono maggio, giugno e settembre per visitare la Costa Blanca. Temperature miti, meno affollamento e prezzi più contenuti.

Estate (giugno-agosto): Alta stagione con temperature calde, mare perfetto per il nuoto e vita notturna vivace. Ideale per le famiglie e chi ama l’atmosfera festosa.

Inverno (novembre-febbraio): La Costa Blanca è una delle zone della Spagna dove il sole difficilmente va in vacanza, perfetta per fughe invernali con temperature miti e meno turisti.

Le località imperdibili della Costa Blanca

Alicante: il cuore pulsante

Alicante è la capitale della Costa Blanca e punto di partenza ideale per esplorare la regione. Tra i monumenti più celebri spiccano il “Castillo de Santa Bárbara”, la Concattedrale di San Nicola e la Chiesa di Santa Maria.

Cosa vedere ad Alicante:

Castello di Santa Bárbara : fortezza moresca che domina la città

: fortezza moresca che domina la città Explanada de España : il lungomare più elegante della Costa Blanca

: il lungomare più elegante della Costa Blanca Barrio de Santa Cruz : il quartiere più caratteristico con case colorate

: il quartiere più caratteristico con case colorate Mercato Centrale: per assaporare i prodotti locali

Benidorm: la Manhattan del Mediterraneo

Benidorm – di Francisco José Martín Cabrera di Getty Images via canva.com

Benidorm vanta skyline futuristico, movida e sostenibilità. È qui che la Costa Blanca mostra il suo volto più contemporaneo. La città offre due spiagge principali divise dal Balcón del Mediterráneo, un belvedere che regala panorami mozzafiato.

Esperienze a Benidorm:

Spiaggia di Levante : perfetta per i giovani e la vita notturna

: perfetta per i giovani e la vita notturna Spiaggia di Poniente : più tranquilla e adatta alle famiglie

: più tranquilla e adatta alle famiglie Aqualandia : uno dei parchi acquatici più famosi d’Europa

: uno dei parchi acquatici più famosi d’Europa Terra Mítica: parco tematico diviso in cinque aree storiche

Altea: il borgo degli artisti

Altea: casette bianche, cupole blu e stradine da film indie. Un piccolo gioiello per chi ama le atmosfere slow. Il centro storico medievale con la sua caratteristica cupola blu è uno dei più fotografati della regione.

Calpe: tra mare e natura

A Calpe si trova il Peñón de Ifach, uno dei simboli della Costa Blanca: una meravigliosa formazione geologica di 332 metri di altezza che si tuffa per un chilometro nel mare. Questa riserva naturale offre sentieri panoramici e viste spettacolari.

Jávea: paradiso naturale

Javea è un vero paradiso, per le sue bellezze naturali ed il famoso percorso dei punti panoramici. Sorprende con 15 belvedere da dove è possibile godere di una vista privilegiata sulla splendida costa. La Cala Granadella, premiata come una delle spiagge più belle di Spagna, è assolutamente da non perdere.

Dénia: porta delle Baleari

Importante porto turistico, Denia vanta un castello dell’XI secolo che domina la città, offrendo un museo archeologico e viste panoramiche. È anche il punto di partenza per le escursioni alle Isole Baleari.

Elche: patrimonio UNESCO

Elche: tra palmeti patrimonio UNESCO e giardini tropicali come l’Huerto del Cura, sembra un angolo d’Africa nel cuore della Spagna. Il Palmeto di Elche è l’unico palmeto europeo dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

Torrevieja: le saline rosa

Torrevieja: famosa per le saline rosa, è una tappa che unisce paesaggi “surreali” e relax. I due laghi salati – La Mata e Torrevieja – hanno accompagnato lo sviluppo locale perlomeno dal XIX secolo e oggi sono un’attrazione turistica unica.

Le spiagge più belle della Costa Blanca

Caratteristiche delle spiagge

Con più di 200 km di litorale, la Costa Blanca è un vero paradiso per gli amanti della tintarella. Ci sono 69 spiagge controdistinte con la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi.

Le spiagge imperdibili

Spiaggia di San Juan (Alicante): lunga spiaggia urbana con tutti i servizi Playa de Levante (Benidorm): vivace e piena di attività Cala Granadella (Jávea): considerata una delle più belle di Spagna Playa del Arenal (Jávea): perfetta per famiglie Cala del Portitxol (Jávea): piccola baia dalle acque turchesi Playa Norte (Dénia): sabbia fine e acque calme Playa de la Mata (Torrevieja): ampia e ben attrezzata

Gastronomia della Costa Blanca: tra tradizione e innovazione

La paella valenciana: il piatto simbolo

Nel VIII secolo, gli arabi introdussero la coltivazione del riso nei dintorni del Parco Naturale de La Albufera. Fu in quest’ambiente che gli abitanti della zona inventarono un piatto a base di riso e di prodotti autoctoni, creando la Paella.

