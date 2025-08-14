Coppa Italia 2025/26: 32esimi in esclusiva Mediaset dal 15 al 18 agosto

Il grande calcio torna protagonista su Mediaset, che si è assicurata in esclusiva assoluta i diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime due stagioni, fino al 2027.

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno visibili in chiaro su Canale 5, Italia 1 e 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Un weekend lungo di calcio

La competizione prende il via venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale, che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto.

Sedici partite in quattro giorni, tutte in diretta TV e streaming, con una copertura capillare che permetterà ai tifosi di seguire ogni incontro senza abbonamenti a pagamento.

Nuovi volti nello studio di SportMediaset

Per questa stagione, la squadra di SportMediaset si arricchisce di tre nomi di grande esperienza:

Giampaolo Pazzini , ex attaccante della Nazionale e di club come Fiorentina, Sampdoria e Inter.

, ex attaccante della Nazionale e di club come Fiorentina, Sampdoria e Inter. Emiliano Viviano , ex portiere di Serie A e della Nazionale.

, ex portiere di Serie A e della Nazionale. Serse Cosmi, allenatore dal carattere forte e presenza scenica unica.

Questi nuovi ingressi affiancheranno i conduttori e opinionisti già noti al pubblico, offrendo analisi tecniche e commenti sui match e sull’attualità calcistica.

Programma completo dei 32esimi di finale

Data Partita Ora Canale Telecronaca 15 agosto Empoli – Reggiana 18.00 20 Raffaele Pappadà 15 agosto Sassuolo – Catanzaro 18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani, Giancarlo Camolese 15 agosto Lecce – Juve Stabia 20.45 20 Federico Mastria 15 agosto Genoa – Vicenza 21.15 Italia 1 Massimo Callegari, Massimo Paganin 16 agosto Venezia – Mantova 18.00 20 Fabrizio Ferrero 16 agosto Como – Sudtirol 18.30 Italia 1 Massimo Callegari, Massimo Paganin 16 agosto Cagliari – Virtus Entella 20.45 20 Roberto Ciarapica 16 agosto Cremonese – Palermo 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani, Simone Tiribocchi 17 agosto Monza – Frosinone 18.00 20 Raffaele Pappadà 17 agosto Parma – Pescara 18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani, Roberto Cravero 17 agosto Cesena – Pisa 20.45 20 Giovanni Marrucci 17 agosto Milan – Bari 21.15 Canale 5 Massimo Callegari, Massimo Paganin 18 agosto Audace Cerignola – Verona 18.00 20 Giovanni Marrucci 18 agosto Spezia – Sampdoria 18.30 Italia 1 Massimo Callegari, Simone Tiribocchi 18 agosto Udinese – Carrarese 20.45 20 Raffaele Pappadà 18 agosto Torino – Modena 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani, Roberto Cravero

Studi pre e post partita

Ecco il calendario completo delle gare, con date, orari, canale e telecronisti ufficiali.

Ogni serata sarà accompagnata da studi di approfondimento condotti da Monica Bertini e affiancati da opinionisti ed ex calciatori, tra cui Mino Taveri, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Graziano Cesari, Giuseppe Incocciati e Sandro Sabatini, a seconda della giornata.

Gli studi offriranno analisi tattiche, highlights e interviste esclusive, con collegamenti dai campi.

Dove seguire la Coppa Italia

Gli appassionati potranno vedere le partite:

In TV su Canale 5 , Italia 1 e 20 .

su , e . In streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Grazie alla copertura completa, la Coppa Italia sarà accessibile gratuitamente a tutti gli appassionati di calcio.