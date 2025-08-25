Como-Lazio 2-0, colpo dei lariani: decidono Douvìkas e Paz

Esordio da sogno per il Como di Cesc Fabregas che stende 2-0 la Lazio di Maurizio Sarri nella prima giornata di Serie A. Al Giuseppe Sinigaglia di Como, i lariani dominano dall’inizio alla fine conquistando una vittoria meritata grazie ai gol di Tasos Douvikas al 47° minuto e Nico Paz al 73°. L’argentino ex Real Madrid è il grande protagonista del match con un assist perfetto e una punizione da manuale che chiude definitivamente i conti. Debutto amaro invece per Sarri, tornato in panchina dopo un anno e mezzo di assenza.

CRONACA DETTAGLIATA

Primo Tempo: Como dominante, Lazio in affanno

Il Como parte subito a mille, mostrando fin dai primi minuti l’intensità e la qualità delle idee di Fabregas. I lariani aggrediscono alto la Lazio nella costruzione dal basso, creando scompiglio e impedendo ai biancocelesti di uscire puliti dalla propria metà campo.

Al 13° primo squillo del Como: splendida conclusione di controbalzo di Vojvoda che costringe Provedel a una parata straordinaria volando alla sua sinistra. È il primo di una serie di interventi decisivi del portiere laziale.

I padroni di casa continuano a spingere con grande qualità negli ultimi metri. Nico Paz si dimostra subito il faro della manovra comasca, mostrando lampi di classe pura che fanno intravedere le sue potenzialità. Al 20° Jesus Rodriguez va vicinissimo al gol dopo un recupero palla in zona offensiva.

La Lazio fatica tremendamente a tenere il pallone per più di dieci secondi consecutivi, subendo costantemente il pressing asfissiante degli avversari. Cataldi soffre in regia, Castellanos non riesce mai a difendere palla, mentre Cancellieri appare leggero e con le idee poco chiare.

Al 23° ancora Provedel protagonista con un altro miracolo su Vojvoda, mentre la Lazio si fa vedere timidamente solo dopo la mezz’ora con un tiro di Cancellieri da fuori area.

Il più positivo degli ospiti risulta essere Nuno Tavares, che sul finire di frazione crea scompiglio nell’area comasca e serve Castellanos, che però viene chiuso dalla difesa lariana.

Si va al riposo sullo 0-0, ma il Como ha dominato in lungo e in largo mostrando superiorità tattica e fisica evidenti.

Secondo Tempo: Douvikas sblocca, Paz chiude

La ripresa si apre con un guizzo della Lazio: Cancellieri sfiora il palo con un sinistro da fuori area che fa tremare Butez. È il lampo di un attimo perché subito dopo il Como torna in controllo totale.

Al 47° arriva il meritato vantaggio dei lariani: Nico Paz si inventa una giocata da fuoriclasse superando Tavares con un dribbling elegante e servendo un filtrante perfetto per Douvikas. Il greco resiste al ritorno di Gila e con un diagonale preciso batte Provedel per l’1-0.

La Lazio prova a reagire e al 63° sembra trovare il pareggio: Castellanos scatta sul filo del fuorigioco su lancio di Gila, controlla perfettamente e infila Butez. Ma il VAR annulla per offside, e per la prima volta in Italia viene utilizzato il nuovo sistema di spiegazione della decisione arbitrale direttamente in campo.

Sarri prova a cambiare inserendo Rovella per Cataldi e Pedro per Cancellieri, ma il Como non si scompone e continua a giocare il suo calcio.

Al 73° arriva il capolavoro di Nico Paz: punizione dal limite dell’area che si infila perfettamente all’incrocio dei pali, con Provedel che può solo guardare la traiettoria perfetta del pallone. Una magia che chiude definitivamente la partita.

Nel finale entra anche Alvaro Morata, che al debutto sfiora subito il tris con un tiro da lontano. All’82° Provedel evita l’umiliazione del terzo gol parando un tiro potentissimo di Da Cunha.

GOL E MARCATORI

47′ COMO – Tasos Douvikas: Nico Paz supera Tavares con un dribbling elegante e serve un filtrante perfetto per il greco, che resiste al ritorno di Gila e batte Provedel in diagonale per l’1-0.

73′ COMO – Nico Paz: Punizione da manuale dell’argentino dal limite dell’area che si infila all’incrocio dei pali senza lasciare scampo a Provedel. Gol e assist per l’ex Real Madrid.

PAGELLE DEI PROTAGONISTI

TOP COMO

NICO PAZ 8 : Un extraterrestre che incanta il Sinigaglia. Assist da visionario per Douvikas, punizione da profeta del calcio. Questo ragazzo è classe all’ennesima potenza e gioca una partita semplicemente superiore.

: Un extraterrestre che incanta il Sinigaglia. Assist da visionario per Douvikas, punizione da profeta del calcio. Questo ragazzo è classe all’ennesima potenza e gioca una partita semplicemente superiore. DOUVIKAS 7,5 : Non solo il gol che decide l’incontro, ma anche un lavoro di raccordo certosino e tanta fame nel portare la prima pressione. Centravanti completo e decisivo.

: Non solo il gol che decide l’incontro, ma anche un lavoro di raccordo certosino e tanta fame nel portare la prima pressione. Centravanti completo e decisivo. FABREGAS (all.) 8 : La sua squadra domina dall’inizio alla fine con un calcio spettacolare. Piano tattico perfetto che mette in difficoltà totale la Lazio.

