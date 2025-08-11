Coppa Italia 10 agosto 2025: sorprese e qualificazioni nel turno preliminare

La domenica del 10 agosto ha regalato emozioni e colpi di scena nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Tre partite decisive hanno completato il quadro delle qualificate ai trentaduesimi di finale, con sorprese clamorose che hanno caratterizzato la serata calcistica italiana.

I risultati della serata

Le tre partite del 10 agosto

La seconda giornata del turno preliminare, dopo la vittoria della Virtus Entella sulla Ternana per 4-0 del giorno precedente, ha visto scendere in campo le ultime sei squadre per completare il quadro delle qualificate.

I risultati finali:

Padova 0-2 Vicenza (ore 19:30)

(ore 19:30) Audace Cerignola 1-0 Avellino (ore 20:30)

(ore 20:30) Pescara 1-0 Rimini (ore 20:30)

Padova-Vicenza 0-2: il derby veneto va ai Lanerossi

La sorpresa dell’Euganeo

Il derby veneto ha riservato la sorpresa più clamorosa della serata. Il Padova, neopromosso in Serie B e favorito della vigilia, è crollato in casa contro un Vicenza motivato e determinato a rilanciarsi dopo la delusione dei playoff.

La cronaca del match:

14′ minuto : Capello sblocca il risultato per il Vicenza con un preciso tiro all’angolino su traversone di Vitale

: Capello sblocca il risultato per il Vicenza con un preciso tiro all’angolino su traversone di Vitale 47′ minuto: Caferri raddoppia nella ripresa, ribadendo in rete una conclusione di Carraro respinta dal portiere Fortin

Il contesto della partita

Sotto gli occhi del Papu Gomez, presente in tribuna ma ancora fermo per squalifica legata al caso doping, il Padova non è riuscito a sfruttare il vantaggio del fattore campo all’Euganeo. I biancoscudati, che avevano fatto sognare con l’acquisto dell’argentino, si sono trovati di fronte un Vicenza cinico e organizzato.

Le conseguenze:

Vicenza : qualificato ai trentaduesimi contro il Genoa

: qualificato ai trentaduesimi contro il Genoa Padova: eliminazione precoce e primo dispiacere stagionale

Audace Cerignola-Avellino 1-0: storica qualificazione pugliese

Il ribaltone del Girone C

L’Audace Cerignola ha centrato una qualificazione storica, eliminando l’Avellino che nella scorsa stagione li aveva preceduti nella corsa alla promozione diretta in Serie B. Una rivincita dal sapore dolcissimo per i pugliesi.

Il gol decisivo:

59′ minuto: Luigi Cuppone firma la rete che vale la qualificazione ai trentaduesimi

La rivalità rinnovata

La sfida riproponeva il duello che aveva infiammato il Girone C della Serie C 2024/25, quando l’Avellino chiuse al primo posto con 75 punti, otto in più dell’Audace Cerignola che aveva guidato a lungo la classifica prima del sorpasso finale degli irpini.

I precedenti stagionali:

Avellino-Audace Cerignola 0-0 (andata)

Audace Cerignola-Avellino 1-1 (ritorno)

Le conseguenze:

Audace Cerignola : prima storica partecipazione ai trentaduesimi, sfiderà il Verona al Bentegodi

: prima storica partecipazione ai trentaduesimi, sfiderà il Verona al Bentegodi Avellino: eliminazione amara dopo la promozione conquistata

Pescara-Rimini 1-0: gli abruzzesi superano i campioni di C

La vittoria di misura all’Adriatico

Il Pescara di Silvio Baldini ha centrato l’obiettivo della qualificazione superando di misura il Rimini, vincitore della Coppa Italia Serie C nella scorsa stagione. Una vittoria importante per iniziare al meglio la nuova avventura in Serie B.

Il gol decisivo:

43′ minuto: Valzania firma la rete che decide il match allo scadere del primo tempo

Le ambizioni dei delfini

Dopo una pre-season positiva con buone indicazioni dalle amichevoli contro Tubize-Braine e Potenza, il Pescara di Vivarini (subentrato a Baldini) ha dimostrato di voler affrontare con ambizione sia il campionato di Serie B che la Coppa Italia.

