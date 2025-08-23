Il grande ritorno al Sinigaglia per la Lazio

Il Como di Cesc Fabregas fa il suo esordio casalingo in Serie A dopo 21 anni di assenza. Domenica 24 agosto alle ore 18:30, lo stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri per quello che rappresenta un match dal sapore storico. I lariani tornano nella massima serie dopo aver conquistato la promozione con il secondo posto in Serie B, mentre i biancocelesti puntano a rilanciare le ambizioni europee dopo una stagione di transizione.

La sfida tra due filosofie calcistiche diverse promette spettacolo: da una parte il Como di Fabregas con il suo calcio propositivo ispirato ai principi guardioleiani, dall’altra la Lazio di Sarri che dopo il ritorno in panchina vuole ricostruire quel gioco che aveva incantato nella stagione del secondo posto.

Come arrivano le due squadre

Como: la favola di Fabregas continua

I lariani hanno vissuto un’estate di grandi investimenti. Dopo la storica promozione, la proprietà indonesiana non si è fermata e ha portato a Como giocatori del calibro di Sergi Roberto, Alberto Moreno e Nico Paz. L’obiettivo dichiarato è la salvezza, ma il Como vuole stupire con un calcio coraggioso e spettacolare.

Fabregas, nominato ufficialmente capo allenatore con un contratto quadriennale, ha dimostrato nella scorsa stagione di saper trasformare una squadra di Serie B in un gruppo capace di giocare un calcio moderno e attraente. Il tecnico spagnolo ha costruito un’identità precisa basata sul possesso palla e sull’aggressione alta.

Lazio: il ritorno del Comandante

Maurizio Sarri è tornato sulla panchina biancoceleste dopo oltre un anno di pausa. Il tecnico toscano ritrova un ambiente che conosce bene e dove ha ottenuto i suoi migliori risultati italiani, culminati con lo storico secondo posto del 2022/23 e i 21 clean sheet da record.

La Lazio ha vissuto una stagione travagliata che ha visto l’avvicendarsi di quattro allenatori in 14 mesi. Con Sarri che torna a Formello, la società punta a ritrovare stabilità e continuità per rilanciare le ambizioni europee.

Probabili formazioni e analisi tattica

Como (4-3-3): la filosofia Fabregas

Probabile formazione Como: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Addai, Douvikas, Rodriguez

Assenti: Kuhn (terza giornata di squalifica), Dossena (da valutare)

Chiavi tattiche comasche:

Pressing alto e riaggressione immediata per recuperare palla nella metà campo avversaria

e riaggressione immediata per recuperare palla nella metà campo avversaria Sergi Roberto come metronomo del centrocampo, con Perrone in regia

come metronomo del centrocampo, con Perrone in regia Nico Paz chiamato a fare la differenza con la sua creatività negli ultimi metri

Lazio (4-3-3): il ritorno del sarrismo

Probabile formazione Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Cancellieri; Dele-Bashiru, Castellanos, Zaccagni

Squalificati: Romagnoli (due giornate)

Assenti: Isaksen (terza giornata), Patric (terza giornata), Vecino (seconda giornata), Gigot (da valutare)

Chiavi tattiche biancocelesti:

Dele-Bashiru titolare nel nuovo centrocampo disegnato da Sarri

titolare nel nuovo centrocampo disegnato da Sarri Castellanos confermato come terminale offensivo dopo le prestazioni in crescita

confermato come terminale offensivo dopo le prestazioni in crescita Difesa rivoluzionata con Provstgaard al debutto assoluto in Serie A

Precedenti e statistiche

Sfida storica tra le due squadre

Como e Lazio si affrontano per la prima volta in Serie A dopo anni di categorie diverse. L’ultimo precedente in massima serie risale a oltre vent’anni fa, quando il Como militava stabilmente nel campionato italiano.

Curiosità e record

Il Como torna a giocare in Serie A dopo 21 anni di assenza

La Lazio cerca il primo successo stagionale dopo le difficoltà della passata annata

Fabregas, da calciatore, non ha mai affrontato la Lazio in Serie A

I protagonisti da seguire

Como: Nico Paz la stella

Il giovane talento argentino rappresenta il colpo più importante del mercato comasco. Cresciuto nel Real Madrid, Nico Paz porta qualità e fantasia nel tridente offensivo di Fabregas. La sua capacità di creare superiorità numerica e servire assist decisivi sarà fondamentale per le ambizioni salvezza del Como.

Sergi Roberto, con la sua esperienza internazionale e la capacità di dettare i tempi di gioco, sarà il faro del centrocampo lariano.

Lazio: Dele-Bashiru la sorpresa

Fisayo Dele-Bashiru è chiamato al grande salto dopo le ottime prestazioni in Serie B. Sarri punta molto sul centrocampista nigeriano per dare fisicità e dinamismo alla mediana biancoceleste. La sua prima da titolare in Serie A rappresenta un banco di prova importante.

Zaccagni, capitano e trascinatore, dovrà guidare la squadra in un momento delicato della stagione.

Dove vedere la partita

Como-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN dalle ore 18:30. La partita si disputerà allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como con fischio d’inizio alle 18:30.

Per i tifosi laziali: i biglietti per il settore ospiti sono disponibili solo per i possessori della Tessera del Tifoso “Millenovecento” al prezzo di 35 euro più commissioni.

Le chiavi della partita

Per il Como

Sfruttare l’entusiasmo del primo match casalingo in Serie A dopo 21 anni Pressing alto per mettere in difficoltà la costruzione dal basso della Lazio Creatività di Paz per creare occasioni da gol negli spazi stretti

Per la Lazio

Ritrovare l’identità di gioco tipica del calcio di Sarri Sfruttare l’esperienza in Serie A contro una neopromossa Solidità difensiva per evitare i blackout che hanno caratterizzato la scorsa stagione

Pronostico e considerazioni finali

Il Como parte con il favore del fattore campo e l’entusiasmo della promozione, ma la Lazio ha dalla sua l’esperienza e la qualità tecnica superiore. Il match si preannuncia equilibrato, con due squadre che vorranno imporre il proprio gioco dal primo minuto.

La chiave del successo per il Como sarà mantenere alta l’intensità per tutti i 90 minuti, mentre la Lazio dovrà dimostrare di aver assimilato rapidamente i concetti tattici di Sarri. Il ritorno del Comandante rappresenta una grande opportunità per i biancocelesti di voltare pagina dopo una stagione deludente.

Questa sfida tra filosofie calcistiche diverse promette spettacolo e gol, con due allenatori determinati a lasciare il segno fin dalla prima giornata di campionato.