Coppa Italia 15 agosto 2025: il resoconto completo delle partite

Il 15 agosto 2025, giorno di Ferragosto, ha segnato l’inizio ufficiale dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Quattro partite hanno aperto la competizione, con le prime squadre di Serie A che sono scese in campo per conquistare l’accesso ai sedicesimi di finale.

Risultati della giornata

Le quattro gare giocate venerdì 15 agosto hanno prodotto verdetti importanti e alcune sorprese, con Sassuolo, Empoli, Genoa e Lecce che volano ai sedicesimi di finale.

Empoli-Reggiana 4-1 dcr (1-1 dts)

Al Castellani di Empoli, la prima gara della giornata ha visto protagoniste due formazioni di Serie B. Ad avere la meglio è stata la formazione azzurra, che si è imposta ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 90 minuti.

Cronaca della partita:

13′ – Vantaggio della Reggiana con Cedric Gondo

– Vantaggio della con 65′ – Pareggio dell’ Empoli con Rares Ilie

– Pareggio dell’ con Calci di rigore: Empoli si qualifica 4-1

Rares Ilie aveva sprecato l’opportunità di pareggiare quando il suo primo rigore era stato parato da Edoardo Motta, ma l’Empoli è riuscito comunque a trovare il pareggio nei tempi regolamentari per poi prevalere nella lotteria dei penalty.

Sassuolo-Catanzaro 1-0

Il Sassuolo di Grosso ha confermato il pronostico della vigilia superando il Catanzaro con una rete nel primo tempo. Basta un gol di Doig al 32′ ai neroverdi per superare il Catanzaro.

Dettagli del match:

32′ – Gol decisivo di Doig

– Gol decisivo di Prestazione: Gara controllata dalla squadra di Grosso

I neroverdi, reduci dalla promozione in Serie A, ora attendono la vincente di Como-Sudtirol per il prossimo turno.

Lecce-Juve Stabia 2-0

Eusebio Di Francesco (Depositphotos)

Al Via del Mare, il Lecce ha superato senza particolari affanni la Juve Stabia, nonostante l’espulsione nel secondo tempo. Gara in salita per i campani, rimasti in dieci a inizio ripresa per l’espulsione di Banda.

Momenti chiave:

26′ – Rigore trasformato da Nikola Krstovic per fallo di mano di Battistella

– Rigore trasformato da per fallo di mano di Battistella Secondo tempo – Espulsione di Banda per la Juve Stabia

– Espulsione di per la Juve Stabia 90’+ – Raddoppio di Mohamed Kaba su assist del giovane Francesco Camarda

Nonostante sia rimasta con un uomo in meno per tutto il secondo tempo, la squadra è riuscita comunque a ottenere la vittoria. Il Lecce affronterà nei sedicesimi la vincente di Milan-Bari.

Genoa-Vicenza 3-0

La gara più netta della serata si è giocata al Ferraris di Genova, dove il Genoa di Patrick Vieira ha dominato il Vicenza. Vittoria netta anche per il Genoa di Gilardino, che al Ferraris piega il Vicenza con tre reti già nei primi 54 minuti.

Tabellino del match:

40′ – Vantaggio del Genoa con Valentin Carboni su assist di Aaron Martin

– Vantaggio del Genoa con su assist di Aaron Martin 45’+ – Raddoppio con autorete di Francesco Benassai

– Raddoppio con 54′ – Tris definitivo di Stanciu

Il Grifone se la vedrà nei sedicesimi con l’Empoli, in quello che sarà un confronto tutto tra squadre che hanno militato in Serie A.

Programmazione televisiva

Tutte le partite del 15 agosto sono state trasmesse in esclusiva sui canali Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia:

Empoli-Reggiana : Canale 20 (ore 18:00)

: Canale 20 (ore 18:00) Sassuolo-Catanzaro : Italia 1 (ore 18:30)

: Italia 1 (ore 18:30) Lecce-Juve Stabia : Canale 20 (ore 20:45)

: Canale 20 (ore 20:45) Genoa-Vicenza: Italia 1 (ore 21:15)

Le prossime sfide

Accoppiamenti sedicesimi di finale

Le quattro squadre qualificate dal 15 agosto conosceranno i loro avversari nei sedicesimi:

Empoli vs Genoa

vs Sassuolo vs vincente di Como-Sudtirol

vs vincente di Lecce vs vincente di Milan-Bari

Calendario weekend

Il programma dei trentaduesimi prosegue con:

Sabato 16 agosto:

18:00 – Venezia vs Mantova

– Venezia vs Mantova 18:30 – Como vs Sudtirol

– Como vs Sudtirol 20:45 – Cagliari vs Entella

– Cagliari vs Entella 21:15 – Cremonese vs Palermo

Domenica 17 agosto:

18:00 – Monza vs Frosinone

– Monza vs Frosinone 18:30 – Parma vs Pescara

– Parma vs Pescara 20:45 – Cesena vs Pisa

– Cesena vs Pisa 21:15 – Milan vs Bari (il big match della giornata)

Analisi tecnica

Sorprese e conferme

La giornata ha confermato la forza delle squadre di categoria superiore, anche se l’Empoli ha dovuto faticare più del previsto contro la Reggiana. Il Genoa si è mostrato in forma smagliante, mentre il Sassuolo ha gestito con professionalità una gara sulla carta non semplice.

Protagonisti

Tra i protagonisti della giornata spiccano:

Valentin Carboni (Genoa): autore del primo gol rossoblu

(Genoa): autore del primo gol rossoblu Nikola Krstovic (Lecce): decisivo dal dischetto

(Lecce): decisivo dal dischetto Doig (Sassuolo): match winner contro il Catanzaro

(Sassuolo): match winner contro il Catanzaro Francesco Camarda (Lecce): assist per il 2-0 finale

Le big in attesa

Mentre le prime quattro qualificate si godono il passaggio del turno, le grandi del calcio italiano attendono il loro momento. Le otto teste di serie – Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio – entreranno in scena solo dagli ottavi di finale, previsti per dicembre 2025.

Il Milan, invece, farà il suo esordio domenica 17 agosto contro il Bari in quello che sarà il match più atteso del weekend.

Verso i sedicesimi

Il turno si completerà tra sabato, domenica e lunedì, con altre 12 partite che definiranno il quadro completo dei sedicesimi di finale. La Coppa Italia 2025-2026 entra nel vivo con la promessa di regalare emozioni e sorprese fino alla finale di maggio 2026.

La competizione, che vede il Bologna come detentore del trofeo, proseguirà con la formula della gara secca fino alla finale, garantendo spettacolo ed emozioni in ogni turno.

Conclusioni

Il Ferragosto calcistico ha aperto ufficialmente la nuova stagione della Coppa Italia con quattro partite che hanno rispettato sostanzialmente i pronostici. Empoli, Sassuolo, Lecce e Genoa si sono guadagnate l’accesso ai sedicesimi, dimostrando la loro superiorità tecnica e organizzativa.

Ora l’attenzione si sposta sulle partite del weekend, con particolare curiosità per l’esordio del Milan e per vedere come si comporteranno le altre squadre di Serie A impegnate in questo primo turno della competizione.