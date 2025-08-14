Calcio
Rudi Garcia: “Pareggiare fuori casa non è negativo” -

Coppa Italia 2025/26: 32esimi in esclusiva Mediaset dal 15 al 18 agosto

·
di 14 Agosto 2025

Il grande calcio torna protagonista su Mediaset, che si è assicurata in esclusiva assoluta i diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime due stagioni, fino al 2027.

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno visibili in chiaro su Canale 5, Italia 1 e 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Un weekend lungo di calcio

La competizione prende il via venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale, che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto.
Sedici partite in quattro giorni, tutte in diretta TV e streaming, con una copertura capillare che permetterà ai tifosi di seguire ogni incontro senza abbonamenti a pagamento.

Nuovi volti nello studio di SportMediaset

Per questa stagione, la squadra di SportMediaset si arricchisce di tre nomi di grande esperienza:

  • Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Nazionale e di club come Fiorentina, Sampdoria e Inter.
  • Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e della Nazionale.
  • Serse Cosmi, allenatore dal carattere forte e presenza scenica unica.

Questi nuovi ingressi affiancheranno i conduttori e opinionisti già noti al pubblico, offrendo analisi tecniche e commenti sui match e sull’attualità calcistica.

Programma completo dei 32esimi di finale

Ecco il calendario completo delle gare, con date, orari, canale e telecronisti ufficiali.
Data Partita Ora Canale Telecronaca
15 agostoEmpoli – Reggiana18.0020Raffaele Pappadà
15 agostoSassuolo – Catanzaro18.30Italia 1Riccardo Trevisani, Giancarlo Camolese
15 agostoLecce – Juve Stabia20.4520Federico Mastria
15 agostoGenoa – Vicenza21.15Italia 1Massimo Callegari, Massimo Paganin
16 agostoVenezia – Mantova18.0020Fabrizio Ferrero
16 agostoComo – Sudtirol18.30Italia 1Massimo Callegari, Massimo Paganin
16 agostoCagliari – Virtus Entella20.4520Roberto Ciarapica
16 agostoCremonese – Palermo21.15Italia 1Riccardo Trevisani, Simone Tiribocchi
17 agostoMonza – Frosinone18.0020Raffaele Pappadà
17 agostoParma – Pescara18.30Italia 1Riccardo Trevisani, Roberto Cravero
17 agostoCesena – Pisa20.4520Giovanni Marrucci
17 agostoMilan – Bari21.15Canale 5Massimo Callegari, Massimo Paganin
18 agostoAudace Cerignola – Verona18.0020Giovanni Marrucci
18 agostoSpezia – Sampdoria18.30Italia 1Massimo Callegari, Simone Tiribocchi
18 agostoUdinese – Carrarese20.4520Raffaele Pappadà
18 agostoTorino – Modena21.15Italia 1Riccardo Trevisani, Roberto Cravero

Studi pre e post partita

Ogni serata sarà accompagnata da studi di approfondimento condotti da Monica Bertini e affiancati da opinionisti ed ex calciatori, tra cui Mino Taveri, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Graziano Cesari, Giuseppe Incocciati e Sandro Sabatini, a seconda della giornata.

Gli studi offriranno analisi tattiche, highlights e interviste esclusive, con collegamenti dai campi.

Dove seguire la Coppa Italia

Gli appassionati potranno vedere le partite:

  • In TV su Canale 5, Italia 1 e 20.
  • In streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Grazie alla copertura completa, la Coppa Italia sarà accessibile gratuitamente a tutti gli appassionati di calcio.

Alice A. Gatti

Sono una new entry di Lifestyleblog.it. Adoro il mondo del food e del beverage, mi piace viaggiare, adoro tutto quello che è Lifestyle!

Potrebbe interessarti

Ultime di Calcio

Da non perdere!

Pio Esposito - Tiziano Ballabio / IPA Sport / IPA

Chi è Pio Esposito dell’Inter: il giovane talento che fa sognare

Francesco Pio Esposito rappresenta oggi una…
Zola e Vialli al Chelsea - PA Wire/PA Images / IPA

Italiani all’estero: da Zola e Di Canio a Raspadori e Leoni

Il calcio italiano vive un nuovo…