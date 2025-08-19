Coppa Italia 18 agosto 2025: Verona e Spezia ai rigori, Udinese e Torino vincono

Il 18 agosto 2025 si è concluso il programma dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 con quattro sfide decisive che hanno completato il quadro delle squadre qualificate ai sedicesimi. Una giornata che ha regalato emozioni e sorprese, con due partite decise ai calci di rigore e prestazioni convincenti delle squadre di Serie A.

I risultati della serata del 18 agosto

Le quattro gare conclusive dei trentaduesimi

La giornata finale dei trentaduesimi di finale ha offerto un programma ricco di emozioni:

Ore 18:00: Audace Cerignola 1-1 Hellas Verona (3-5 d.c.r.)

(3-5 d.c.r.) Ore 18:30: Spezia 1-1 Sampdoria (4-2 d.c.r.)

(4-2 d.c.r.) Ore 20:45: Udinese 2-0 Carrarese

Ore 21:15: Torino 1-0 Modena

Le quattro sfide hanno chiuso definitivamente il quadro dei trentaduesimi, con alcune squadre di Serie A che hanno dovuto sudare più del previsto per conquistare la qualificazione.

La cronaca delle partite

Audace Cerignola 1-1 Hellas Verona (3-5 d.c.r.): vittoria ai rigori per gli scaligeri

La partita più combattuta della serata si è disputata allo stadio “Monterisi” di Cerignola, dove l’Hellas Verona di Paolo Zanetti ha dovuto ricorrere ai calci di rigore per superare l’ostico Audace Cerignola.

La cronaca della partita:

Primo tempo: Equilibrio totale con il Cerignola che sfiora il gol in due occasioni, mentre il Verona crea una sola chance con Serdar. Si va al riposo sullo 0-0.

Equilibrio totale con il Cerignola che sfiora il gol in due occasioni, mentre il Verona crea una sola chance con Serdar. Si va al riposo sullo 0-0. Infortunio precoce: Dopo soli 8 minuti tegola per l’Hellas con l’infortunio muscolare di Valentini, sostituito da Bradaric.

Dopo soli 8 minuti tegola per l’Hellas con l’infortunio muscolare di Valentini, sostituito da Bradaric. 55′: Il Verona passa in vantaggio con Domagoj Bradaric , che segna il primo gol ufficiale della stagione 2025/26 (lo stesso giocatore che aveva segnato l’ultimo gol della scorsa stagione).

Il passa in vantaggio con , che segna il primo gol ufficiale della stagione 2025/26 (lo stesso giocatore che aveva segnato l’ultimo gol della scorsa stagione). 90’+1′: Beffa per gli scaligeri! Il neoentrato Maza pareggia i conti per il Cerignola, bucando Montipò sul proprio palo.

Beffa per gli scaligeri! Il neoentrato pareggia i conti per il Cerignola, bucando Montipò sul proprio palo. Calci di rigore: Il Verona tiene i nervi saldi e vince 5-3 ai rigori. Per il Cerignola errori dalla traversa e parata di Montipò, mentre per il Verona solo l’errore (traversa) di Yellu Santiago.

Formazioni utilizzate:

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Cocorocchio, Ligi; D’Orazio (83′ Spaltro), Coccia (67′ Ruggiero), Cretella, Moreso (78′ Lopez), Russo; Emmausso (67′ Faggioli), Cuppone.

Greco; Visentin, Cocorocchio, Ligi; D’Orazio (83′ Spaltro), Coccia (67′ Ruggiero), Cretella, Moreso (78′ Lopez), Russo; Emmausso (67′ Faggioli), Cuppone. Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Oyegoke, Nunez, Valentini (9′ Bradaric); Fallou, Serdar, Bernede (79′ Yellu), Niasse (63′ Livramento), Frese; Giovane (79′ Kastanos), Mosquera (63′ Sarr).

Udinese 2-0 Carrarese: esordio vincente per i friulani

L’Udinese di Kosta Runjaic ha rispettato i pronostici superando la Carrarese per 2-0 alla Bluenergy Arena. Per i friulani si è trattato del primo impegno ufficiale della stagione, un test importante dopo le partenze di Thauvin e Lucca.

