Coppa Italia 17 agosto 2025: i risultati di una domenica ricca di emozioni

La domenica 17 agosto 2025 ha regalato spettacolo ed emozioni nella Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026. Le quattro partite dei trentaduesimi di finale hanno completato il turno eliminatorio, definendo il quadro degli accessi ai sedicesimi di finale con sorprese, gol decisivi e la lotteria dei rigori.

I risultati della domenica: quattro sfide, quattro storie diverse

La giornata calcistica di domenica 17 agosto ha offerto quattro incontri dalle trame molto diverse, tutti caratterizzati dall'intensità tipica delle gare secche ad eliminazione diretta. Il Pisa si qualifica, battendo 2-1 ai rigori il Cesena, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Una doppietta di Pellegrino regala il passaggio del turno al Parma contro il Pescara.

Monza vs Frosinone 0-1: colpo esterno dei ciociari

La gara ha visto la formazione ospite imporsi per 0-1 e qualificarsi ai sedicesimi, dove affronterà il Cagliari. Il Frosinone ha firmato il primo colpo di giornata espugnando il campo del Monza grazie a una rete decisiva arrivata nel finale.

La partita rappresentava uno scontro interessante tra due formazioni con ambizioni diverse: il Monza, retrocesso dalla Serie A e desideroso di riscatto, e il Frosinone, determinato a proseguire il cammino nella competizione nazionale. I ciociari hanno dimostrato maggiore cinismo negli ultimi minuti, conquistando un passaggio del turno prezioso.

Parma vs Pescara 2-0: ducali a passo spedito

La prestazione del Parma è stata convincente, con l’asse Valeri-Pellegrino che ha fatto la differenza. I ducali, freschi di ritorno in Serie A, hanno mostrato una buona condizione fisica e tattica, lasciando ben sperare per l’imminente inizio del campionato.

Cesena vs Pisa 0-0 (1-2 dcr): toscani ai rigori

La sfida più equilibrata della giornata si è risolta solamente ai calci di rigore. Pari per 0-0 tra Cesena e Pisa: avanzano per 1-2 gli ospiti ai calci di rigore.

Primo tempo dai ritmi bassi, con l’unica occasione di marca toscana con il colpo di testa di Lind. Squillo del Cesena al 62′ con un colpo di testa che si stampa sulla traversa, poi Semper si salva rimediando a un suo errore. La partita si è animata nel finale, ma è servita la lotteria dei rigori per decidere la qualificata.

Ai rigori, Semper si distingue con ben quattro parate che valgono il passaggio ai sedicesimi, dove gli uomini di Gilardino affronteranno una tra Torino e Modena. Il portiere del Pisa è stato decisivo, dimostrando grande personalità nei momenti cruciali.

Milan vs Bari 2-0: rossoneri convincenti nel debutto di Allegri

Il match più atteso della giornata ha mantenuto le promesse. Il Milan inizia ufficialmente la sua stagione superando il turno di Coppa Italia contro il Bari, battuto a San Siro 2-0. Ai sedicesimi i rossoneri sfideranno il Lecce.

Milan-Bari: la vittoria che inaugura l’era Allegri 2.0

La partita di San Siro ha rappresentato molto più di una semplice gara di Coppa Italia. Leao sblocca di testa dopo 14′, ma subito dopo chiede il cambio per un fastidio al polpaccio, creando qualche apprensione in casa rossonera.

I marcatori e le prestazioni

Gol di Leao nel primo tempo e di Pulisic (migliore in campo) nel secondo. La prestazione del Milan è stata convincente, con diversi giocatori in evidenza. Buona prestazione a centrocampo di Loftus-Cheek, mentre tra i pali Tra gli ospite bene il portiere Cerofolini.

Le valutazioni della stampa specializzata hanno premiato soprattutto Pulisic, autore del secondo gol e di una prestazione di alto livello. Il centrocampo rossonero ha mostrato buoni meccanismi, segno che il lavoro di Allegri durante la preparazione estiva sta dando i primi frutti.

