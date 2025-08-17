Coppa Italia 16 agosto 2025: Venezia show, sorpresa Palermo e brividi Cagliari

Il sabato 16 agosto 2025 ha regalato emozioni e sorprese nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Quattro partite che hanno delineato il quadro delle qualificate ai sedicesimi, con prestazioni convincenti, colpi di scena e drammatici epiloghi ai calci di rigore. Il Venezia ha dominato con un poker, il Palermo ha eliminato a sorpresa la Cremonese, mentre il Cagliari ha sofferto più del previsto contro la Virtus Entella.

Venezia-Mantova 4-0: show dei lagunari

Al Penzo si è registrata la prestazione più convincente della giornata. Il Venezia di Giovanni Stroppa, al debutto sulla panchina neroverde dopo la retrocessione dalla Serie A, ha liquidato il Mantova con un netto 4-0 che non ammette repliche.

Le doppiette di Doumbia e Yeboah

Protagonisti assoluti della serata sono stati Issa Doumbia e John Yeboah, entrambi autori di una doppietta che ha spianato la strada verso la qualificazione. La prestazione dei lagunari è stata caratterizzata da:

Controllo totale del gioco dal primo all’ultimo minuto

dal primo all’ultimo minuto Pressing alto e aggressività costante in fase di non possesso

e aggressività costante in fase di non possesso Qualità negli sviluppi offensivi con trame di gioco fluide

Il Mantova di Possanzini ha accusato il divario tecnico e non è mai riuscito a impensierire seriamente la retroguardia veneziana.

Il prossimo avversario

Ai sedicesimi il Venezia affronterà la vincente tra Audace Cerignola e Hellas Verona, partita che si disputerà lunedì 18 agosto. Questa sfida determinerà anche la futura avversaria dell’Inter agli ottavi di finale.

Como-Sudtirol 3-1: rimonta lariana

Al Sinigaglia il Como di Cesc Fabregas ha mostrato carattere dopo essere andato in svantaggio. I lariani, che hanno costruito una rosa ambiziosa per puntare alla qualificazione europea, hanno ribaltato il risultato nel giro di quattro minuti.

Il calcio di rigore del vantaggio

Il Sudtirol era passato in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Daniele Casiraghi, gelando le ambizioni dei padroni di casa nel primo tempo.

La rimonta in quattro minuti

La reazione del Como è stata devastante e fulminea:

Due reti di Tasos Douvikas che hanno ribaltato il risultato

che hanno ribaltato il risultato Sigillo di Lucas Da Cunha per il definitivo 3-1

Fabregas aveva ruotato molto la formazione, rinunciando a giocatori presumibilmente titolari come Caqueret, Diao, Baturina, Morata, Alex Valle e Van der Brempt, probabilmente in vista del debutto in campionato contro la Lazio.

Prossimo turno

Il Como affronterà il Sassuolo ai sedicesimi di finale, una sfida che si preannuncia di alto livello tra due squadre ambiziose.

Cagliari-Virtus Entella 1-1 (6-5 dcr): brividi rossoblù

All’Unipol Domus il Cagliari di Fabio Pisacane ha vissuto una serata dalle mille emozioni, qualificandosi solo ai calci di rigore dopo aver gettato alle ortiche una vittoria che sembrava acquisita.

Il vantaggio di Piccoli

Il Cagliari era passato in vantaggio al 44° del primo tempo con Roberto Piccoli, autore di un perfetto diagonale di destro che aveva trafitto Del Frate.

Il drammatico finale

La partita sembrava in controllo per i rossoblù fino all’incredibile finale:

All’ 86° minuto Yerry Mina ha fallito un calcio di rigore, calciando clamorosamente alto

ha fallito un calcio di rigore, calciando clamorosamente alto Sull’azione successiva l’autogol sfortunato di Alessandro Deiola ha riportato tutto in parità

I calci di rigore

La lotteria dei rigori ha sorriso al Cagliari per 6-5:

Adopo ha sbagliato per i sardi

ha sbagliato per i sardi Karic e Marconi hanno fallito per l’Entella

e hanno fallito per l’Entella Decisivo Sebastiano Esposito, entrato nella ripresa e protagonista anche dal dischetto

Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 dcr): sorpresa rosanero

Allo Zini si è consumata la sorpresa della giornata. Il Palermo di Filippo Inzaghi ha eliminato la Cremonese di Davide Nicola ai calci di rigore, in quella che era considerata una delle sfide più equilibrate del turno.