La squadra di Runjaic ha dimostrato di poter competere anche senza i suoi elementi di maggior talento della scorsa stagione, con una prestazione convincente che ha messo in mostra sia l’organizzazione tattica che la voglia di iniziare bene la nuova annata.

Spezia 1-1 Sampdoria (4-2 d.c.r.): derby ligure deciso dai rigori

Il derby ligure tra Spezia e Sampdoria ha regalato grande spettacolo allo stadio “Picco”, con la partita che si è conclusa 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari, con lo Spezia che si è qualificato vincendo 4-2 ai calci di rigore.

La cronaca della partita:

34′: La Sampdoria passa in vantaggio con Liam Henderson , che segna il suo primo gol in maglia blucerchiata su assist di Coda.

La passa in vantaggio con , che segna il suo primo gol in maglia blucerchiata su assist di Coda. 36′: Pareggio immediato dello Spezia con Artistico , che di testa su cross di Candela batte Ghidotti.

Pareggio immediato dello con , che di testa su cross di Candela batte Ghidotti. Occasioni nella ripresa: Entrambe le squadre creano occasioni, con Depaoli che salva sulla linea per la Sampdoria e diverse chances sprecate da ambo le parti.

Entrambe le squadre creano occasioni, con Depaoli che salva sulla linea per la Sampdoria e diverse chances sprecate da ambo le parti. 94′: Gol annullato dal VAR a Depaoli per fuorigioco millimetrico che avrebbe dato la qualificazione alla Sampdoria.

Gol annullato dal VAR a Depaoli per fuorigioco millimetrico che avrebbe dato la qualificazione alla Sampdoria. Calci di rigore: Lo Spezia vince 4-2 con gli errori decisivi di Henderson e Pedrola per la Sampdoria. Curiosità: Kouda dello Spezia ha dovuto ripetere il suo rigore perché Ghidotti si era mosso in anticipo.

Formazioni utilizzate:

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Cistana (63′ Hristov), Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari (63′ Kouda), Aurelio; Di Serio (77′ Comotto), Artistico (77′ Soleri).

Mascardi; Wisniewski, Cistana (63′ Hristov), Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari (63′ Kouda), Aurelio; Di Serio (77′ Comotto), Artistico (77′ Soleri). Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic (86′ Ioannou); Depaoli, Ferri (63′ Conti), Bellemo, Benedetti (63′ Pedrola); Henderson, Sekulov (46′ Cuni); Coda (86′ Narro).

Torino 1-0 Modena: esordio vincente per Baroni

Il Torino di Marco Baroni ha chiuso la serata con una vittoria per 1-0 contro il Modena nel match delle 21:15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per i granata si è trattato del primo test ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore, che ha saputo portare a casa il risultato nonostante una prestazione non brillante.

La cronaca della partita:

Primo tempo difficile: Il Torino ha faticato a trovare il ritmo, con il Modena che ha dominato la prima frazione di gioco. I granata sono apparsi impacciati e poco fluidi nelle trame di gioco.

Il Torino ha faticato a trovare il ritmo, con il Modena che ha dominato la prima frazione di gioco. I granata sono apparsi impacciati e poco fluidi nelle trame di gioco. Cambio di marcia nella ripresa: L’ingresso di Ilkhan al posto di Aboukhlal ha cambiato l’inerzia della partita, con il Torino che è passato a un 4-3-3 più offensivo.

L’ingresso di al posto di Aboukhlal ha cambiato l’inerzia della partita, con il Torino che è passato a un 4-3-3 più offensivo. Al 5′ del secondo tempo: Il gol decisivo di Nikola Vlasic su ribattuta dopo un tiro di Ilkhan respinto dal portiere Chichizola.

Il gol decisivo di su ribattuta dopo un tiro di Ilkhan respinto dal portiere Chichizola. Gestione finale: Nel finale è entrato anche Duvan Zapata, accolto dal boato dell’Olimpico, per gestire il vantaggio.

Formazione Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen (63′ Lazaro), Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Gineitis (78′ Anjorin); Ngonge (86′ Zapata), Vlasic, Aboukhlal (46′ Ilkhan); Adams (58′ Simeone).