Le conseguenze:

Pescara : qualificato ai trentaduesimi contro il Parma al Tardini

: qualificato ai trentaduesimi contro il Parma al Tardini Rimini: eliminazione nonostante il titolo di Coppa Italia Serie C

Il quadro completo delle qualificate

Le squadre ai trentaduesimi

Dopo il completamento del turno preliminare, ecco le quattro squadre che hanno staccato il pass per il prossimo turno:

Virtus Entella (battuto Ternana 4-0) → vs Cagliari Vicenza (battuto Padova 2-0) → vs Genoa Audace Cerignola (battuto Avellino 1-0) → vs Verona Pescara (battuto Rimini 1-0) → vs Parma

I prossimi appuntamenti

Il calendario dei trentaduesimi di finale prevede:

Giovedì 15 agosto ore 21:15 : Vicenza-Genoa al Ferraris

: Vicenza-Genoa al Ferraris Date da confermare: gli altri match con Cagliari, Verona e Parma

Analisi tattica e tecnica

Le chiavi delle vittorie

Vicenza contro Padova:

Efficacia sui calci piazzati e cross dalla fascia

Cinismo realizzativo nelle occasioni create

Solidità difensiva per mantenere il vantaggio

Audace Cerignola contro Avellino:

Determinazione nel match di ritorno dopo i precedenti

Sfruttamento del fattore campo e dell’atmosfera

Concentrazione nei momenti decisivi

Pescara contro Rimini:

Gestione intelligente del vantaggio acquisito nel primo tempo

Esperienza della categoria superiore che ha fatto la differenza

Preparazione fisica superiore emersa nel corso del match

Le sorprese della serata

I risultati inaspettati

La serata del 10 agosto ha riservato diverse sorprese:

Eliminazione del Padova: la squadra neopromossa in B era considerata favorita Vittoria del Cerignola: i pugliesi hanno conquistato la loro prima storica qualificazione Prestazioni delle squadre di C: Vicenza e Cerignola hanno dimostrato di poter competere

I protagonisti inaspettati

Capello (Vicenza) : l’ex giocatore che sblocca il derby veneto

: l’ex giocatore che sblocca il derby veneto Cuppone (Audace Cerignola) : l’eroe della serata pugliese

: l’eroe della serata pugliese Valzania (Pescara): il gol che vale la qualificazione

Verso i trentaduesimi

L’ingresso delle big

Dal 15 al 18 agosto entreranno in scena le squadre di Serie A (escluse le prime 8 dell’ultima stagione) e tutte le altre formazioni di Serie B, rendendo il torneo ancora più avvincente.

Le squadre di A già qualificate ai trentaduesimi:

Milan, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Parma, Verona, Cagliari, Monza, Empoli, Lecce

Le aspettative per il prosieguo

Le quattro qualificate dal turno preliminare dovranno ora affrontare avversari di categoria superiore, ma l’entusiasmo e la motivazione potrebbero rivelarsi armi decisive per provare a creare ulteriori sorprese.

Il regolamento e la formula

Il sistema a eliminazione diretta

La Coppa Italia 2025/26 mantiene il format delle precedenti edizioni:

44 squadre partecipanti : 20 di Serie A, 20 di Serie B, 4 di Serie C

: 20 di Serie A, 20 di Serie B, 4 di Serie C Partite secche in tutti i turni eccetto le semifinali

in tutti i turni eccetto le semifinali Teste di serie: le prime 8 di Serie A entrano negli ottavi

I prossimi turni

Dopo i trentaduesimi, il torneo proseguirà con:

Sedicesimi di finale : ottobre 2025

: ottobre 2025 Ottavi di finale : dicembre 2025 (ingresso delle teste di serie)

: dicembre 2025 (ingresso delle teste di serie) Quarti di finale : gennaio 2026

: gennaio 2026 Semifinali : andata e ritorno ad aprile 2026

: andata e ritorno ad aprile 2026 Finale: maggio 2026 all’Olimpico di Roma

Conclusioni

Il turno preliminare della Coppa Italia 2025/26 si è concluso con sorprese e conferme che rendono ancora più interessante il prosieguo della competizione. Le vittorie di Vicenza, Audace Cerignola e Pescara dimostrano come nel calcio a eliminazione diretta tutto sia possibile.

La Coppa Italia si conferma una competizione capace di regalare emozioni fin dai primi turni, con squadre di categoria inferiore che riescono a sovvertire i pronostici e a guadagnarsi il diritto di sfidare formazioni più blasonate.

I trentaduesimi di finale si preannunciano ricchi di fascino, con le quattro qualificate che dovranno vedersela con avversari di Serie A e B più quotati sulla carta, ma che dovranno fare i conti con l’entusiasmo e la determinazione di chi ha già dimostrato di saper vincere quando conta.