Come seguire in tv la Serie A 2025-2026: la guida completa

La stagione 2025-2026 della Serie A si preannuncia ricca di emozioni e novità. Il campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026, promettendo ai tifosi di calcio un’annata senza la tradizionale sosta natalizia. Per non perdere nemmeno una partita della propria squadra del cuore, è fondamentale conoscere le opzioni disponibili per seguire il torneo in televisione e streaming.

Le piattaforme per vedere la Serie A 2025-2026

Dazn: il protagonista principale

DAZN sarà la piattaforma principale per seguire tutta la Serie A, trasmettendo tutte e dieci le partite di ogni giornata, di cui sette in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva con Sky. La piattaforma streaming mantiene i diritti esclusivi per tutte le 380 partite della stagione, continuando l’accordo che la vede protagonista del calcio italiano.

La programmazione Dazn seguirà questo schema per la maggior parte delle giornate:

Sabato : 3 partite (20:45, con possibili anticipi)

: 3 partite (20:45, con possibili anticipi) Domenica : 5 partite (12:30, due alle 15:00, e 20:45)

: 5 partite (12:30, due alle 15:00, e 20:45) Lunedì: 1 partita (20:45)

Sky: la co-esclusiva limitata

Sky ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di 3 partite a giornata, per un totale di 114 match di Serie A a stagione. La pay-tv satellitare potrà trasmettere:

Sabato sera alle 20:45

Domenica alle 18:00

Lunedì alle 20:45

Sky Sport offrirà inoltre gli highlights di tutte le 380 partite, con studi pre e post-partita e aggiornamenti su Sky Sport 24, garantendo una copertura completa anche per chi non vede la partita in diretta.

I pacchetti e i prezzi per la stagione 2025-2026

Abbonamenti Dazn: quattro opzioni per ogni esigenza

DAZN ha rinnovato i pacchetti di abbonamento mantenendo invariati i prezzi rispetto al passato, offrendo quattro diverse soluzioni:

1. Dazn Sports

Cosa include : Eventi sportivi escluso il calcio (basket, volley, MMA, boxe, tennis, ciclismo, Olimpiadi 2026)

: Eventi sportivi escluso il calcio (basket, volley, MMA, boxe, tennis, ciclismo, Olimpiadi 2026) Prezzo mensile : 14,99€

: 14,99€ Prezzo annuale: 99€ (con pagamento unico) o 11,99€/mese per 12 mesi

2. Dazn Goal

Cosa include : Serie B completa, 3 partite di Serie A a settimana (le stesse di Sky), LaLiga spagnola, campionato portoghese, Serie A femminile

: Serie B completa, 3 partite di Serie A a settimana (le stesse di Sky), LaLiga spagnola, campionato portoghese, Serie A femminile Prezzo mensile : 19,99€

: 19,99€ Prezzo annuale: 129€ (con pagamento unico) o 13,99€/mese per 12 mesi

3. Dazn Full

Cosa include : Tutta la Serie A , Serie B, LaLiga, campionato portoghese, Serie A femminile, sport vari ed Eurosport

: , Serie B, LaLiga, campionato portoghese, Serie A femminile, sport vari ed Eurosport Prezzo mensile : 44,99€

: 44,99€ Prezzo annuale : 359€ (con pagamento unico) o 34,99€/mese per 12 mesi

: 359€ (con pagamento unico) o 34,99€/mese per 12 mesi Visione: Due dispositivi sulla stessa rete

4. Dazn Family

Cosa include : Gli stessi contenuti di Dazn Full

: Gli stessi contenuti di Dazn Full Prezzo annuale : 599€ (con pagamento unico) o 59,99€/mese per 12 mesi

: 599€ (con pagamento unico) o 59,99€/mese per 12 mesi Visione: Due dispositivi anche da reti diverse

5. Dazn MyClubPass (NOVITÀ 2025-2026)

Cosa include : Tutte le 38 partite della propria squadra di Serie A (casa e trasferta), pre e post-partita, highlights e contenuti on demand dedicati

: di Serie A (casa e trasferta), pre e post-partita, highlights e contenuti on demand dedicati Prezzo annuale : 329€ (con pagamento unico pari a 27,42€/mese) o 29,99€/mese per 12 mesi

: 329€ (con pagamento unico pari a 27,42€/mese) o 29,99€/mese per 12 mesi Disponibilità : Dal 18 al 31 agosto 2025, solo per nuovi clienti o chi non ha abbonamenti attivi (o ha Goal/Sports)

: Dal 18 al 31 agosto 2025, solo per nuovi clienti o chi non ha abbonamenti attivi (o ha Goal/Sports) Visione: Due dispositivi sulla stessa rete

Abbonamenti Sky e Now

Per chi preferisce Sky, le opzioni sono più limitate ma comunque valide:

Sky Calcio

Cosa include : 3 partite di Serie A per giornata, Serie C, Premier League, Bundesliga

: 3 partite di Serie A per giornata, Serie C, Premier League, Bundesliga Prezzo: Variabile in base al pacchetto Sky sottoscritto

Now Sport

Prezzo mensile : 24,99€

: 24,99€ Prezzo annuale : 19,99€/mese con vincolo annuale

: 19,99€/mese con vincolo annuale Cosa include: 3 partite di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga, tennis, motori, NBA

Calendario e caratteristiche della stagione 2025-2026

Date importanti

Il campionato 2025-26 dal 24 agosto 2025 al 24 maggio 2026 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo). Una novità importante riguarda le festività natalizie: nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.