La vittoria permette al Torino di qualificarsi ai sedicesimi, ma la prestazione ha evidenziato che c’è ancora molto lavoro da fare per Baroni.

Le prestazioni individuali in evidenza

Gli eroi della serata

Domagoj Bradaric (Hellas Verona): Il difensore croato ha segnato il gol del vantaggio per il Verona, dimostrando freddezza nei momenti decisivi. La sua rete ha aperto le marcature in una partita complicata.

Lorenzo Montipò (Hellas Verona): Il portiere veronese è stato decisivo in diverse occasioni durante i 90 minuti e poi anche ai rigori, dove ha parato un penalty al Cerignola contribuendo alla qualificazione.

Liam Henderson (Sampdoria): Ha segnato il suo primo gol in maglia blucerchiata ma poi ha sbagliato il rigore decisivo, dimostrando le due facce del calcio in una sola serata.

Artistico (Spezia): L’attaccante ha pareggiato immediatamente dopo il gol di Henderson, tenendo vivo il match con una rete di testa perfetta.

Salvatore Esposito (Spezia): Ha segnato il rigore decisivo che ha qualificato lo Spezia, dimostrando freddezza nel momento più importante.

Il significato dei risultati

Per le squadre di Serie A

I risultati della serata hanno evidenziato come la Coppa Italia mantenga sempre il suo fascino imprevedibile:

Il Verona ha faticato più del previsto ma ha dimostrato carattere nei momenti decisivi

ha faticato più del previsto ma ha dimostrato carattere nei momenti decisivi L’ Udinese ha dato segnali incoraggianti per la stagione che verrà

ha dato segnali incoraggianti per la stagione che verrà Il Torino ha sofferto nel primo tempo ma ha saputo reagire nella ripresa

ha sofferto nel primo tempo ma ha saputo reagire nella ripresa Tutte le squadre di Serie A hanno confermato la loro superiorità tecnica

Per le squadre di categoria inferiore

Le formazioni di categorie inferiori hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli:

L’ Audace Cerignola ha sfiorato un’impresa storica, dimostrando grande carattere

ha sfiorato un’impresa storica, dimostrando grande carattere La Carrarese ha venduto cara la pelle contro una squadra tecnicamente superiore

ha venduto cara la pelle contro una squadra tecnicamente superiore Tutte le outsider hanno onorato la competizione con prestazioni di livello

Gli accoppiamenti dei sedicesimi

Le qualificate del 18 agosto

Con i risultati della serata si completano gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale:

Hellas Verona affronterà il Venezia (che ha eliminato il Mantova)

affronterà il (che ha eliminato il Mantova) Udinese conoscerà il proprio avversario dal sorteggio

conoscerà il proprio avversario dal sorteggio Torino attende gli accoppiamenti ufficiali

attende gli accoppiamenti ufficiali Spezia ha conquistato la qualificazione nel derby ligure contro la Sampdoria

Il calendario futuro

I sedicesimi di finale si disputeranno a partire dal 24 settembre 2025, quando entreranno in scena anche le otto teste di serie che accedono direttamente agli ottavi.

L’analisi tattica della serata

Le scelte degli allenatori

Paolo Zanetti (Hellas Verona) ha schierato una formazione mista per testare alcuni elementi, ma ha dovuto fare i conti con l’infortunio precoce di Valentini. La sua squadra ha mostrato carattere nel recuperare lo svantaggio ai rigori.

Kosta Runjaic (Udinese) ha optato per un 3-5-2 solido che ha permesso ai friulani di controllare la partita contro la Carrarese, dimostrando che la squadra può funzionare anche senza i big della scorsa stagione.

Luca D’Angelo (Spezia) ha schierato una formazione equilibrata che ha saputo reagire immediatamente al gol subito. La sua squadra ha dimostrato carattere sia nei 90 minuti che ai rigori.

Massimo Donati (Sampdoria) ha visto la sua squadra giocare una buona partita ma pagare a caro prezzo gli errori dal dischetto. I cambi nella ripresa avevano dato maggiore incisività alla Sampdoria.

