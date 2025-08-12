Costa Blanca: la perla mediterranea della Spagna per il tuo viaggio 2025

La Costa Blanca si conferma come una delle destinazioni turistiche più affascinanti e accessibili della Spagna, perfetta per chi cerca una combinazione di mare cristallino, cultura autentica e un clima invidiabile tutto l’anno. Con oltre 200 chilometri di litorale lungo il Mediterraneo, questa regione della Comunità Valenciana offre esperienze indimenticabili per ogni tipo di viaggiatore.
Cos’è la Costa Blanca e dove si trova
La Costa Blanca è il nome turistico dato alla fascia costiera mediterranea della provincia di Alicante, nel sud-est della Spagna. Si estende per oltre 200 chilometri tra Valencia e Murcia, ed è facilmente raggiungibile grazie ai due aeroporti vicini di Alicante e Valencia.
L’origine del nome
Il nome risale agli anni ’50, quando le prime campagne turistiche iniziarono a promuovere la costa con l’immagine iconica delle case bianche che punteggiano i borghi marinari e la luce intensa che riflette sul mare. Ancora oggi il bianco rimane il colore dominante del paesaggio, dalle abitazioni tradizionali alle scogliere calcaree che caratterizzano alcuni tratti di costa.
Clima e quando visitare la Costa Blanca
Temperature e condizioni meteo
La Costa Blanca gode di più di 300 giorni di sole all’anno, con una temperatura media di 17 gradi. La parte meridionale della Comunità Valenciana gode di un caldo clima mediterraneo durante tutto l’anno, rendendo questa destinazione ideale per viaggi in qualsiasi stagione.
I periodi migliori per visitarla
Primavera e autunno (marzo-maggio e settembre-ottobre): I mesi migliori sono maggio, giugno e settembre per visitare la Costa Blanca. Temperature miti, meno affollamento e prezzi più contenuti.
Estate (giugno-agosto): Alta stagione con temperature calde, mare perfetto per il nuoto e vita notturna vivace. Ideale per le famiglie e chi ama l’atmosfera festosa.
Inverno (novembre-febbraio): La Costa Blanca è una delle zone della Spagna dove il sole difficilmente va in vacanza, perfetta per fughe invernali con temperature miti e meno turisti.
Le località imperdibili della Costa Blanca
Alicante: il cuore pulsante
Alicante è la capitale della Costa Blanca e punto di partenza ideale per esplorare la regione. Tra i monumenti più celebri spiccano il “Castillo de Santa Bárbara”, la Concattedrale di San Nicola e la Chiesa di Santa Maria.
Cosa vedere ad Alicante:
- Castello di Santa Bárbara: fortezza moresca che domina la città
- Explanada de España: il lungomare più elegante della Costa Blanca
- Barrio de Santa Cruz: il quartiere più caratteristico con case colorate
- Mercato Centrale: per assaporare i prodotti locali
Benidorm: la Manhattan del Mediterraneo
Benidorm vanta skyline futuristico, movida e sostenibilità. È qui che la Costa Blanca mostra il suo volto più contemporaneo. La città offre due spiagge principali divise dal Balcón del Mediterráneo, un belvedere che regala panorami mozzafiato.
Esperienze a Benidorm:
- Spiaggia di Levante: perfetta per i giovani e la vita notturna
- Spiaggia di Poniente: più tranquilla e adatta alle famiglie
- Aqualandia: uno dei parchi acquatici più famosi d’Europa
- Terra Mítica: parco tematico diviso in cinque aree storiche
Altea: il borgo degli artisti
Altea: casette bianche, cupole blu e stradine da film indie. Un piccolo gioiello per chi ama le atmosfere slow. Il centro storico medievale con la sua caratteristica cupola blu è uno dei più fotografati della regione.
Calpe: tra mare e natura
A Calpe si trova il Peñón de Ifach, uno dei simboli della Costa Blanca: una meravigliosa formazione geologica di 332 metri di altezza che si tuffa per un chilometro nel mare. Questa riserva naturale offre sentieri panoramici e viste spettacolari.