Squadre partecipanti e novità

Rispetto all’anno scorso, ai nastri di partenza del campionato ci saranno le neopromosse Cremonese, Pisa e Sassuolo. Il Sassuolo torna immediatamente in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, mentre Pisa e Cremonese portano nuove storie e rivalità nel massimo campionato.

La questione San Siro e le Olimpiadi 2026

Una particolarità della stagione riguarderà Milan e Inter. Il Comitato Olimpico Internazionale utilizzerà lo stadio di San Siro per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 tra il 26 gennaio e il 7 febbraio. Questo comporterà che entrambe le squadre milanesi dovranno giocare in trasferta in quel periodo.

Come scegliere l’abbonamento migliore

Per vedere tutta la Serie A

Se l’obiettivo è non perdere nemmeno una partita del campionato, Dazn Full o Dazn Family sono le uniche opzioni valide. Scegliendo il Full annuale con pagamento unico, il costo mensile sarebbe di circa 30€, un risparmio di 15€ rispetto al mensile.

Per seguire solo la propria squadra

La grande novità di DAZN: MyClubPass è il nuovo abbonamento lanciato il 18 agosto 2025, pensato per i tifosi che vogliono seguire esclusivamente la propria squadra del cuore. Con questo pacchetto si possono vedere tutte le 38 partite stagionali della squadra scelta, incluse le trasferte, più contenuti esclusivi come pre e post-partita, highlights e materiale on demand dedicato.

Il costo è di 329€ all’anno (pari a 27,42€/mese) con pagamento unico, oppure 29,99€/mese per 12 mesi. L’offerta è disponibile fino al 31 agosto 2025 ed è riservata a nuovi clienti o a chi non ha abbonamenti attivi.

Per risparmiare

Chi vuole contenere i costi può optare per:

Dazn Goal : per vedere 3 partite di Serie A più tutta la Serie B

: per vedere 3 partite di Serie A più tutta la Serie B Now Sport + Sky : per le stesse 3 partite più le coppe europee

: per le stesse 3 partite più le coppe europee Dazn MyClubPass: per vedere solo la propria squadra a 27,42€/mese

Per la condivisione familiare

Se puoi condividere l’abbonamento con un membro del tuo nucleo familiare, per vedere tutto puoi attivare DAZN Family annuale con pagamento unico, dividendo così il costo complessivo.

La rivoluzione MyClubPass: seguire solo la propria squadra

DAZN ha lanciato il 18 agosto 2025 una novità assoluta per i tifosi italiani: MyClubPass. Questo nuovo abbonamento rappresenta una vera rivoluzione nel modo di seguire il calcio, permettendo di concentrarsi esclusivamente sulla propria squadra del cuore senza dover sottoscrivere pacchetti completi.

Caratteristiche del MyClubPass

Il piano permette di assistere a tutte le 38 partite di campionato della squadra scelta, comprese le trasferte, con accesso anche a pre e post-partita, highlights e contenuti on demand dedicati. È una soluzione ideale per i tifosi più fedeli che non hanno interesse a seguire altre squadre o competizioni.

Chi può sottoscriverlo

Il piano è riservato ai nuovi clienti, a chi non ha un abbonamento DAZN attivo o a chi possiede un pacchetto Goal o Sports. L’offerta è disponibile solo fino al 31 agosto 2025, quindi i tifosi interessati devono affrettarsi.

Integrazione con TIMVision

TIM ha già integrato MyClubPass nelle sue offerte, permettendo di combinarlo con TIMVISION, Infinity+ e Amazon Prime, offrendo ai clienti TIM un’alternativa più economica per seguire la propria squadra.

Alternative e opzioni aggiuntive

Timvision con Dazn

La pay-tv di TIM include DAZN in alcune offerte speciali, attivabili anche da chi non ha una tariffa fissa o mobile dell’operatore. Le opzioni includono:

Timvision Gold : Nei primi 5 mesi a 19,99€, poi 34,99€/mese

: Nei primi 5 mesi a 19,99€, poi 34,99€/mese Include Dazn Full, Prime Video, Eurosport, Infinity+ e tutto il catalogo Timvision

Timvision con MyClubPass: Nuova opzione che include DAZN MyClubPass, TIMVISION, Infinity+ e Amazon Prime

Partite gratuite

DAZN ha trasmesso gratuitamente alcuni incontri di Serie A e Serie B, oltre al recente Mondiale per Club. Potrebbero esserci anche nella stagione 2025-2026 alcune partite selezionate disponibili gratuitamente previa registrazione.

Dispositivi e modalità di visione

Su cosa guardare

Tutti i servizi sono disponibili attraverso:

Smart TV : App dedicate per i principali marchi

: App dedicate per i principali marchi Smartphone e tablet : App iOS e Android

: App iOS e Android Computer : Tramite browser web

: Tramite browser web Console : PlayStation, Xbox

: PlayStation, Xbox Dispositivi streaming: Amazon Fire TV, Chromecast, Apple TV

Qualità video

La Serie A sarà disponibile anche con l’altissima definizione del 4K su Sky, mentre Dazn offre streaming fino al Full HD per la maggior parte dei contenuti.

Consigli per la migliore esperienza

Connessione internet: Assicurarsi di avere una connessione stabile di almeno 25 Mbps per il Full HD Pagamento annuale: Scegliere il pagamento annuale per risparmiare significativamente Prova gratuita: Molte piattaforme offrono periodi di prova per testare il servizio Condivisione legale: Utilizzare solo le opzioni di condivisione previste dai termini di servizio

La Serie A 2025-2026 promette di essere un campionato avvincente, con il ritorno di squadre storiche e nuove sfide tecniche e tattiche. Scegliere l’abbonamento giusto garantirà di non perdere nemmeno un’emozione di questa stagione calcistica ricca di novità e sorprese.