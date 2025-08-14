Coppa Italia 2025/26: 32esimi in esclusiva Mediaset dal 15 al 18 agosto

Il grande calcio torna protagonista su Mediaset, che si è assicurata in esclusiva assoluta i diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime due stagioni, fino al 2027.
Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno visibili in chiaro su Canale 5, Italia 1 e 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Un weekend lungo di calcio
La competizione prende il via venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale, che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto.
Sedici partite in quattro giorni, tutte in diretta TV e streaming, con una copertura capillare che permetterà ai tifosi di seguire ogni incontro senza abbonamenti a pagamento.
Nuovi volti nello studio di SportMediaset
Per questa stagione, la squadra di SportMediaset si arricchisce di tre nomi di grande esperienza:
- Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Nazionale e di club come Fiorentina, Sampdoria e Inter.
- Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e della Nazionale.
- Serse Cosmi, allenatore dal carattere forte e presenza scenica unica.
Questi nuovi ingressi affiancheranno i conduttori e opinionisti già noti al pubblico, offrendo analisi tecniche e commenti sui match e sull’attualità calcistica.
Programma completo dei 32esimi di finaleEcco il calendario completo delle gare, con date, orari, canale e telecronisti ufficiali.
|Data
|Partita
|Ora
|Canale
|Telecronaca
|15 agosto
|Empoli – Reggiana
|18.00
|20
|Raffaele Pappadà
|15 agosto
|Sassuolo – Catanzaro
|18.30
|Italia 1
|Riccardo Trevisani, Giancarlo Camolese
|15 agosto
|Lecce – Juve Stabia
|20.45
|20
|Federico Mastria
|15 agosto
|Genoa – Vicenza
|21.15
|Italia 1
|Massimo Callegari, Massimo Paganin
|16 agosto
|Venezia – Mantova
|18.00
|20
|Fabrizio Ferrero
|16 agosto
|Como – Sudtirol
|18.30
|Italia 1
|Massimo Callegari, Massimo Paganin
|16 agosto
|Cagliari – Virtus Entella
|20.45
|20
|Roberto Ciarapica
|16 agosto
|Cremonese – Palermo
|21.15
|Italia 1
|Riccardo Trevisani, Simone Tiribocchi
|17 agosto
|Monza – Frosinone
|18.00
|20
|Raffaele Pappadà
|17 agosto
|Parma – Pescara
|18.30
|Italia 1
|Riccardo Trevisani, Roberto Cravero
|17 agosto
|Cesena – Pisa
|20.45
|20
|Giovanni Marrucci
|17 agosto
|Milan – Bari
|21.15
|Canale 5
|Massimo Callegari, Massimo Paganin
|18 agosto
|Audace Cerignola – Verona
|18.00
|20
|Giovanni Marrucci
|18 agosto
|Spezia – Sampdoria
|18.30
|Italia 1
|Massimo Callegari, Simone Tiribocchi
|18 agosto
|Udinese – Carrarese
|20.45
|20
|Raffaele Pappadà
|18 agosto
|Torino – Modena
|21.15
|Italia 1
|Riccardo Trevisani, Roberto Cravero
Studi pre e post partita
Ogni serata sarà accompagnata da studi di approfondimento condotti da Monica Bertini e affiancati da opinionisti ed ex calciatori, tra cui Mino Taveri, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Graziano Cesari, Giuseppe Incocciati e Sandro Sabatini, a seconda della giornata.
Gli studi offriranno analisi tattiche, highlights e interviste esclusive, con collegamenti dai campi.
Dove seguire la Coppa Italia
Gli appassionati potranno vedere le partite:
- In TV su Canale 5, Italia 1 e 20.
- In streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Grazie alla copertura completa, la Coppa Italia sarà accessibile gratuitamente a tutti gli appassionati di calcio.