Jávea: paradiso naturale
Javea è un vero paradiso, per le sue bellezze naturali ed il famoso percorso dei punti panoramici. Sorprende con 15 belvedere da dove è possibile godere di una vista privilegiata sulla splendida costa. La Cala Granadella, premiata come una delle spiagge più belle di Spagna, è assolutamente da non perdere.
Dénia: porta delle Baleari
Importante porto turistico, Denia vanta un castello dell’XI secolo che domina la città, offrendo un museo archeologico e viste panoramiche. È anche il punto di partenza per le escursioni alle Isole Baleari.
Elche: patrimonio UNESCO
Elche: tra palmeti patrimonio UNESCO e giardini tropicali come l’Huerto del Cura, sembra un angolo d’Africa nel cuore della Spagna. Il Palmeto di Elche è l’unico palmeto europeo dichiarato Patrimonio dell’Umanità.
Torrevieja: le saline rosa
Torrevieja: famosa per le saline rosa, è una tappa che unisce paesaggi “surreali” e relax. I due laghi salati – La Mata e Torrevieja – hanno accompagnato lo sviluppo locale perlomeno dal XIX secolo e oggi sono un’attrazione turistica unica.
Le spiagge più belle della Costa Blanca
Caratteristiche delle spiagge
Con più di 200 km di litorale, la Costa Blanca è un vero paradiso per gli amanti della tintarella. Ci sono 69 spiagge controdistinte con la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi.
Le spiagge imperdibili
Spiaggia di San Juan (Alicante): lunga spiaggia urbana con tutti i servizi Playa de Levante (Benidorm): vivace e piena di attività Cala Granadella (Jávea): considerata una delle più belle di Spagna Playa del Arenal (Jávea): perfetta per famiglie Cala del Portitxol (Jávea): piccola baia dalle acque turchesi Playa Norte (Dénia): sabbia fine e acque calme Playa de la Mata (Torrevieja): ampia e ben attrezzata
Gastronomia della Costa Blanca: tra tradizione e innovazione
La paella valenciana: il piatto simbolo
Nel VIII secolo, gli arabi introdussero la coltivazione del riso nei dintorni del Parco Naturale de La Albufera. Fu in quest’ambiente che gli abitanti della zona inventarono un piatto a base di riso e di prodotti autoctoni, creando la Paella.
Ingredienti della paella valenciana autentica:
- Riso bomba con Denominazione di Origine Valencia
- Pollo e coniglio
- Fagiolini verdi piatti
- Garrofón (fagioli bianchi grandi)
- Zafferano
- Olio d’oliva extravergine
Altri piatti tipici da provare
Arroz a banda: tipico della costa di Alicante, si prepara con il brodo di pesce e salmorreta, una salsa tipica a base di peperoncini rossi piccanti, pomodoro, aglio e prezzemolo
Fideuà: variante della paella preparata con vermicelli di pasta invece del riso
All i pebre: stufato di anguille tradizionale della zona dell’Albufera
Coca amb tonyina: un tipo di torta quadrata di Alicante legata alla notte dei falò di San Giovanni, farcita con filetti di ventresca di tonno, pinoli, cipolla fritta e paprika
Specialità dolci
Turrón de Jijona: il famoso torrone natalizio Arnadí: dolce di zucca e mandorle di origine araba Horchata de chufa: bevanda dolce e rinfrescante tipica valenciana
Attività e esperienze nella Costa Blanca
Sport acquatici e mare
Com’è il mare in Costa Blanca? Pulito, limpido e accessibile. Le acque vanno dal turchese al blu intenso. Le attività disponibili includono:
- Immersioni subacquee: nelle riserve marine di Cabo de San Antonio e Isla de Tabarca
- Vela e windsurf: condizioni ideali tutto l’anno
- Kayak: per esplorare calette nascoste
- Paddle surf: sport in crescita lungo tutta la costa
Turismo naturalistico
Parco Naturale del Montgó: Una delle principali attrazioni della zona è il Parco Naturale di El Montgó, conosciuto soprattutto per le sue monumentali scogliere a picco sul mare
Saline di Torrevieja: per osservare i fenicotteri rosa nel loro habitat naturale
Serra Gelada: parco naturale tra Benidorm e Altea con sentieri panoramici
Turismo culturale
La Costa Blanca non è soltanto mare. La varietà dell’offerta turistica spazia dal turismo culturale, con 5 dichiarazioni patrimonio Mondiale Unesco e l’itinerario dei castelli
Come arrivare e muoversi
Trasporti aerei
Aeroporto di Alicante-Elche: principale gateway della Costa Blanca, ben collegato con l’Italia Aeroporto di Valencia: alternativa per il nord della regione
Presentata la destinazione Costa blanca più vicina a Napoli con l’attivazione della rotta easyjet Napoli – Alicante con un totale di 30.000 posti disponibili, rendendo la destinazione sempre più accessibile dal Sud Italia.