Ingredienti della paella valenciana autentica:

Riso bomba con Denominazione di Origine Valencia

Pollo e coniglio

Fagiolini verdi piatti

Garrofón (fagioli bianchi grandi)

Zafferano

Olio d’oliva extravergine

Altri piatti tipici da provare

Arroz a banda: tipico della costa di Alicante, si prepara con il brodo di pesce e salmorreta, una salsa tipica a base di peperoncini rossi piccanti, pomodoro, aglio e prezzemolo

Fideuà: variante della paella preparata con vermicelli di pasta invece del riso

All i pebre: stufato di anguille tradizionale della zona dell’Albufera

Coca amb tonyina: un tipo di torta quadrata di Alicante legata alla notte dei falò di San Giovanni, farcita con filetti di ventresca di tonno, pinoli, cipolla fritta e paprika

Specialità dolci

Turrón de Jijona: il famoso torrone natalizio Arnadí: dolce di zucca e mandorle di origine araba Horchata de chufa: bevanda dolce e rinfrescante tipica valenciana

Attività e esperienze nella Costa Blanca

Sport acquatici e mare

Com’è il mare in Costa Blanca? Pulito, limpido e accessibile. Le acque vanno dal turchese al blu intenso. Le attività disponibili includono:

Immersioni subacquee : nelle riserve marine di Cabo de San Antonio e Isla de Tabarca

: nelle riserve marine di Cabo de San Antonio e Isla de Tabarca Vela e windsurf : condizioni ideali tutto l’anno

: condizioni ideali tutto l’anno Kayak : per esplorare calette nascoste

: per esplorare calette nascoste Paddle surf: sport in crescita lungo tutta la costa

Turismo naturalistico

Parco Naturale del Montgó: Una delle principali attrazioni della zona è il Parco Naturale di El Montgó, conosciuto soprattutto per le sue monumentali scogliere a picco sul mare

Saline di Torrevieja: per osservare i fenicotteri rosa nel loro habitat naturale

Serra Gelada: parco naturale tra Benidorm e Altea con sentieri panoramici

Turismo culturale

La Costa Blanca non è soltanto mare. La varietà dell’offerta turistica spazia dal turismo culturale, con 5 dichiarazioni patrimonio Mondiale Unesco e l’itinerario dei castelli

Come arrivare e muoversi

Trasporti aerei

Aeroporto di Alicante-Elche: principale gateway della Costa Blanca, ben collegato con l’Italia Aeroporto di Valencia: alternativa per il nord della regione

Presentata la destinazione Costa blanca più vicina a Napoli con l’attivazione della rotta easyjet Napoli – Alicante con un totale di 30.000 posti disponibili, rendendo la destinazione sempre più accessibile dal Sud Italia.

Trasporti locali

Autobus: rete efficiente che collega tutte le principali località Treno: la linea costiera collega Alicante con Dénia passando per Benidorm Auto a noleggio: consigliata per esplorare l’entroterra e le calette più nascoste

Consigli pratici per il viaggio

Budget indicativo

Bassa stagione (novembre-marzo): 50-80€ al giorno per persona Media stagione (aprile-maggio, ottobre): 70-100€ al giorno per persona

Alta stagione (giugno-settembre): 90-150€ al giorno per persona

Cosa mettere in valigia

Estate: abbigliamento leggero, crema solare, cappello, costumi da bagno Inverno: felpe leggere per la sera, giacca antivento Tutto l’anno: scarpe comode per camminare, occhiali da sole

Lingua e comunicazione

Mentre il castigliano è parlato ovunque, nella Comunità Valenciana si parla anche il valenciano (variante del catalano). L’inglese è ampiamente compreso nelle zone turistiche.

Alloggi: dove dormire nella Costa Blanca

Benidorm

Ideale per vita notturna e famiglie con bambini. Ampia scelta di hotel resort e appartamenti.

Alicante

Perfetta per chi vuole combinare mare e cultura. Buoni collegamenti per esplorare tutta la regione.

Altea e Calpe

Per chi cerca atmosfere più autentiche e tranquille, con paesaggi naturali spettacolari.

Dénia e Jávea

Zone più esclusive, ideali per coppie e viaggiatori indipendenti.

Eventi e feste tradizionali

Las Fallas (marzo)

La festa più famosa di Valencia si estende anche alle località della Costa Blanca

Hogueras de San Juan (giugno)

Da non perdere i festeggiamenti per la festa del Virgen del Carmen che ogni anno, il 16 luglio, riscontrano una partecipazione notevole

Moros y Cristianos

Rievocazioni storiche che si svolgono in molte località durante l’estate

Sostenibilità e turismo responsabile

La Costa Blanca si sta impegnando sempre di più nel turismo sostenibile, con iniziative per la protezione delle aree marine e progetti di energia rinnovabile. Benidorm è diventata un modello di sostenibilità urbana con i suoi edifici in altezza che riducono il consumo di suolo.

Conclusioni: perché scegliere la Costa Blanca

Le vacanze in Costa Blanca non sono solo low cost: rappresentano un’alternativa autentica a mete più costose e non ti fanno rinunciare a cultura, natura e a un’atmosfera rilassata.

I punti di forza della Costa Blanca:

Clima invidiabile tutto l’anno

tutto l’anno Eccellente rapporto qualità-prezzo

Varietà paesaggistica straordinaria

straordinaria Gastronomia autentica e di qualità

e di qualità Facilità di accesso dall’Italia

dall’Italia Offerta turistica completa per tutti i gusti

Che tu stia cercando una vacanza rilassante in spiaggia, un’avventura culturale tra borghi storici, o un’esperienza gastronomica autentica, la Costa Blanca saprà conquistarti con la sua atmosfera accogliente e la sua bellezza senza tempo. Una destinazione che, una volta visitata, rimarrà nel cuore e spingerà a tornare per scoprire sempre nuovi angoli di questo paradiso mediterraneo.