Una partita bloccata

I novanta minuti regolamentari non hanno prodotto reti, con entrambe le squadre che hanno mostrato prudenza e organizzazione tattica. Il Palermo aveva perso Diakite al 43° del primo tempo per infortunio.

L’unica emozione

L’episodio più significativo del match è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, quando Gyasi ha provato a regalare il vantaggio ai rosanero, ma un attento Audero ha mantenuto il risultato in parità.

La lotteria dal dischetto

Ai calci di rigore è stata decisiva la parata dell’ex Inter Francesco Bardi sul tentativo di Dennis Johnsen. Il portiere del Palermo si è già dimostrato un acquisto fondamentale per la squadra siciliana.

Il prossimo avversario

Il Palermo affronterà ai sedicesimi la vincente tra Udinese e Carrarese, in programma lunedì 18 agosto.

Analisi tattica della giornata

Venezia: il calcio di Stroppa

Il Venezia ha mostrato un calcio propositivo e organizzato, con:

Pressing coordinato per recuperare palla alta

per recuperare palla alta Transizioni rapide dalla difesa all’attacco

dalla difesa all’attacco Ampiezza di gioco per sfruttare tutta la larghezza del campo

Como: qualità e profondità

I lariani hanno dimostrato di avere una rosa di qualità, capace di cambiare marcia quando necessario:

Intensità fisica superiore agli avversari

superiore agli avversari Qualità tecniche negli ultimi metri

negli ultimi metri Mentalità vincente mostrata nella rimonta

Cagliari: luci e ombre

I rossoblù hanno alternato buone giocate a errori clamorosi:

Buona organizzazione nella prima parte di gara

nella prima parte di gara Calo di concentrazione fatale nel finale

fatale nel finale Carattere dimostrato ai rigori

Palermo: cinismo e organizzazione

I rosanero hanno mostrato maturità tattica:

Solidità difensiva per tutta la partita

per tutta la partita Gestione intelligente dei momenti critici

dei momenti critici Freddezza nei calci di rigore

Il quadro dei qualificati

Dopo le partite del 16 agosto, il quadro dei qualificati ai sedicesimi si arricchisce di:

Venezia (che sfiderà Audace Cerignola o Hellas Verona)

(che sfiderà Audace Cerignola o Hellas Verona) Como (che affronterà il Sassuolo)

(che affronterà il Sassuolo) Cagliari (che giocherà contro Monza o Frosinone)

(che giocherà contro Monza o Frosinone) Palermo (che se la vedrà con Udinese o Carrarese)

Le emozioni della Coppa Italia

La giornata del 16 agosto ha confermato il fascino della Coppa Italia, competizione che sa regalare sorprese e colpi di scena. La formula del turno secco esalta le emozioni e permette anche alle squadre considerate sfavorite di giocarsi le proprie carte.

Il fattore campo

Il vantaggio del fattore campo si è rivelato determinante in tre partite su quattro, con solo il Palermo capace di violare il campo della Cremonese.

L’importanza dei dettagli

Le partite si sono decise spesso sui particolari: la freddezza di Bardi ai rigori, l’autogol sfortunato di Deiola, la rimonta fulminea del Como.

Verso i sedicesimi

I sedicesimi di finale vedranno l’ingresso in scena delle prime otto classificate del campionato precedente, che hanno guadagnato l’accesso diretto a questo turno:

Bologna (testa di serie n.1 come campione in carica)

(testa di serie n.1 come campione in carica) Inter , Juventus , Napoli

, , Lazio, Fiorentina, Roma, Atalanta

Le squadre qualificate nei trentaduesimi dovranno vedersela con questi colossi per un posto negli ottavi di finale.

Programmazione televisiva

La Coppa Italia 2025/2026 è trasmessa sui canali Mediaset, garantendo la visione in chiaro di tutte le partite fino alla finale. Un’opportunità per tutti gli appassionati di seguire le emozioni della competizione nazionale.

La giornata del 16 agosto ha dimostrato ancora una volta come la Coppa Italia sappia regalare spettacolo, emozioni e sorprese, confermandosi come una delle competizioni più amate dal pubblico italiano.