Trasporti locali
Autobus: rete efficiente che collega tutte le principali località Treno: la linea costiera collega Alicante con Dénia passando per Benidorm Auto a noleggio: consigliata per esplorare l’entroterra e le calette più nascoste
Consigli pratici per il viaggio
Budget indicativo
Bassa stagione (novembre-marzo): 50-80€ al giorno per persona Media stagione (aprile-maggio, ottobre): 70-100€ al giorno per persona
Alta stagione (giugno-settembre): 90-150€ al giorno per persona
Cosa mettere in valigia
Estate: abbigliamento leggero, crema solare, cappello, costumi da bagno Inverno: felpe leggere per la sera, giacca antivento Tutto l’anno: scarpe comode per camminare, occhiali da sole
Lingua e comunicazione
Mentre il castigliano è parlato ovunque, nella Comunità Valenciana si parla anche il valenciano (variante del catalano). L’inglese è ampiamente compreso nelle zone turistiche.
Alloggi: dove dormire nella Costa Blanca
Benidorm
Ideale per vita notturna e famiglie con bambini. Ampia scelta di hotel resort e appartamenti.
Alicante
Perfetta per chi vuole combinare mare e cultura. Buoni collegamenti per esplorare tutta la regione.
Altea e Calpe
Per chi cerca atmosfere più autentiche e tranquille, con paesaggi naturali spettacolari.
Dénia e Jávea
Zone più esclusive, ideali per coppie e viaggiatori indipendenti.
Eventi e feste tradizionali
Las Fallas (marzo)
La festa più famosa di Valencia si estende anche alle località della Costa Blanca
Hogueras de San Juan (giugno)
Da non perdere i festeggiamenti per la festa del Virgen del Carmen che ogni anno, il 16 luglio, riscontrano una partecipazione notevole
Moros y Cristianos
Rievocazioni storiche che si svolgono in molte località durante l’estate
Sostenibilità e turismo responsabile
La Costa Blanca si sta impegnando sempre di più nel turismo sostenibile, con iniziative per la protezione delle aree marine e progetti di energia rinnovabile. Benidorm è diventata un modello di sostenibilità urbana con i suoi edifici in altezza che riducono il consumo di suolo.
Conclusioni: perché scegliere la Costa Blanca
Le vacanze in Costa Blanca non sono solo low cost: rappresentano un’alternativa autentica a mete più costose e non ti fanno rinunciare a cultura, natura e a un’atmosfera rilassata.
I punti di forza della Costa Blanca:
- Clima invidiabile tutto l’anno
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Varietà paesaggistica straordinaria
- Gastronomia autentica e di qualità
- Facilità di accesso dall’Italia
- Offerta turistica completa per tutti i gusti
Che tu stia cercando una vacanza rilassante in spiaggia, un’avventura culturale tra borghi storici, o un’esperienza gastronomica autentica, la Costa Blanca saprà conquistarti con la sua atmosfera accogliente e la sua bellezza senza tempo. Una destinazione che, una volta visitata, rimarrà nel cuore e spingerà a tornare per scoprire sempre nuovi angoli di questo paradiso mediterraneo.