L’infortunio di Leao: preoccupazione per l’esordio in Serie A

Un’ombra sulla serata rossonera è rappresentata dalle condizioni di Rafael Leao. C’è apprensione per il portoghese, in gol al 14′ e poi costretto a chiedere il cambio un paio di minuti dopo per un fastidio al polpaccio che potrebbe comprometterne l’esordio in Serie A sabato sera a San Siro contro la Cremonese.

L’attaccante portoghese, dopo aver siglato il gol del vantaggio, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare che preoccupa lo staff tecnico in vista dell’imminente inizio del campionato.

Il quadro completo dei qualificati ai sedicesimi

La domenica di Coppa Italia ha definito quattro nuovi qualificati ai sedicesimi di finale:

Frosinone (batte Monza 1-0) affronterà il Cagliari

I prossimi appuntamenti

Domani sono in programma le ultime 4 partite dei trentaduesimi di finale, che completeranno il quadro delle qualificate. Le squadre rimaste in gioco dovranno attendere settembre per conoscere i loro prossimi avversari nei sedicesimi di finale.

Il bilancio tecnico della giornata

La domenica del 17 agosto ha confermato alcuni pronostici ma ha anche regalato qualche sorpresa. Il primo turno di Coppa Italia sorride alle squadre di Serie A che passano tutte il turno, dimostrando la superiorità tecnica delle formazioni di categoria superiore.

Le prestazioni delle squadre di Serie A

Il Milan ha mostrato buoni segnali nonostante l’infortunio di Leao, il Parma ha convinto per organizzazione e qualità del gioco, mentre il Pisa ha dimostrato carattere superando un ostacolo complicato come il Cesena ai rigori.

La sorpresa Frosinone

Il risultato più sorprendente della giornata è arrivato da Monza, dove il Frosinone ha espugnato il campo dei brianzoli con una rete nel finale.

L’importanza della Coppa Italia per le squadre

Questi risultati evidenziano quanto sia importante la Coppa Italia per le squadre partecipanti. Per il Milan, rappresenta un’occasione di riscatto dopo una stagione deludente, mentre per formazioni come Parma e Pisa è un’opportunità per testare la condizione e acquisire fiducia.

Il fattore campo e l’equilibrio della competizione

La giornata ha dimostrato che nella Coppa Italia ogni partita fa storia a sé. Nonostante il fattore campo abbia premiato alcune squadre, l’equilibrio generale della competizione resta alto, come dimostrato dal match tra Cesena e Pisa risolto solo ai rigori.

Le prospettive per i sedicesimi di finale

I quattro qualificati di domenica 17 agosto si sono guadagnati il diritto di proseguire il cammino nella competizione. Il Milan parte con i favori del pronostico per il prosieguo, ma dovrà fare attenzione al Lecce, squadra ostica e ben organizzata.

Il Parma avrà di fronte un avversario tra Spezia e Sampdoria, due formazioni di Serie B che potrebbero creare difficoltà ai ducali. Il Pisa, forte del successo ai rigori, dovrà affrontare una tra Torino e Modena, mentre il Frosinone avrà il difficile compito di superare il Cagliari.

Conclusioni

La domenica 17 agosto 2025 ha offerto tutto quello che ci si poteva aspettare dalla Coppa Italia: gol, emozioni, sorprese e la tensione tipica delle gare secche. Il debutto del nuovo Milan di Allegri ha convinto, nonostante l’infortunio di Leao rappresenti un motivo di preoccupazione.

La competizione entra ora nel vivo con i sedicesimi di finale che si disputeranno a settembre, quando scenderanno in campo anche le otto teste di serie che hanno saltato i primi turni. Con i match di domani verrà completato il quadro dei Trentaduesimi di Finale, spazio poi ai Sedicesimi a settembre.

L’appuntamento è quindi rimandato al prossimo mese, quando la Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 entrerà definitivamente nella sua fase calda, con l’ingresso delle grandi del calcio italiano pronte a dare battaglia per conquistare il trofeo nazionale.