: La sua squadra domina dall’inizio alla fine con un calcio spettacolare. Piano tattico perfetto che mette in difficoltà totale la Lazio. RAMON 7,5: Prestazione maiuscola del centrale che sfiora anche il raddoppio. Sicuro in difesa e pericoloso in attacco.

FLOP COMO

Nessuno da bocciare nella formazione lariana, prestazione collettiva eccellente.

TOP LAZIO

PROVEDEL 6,5 : L’unico a salvarsi completamente. Paratona su Vojvoda nel primo tempo, evita il tracollo nel finale su Da Cunha. Sul primo gol poteva fare di più, sulla punizione di Paz può solo guardare.

: L’unico a salvarsi completamente. Paratona su Vojvoda nel primo tempo, evita il tracollo nel finale su Da Cunha. Sul primo gol poteva fare di più, sulla punizione di Paz può solo guardare. TAVARES 6 : L’unico a creare qualche pericolo sulla fascia sinistra. Soffre però il dribbling di Paz sull’azione del primo gol.

: L’unico a creare qualche pericolo sulla fascia sinistra. Soffre però il dribbling di Paz sull’azione del primo gol. PROVSTGAARD 6: Esordio dignitoso per il danese che non perde mai la bussola e si fa trovare sempre pronto.

FLOP LAZIO

SARRI (all.) 4,5 : Esordio da dimenticare. La sua squadra non riesce mai a imporre il proprio gioco e viene completamente dominata dal Como. Scelte tattiche sbagliate.

: Esordio da dimenticare. La sua squadra non riesce mai a imporre il proprio gioco e viene completamente dominata dal Como. Scelte tattiche sbagliate. LAZZARI 4 : Completamente in balia di Rodriguez e Valle. Sulla sua fascia il Como crea tantissimo, lui non regge l’urto.

: Completamente in balia di Rodriguez e Valle. Sulla sua fascia il Como crea tantissimo, lui non regge l’urto. CATALDI 4 : Soffocato dal pressing avversario, pensa troppo lentamente al pallone. Sarri lo richiama nell’intervallo.

: Soffocato dal pressing avversario, pensa troppo lentamente al pallone. Sarri lo richiama nell’intervallo. ZACCAGNI 4,5 : Annullato completamente dalla difesa comasca. Van der Brempt non lo perde mai di vista e lui esce sconfitto dal duello.

: Annullato completamente dalla difesa comasca. Van der Brempt non lo perde mai di vista e lui esce sconfitto dal duello. CASTELLANOS 5: Non difende mai palla e non combina niente di buono. Troppo isolato in attacco.

STATISTICHE DI GIOCO

Possesso palla: Como 58% – Lazio 42%

Tiri totali: Como 16 – Lazio 7

Tiri in porta: Como 6 – Lazio 3

Corner: Como 8 – Lazio 2

Falli commessi: Como 11 – Lazio 14

Cartellini gialli: Como 1 – Lazio 3

Passaggi riusciti: Como 487/556 (88%) – Lazio 356/429 (83%)

Duelli vinti: Como 51% – Lazio 49%

I numeri certificano la superiorità netta del Como, che ha creato il doppio delle occasioni e ha gestito meglio il pallone per tutto l’arco dei 90 minuti.

PROSSIMI IMPEGNI

Nel prossimo turno il Como sarà di scena a Bologna per cercare continuità di risultati e confermare le ottime impressioni dell’esordio, mentre la Lazio ospiterà il Verona all’Olimpico per conquistare i primi punti della stagione.

Fabregas può essere più che soddisfatto: la sua squadra ha mostrato un calcio spettacolare, intensità e qualità che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. Per Sarri invece c’è molto lavoro da fare per rimettere in carreggiata una squadra che è apparsa molto indietro rispetto agli avversari sia dal punto di vista fisico che tattico.

EPISODI CHIAVE

23′ : Paratona di Provedel su Vojvoda che tiene a galla la Lazio

: Paratona di Provedel su Vojvoda che tiene a galla la Lazio 47′ : Magia di Nico Paz che porta al gol di Douvikas

: Magia di Nico Paz che porta al gol di Douvikas 63′ : Gol annullato a Castellanos per fuorigioco, prima volta del nuovo sistema di spiegazione VAR

: Gol annullato a Castellanos per fuorigioco, prima volta del nuovo sistema di spiegazione VAR 73′ : Punizione perfetta di Nico Paz che chiude definitivamente la partita

: Punizione perfetta di Nico Paz che chiude definitivamente la partita 82′: Provedel evita il tris parando su Da Cunha

CURIOSITÀ E STATISTICHE

Nico Paz (6 assist) è il centrocampista che ha fornito più passaggi vincenti nell’anno solare 2025 in Serie A

(6 assist) è il centrocampista che ha fornito più passaggi vincenti nell’anno solare 2025 in Serie A Prima vittoria casalinga del Como in Serie A dal 1989

La Lazio non ha mai effettuato più di 2 conclusioni in un tempo contro il Como

Maurizio Sarri torna in panchina dopo 18 mesi di assenza con una sconfitta

torna in panchina dopo 18 mesi di assenza con una sconfitta Cesc Fabregas esordisce da allenatore in Serie A con una vittoria convincente

FORMAZIONI INIZIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (70′ Smolcic), Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone (78′ Caqueret); Vojvoda, Nico Paz (78′ Sergi Roberto), Rodriguez (92′ Kuhn); Douvikas (70′ Morata). All. Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (61′ Marusic), Gila, Provstgaard, Tavares (65′ Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (66′ Rovella), Dele-Bashiru (75′ Dia); Cancellieri (61′ Pedro), Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Gianluca Manganiello (Bologna)

VAR: Gianluca Aureliano

Spettatori: 13.452 (sold out)