Le lezioni apprese

La serata ha confermato alcuni principi fondamentali del calcio:

Mai sottovalutare l’avversario: Il Cerignola ha messo in seria difficoltà il Verona

Il Cerignola ha messo in seria difficoltà il Verona L’importanza della preparazione mentale: Ai rigori conta la freddezza

Ai rigori conta la freddezza La profondità delle rose: Le rotazioni si sono rivelate fondamentali

Il contesto della Coppa Italia 2025/2026

Il format consolidato

La competizione mantiene le caratteristiche che l’hanno resa affascinante:

44 squadre partecipanti (20 Serie A + 20 Serie B + 4 Serie C)

(20 Serie A + 20 Serie B + 4 Serie C) Gare secche che esaltano l’imprevedibilità

che esaltano l’imprevedibilità Ingresso graduale delle big nei turni successivi

I prossimi appuntamenti

Il calendario della Coppa Italia Frecciarossa prosegue con:

Sedicesimi di finale: dal 24 settembre 2025

dal 24 settembre 2025 Ottavi di finale: 3-17 dicembre 2025

3-17 dicembre 2025 Quarti di finale: 4-11 febbraio 2026

4-11 febbraio 2026 Semifinali: marzo-aprile 2026

marzo-aprile 2026 Finale: 13 maggio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma

L’aspetto mediatico e organizzativo

La copertura televisiva

Mediaset ha garantito una copertura completa della giornata:

Dirette gratuite su Italia 1 e Canale 20

su Italia 1 e Canale 20 Streaming gratuito su Mediaset Infinity

su Mediaset Infinity Commenti tecnici e approfondimenti pre e post partita

L’interesse del pubblico

Le partite hanno confermato l’appeal della Coppa Italia:

Tifosi in trasferta per supportare le proprie squadre

per supportare le proprie squadre Interesse mediatico per i match delle squadre di Serie A

per i match delle squadre di Serie A Emozioni garantite dalla formula secca

Le dichiarazioni post-partita

Paolo Zanetti (Hellas Verona)

L’allenatore del Verona ha commentato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Cerignola ha giocato con grande intensità e meritavano rispetto. Siamo contenti di aver passato il turno, ora pensiamo al campionato.”

L’importanza della vittoria

Per il Verona la qualificazione rappresenta:

Continuità nel percorso di crescita della squadra

nel percorso di crescita della squadra Fiducia per affrontare l’inizio del campionato

per affrontare l’inizio del campionato Esperienza per i nuovi acquisti

Verso i sedicesimi di finale

Le aspettative crescenti

Con la conclusione dei trentaduesimi, l’attesa cresce per i sedicesimi di finale che vedranno:

Scontri diretti tra squadre qualificate

tra squadre qualificate Prime apparizioni di alcune big come teste di serie

di alcune big come teste di serie Maggiore spettacolo garantito dal livello tecnico

Il valore della competizione

La serata del 18 agosto ha confermato perché la Coppa Italia rimane una competizione affascinante:

Opportunità per le squadre minori di mettersi in mostra

per le squadre minori di mettersi in mostra Banco di prova per allenatori e giocatori

per allenatori e giocatori Emozioni pure del calcio che non conosce favoriti

Conclusioni sulla giornata storica

Il 18 agosto 2025 rimarrà nella memoria come una giornata che ha regalato tutto quello che si può chiedere al calcio: emozioni, sorprese, spettacolo e fair play. L’Audace Cerignola ha sfiorato un’impresa che sarebbe entrata nella storia, mentre l’Hellas Verona ha dimostrato carattere e personalità nei momenti decisivi.

Le altre gare hanno completato un quadro ricco di spunti interessanti per le squadre coinvolte, che ora possono guardare con maggiore consapevolezza all’inizio del campionato. La Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 ha iniziato nel migliore dei modi, promettendo altre serate indimenticabili nei turni successivi.

Il calcio italiano riparte dalla Coppa con la certezza che questa competizione continuerà a regalare emozioni e a essere un laboratorio importante per tutto il movimento calcistico nazionale. Ora l’attesa è tutta per i sedicesimi di finale, quando il livello tecnico si alzerà ulteriormente e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.