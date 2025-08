Come usare Windows su Mac: guida completa 2025

Molti utenti Mac si trovano occasionalmente nella necessità di utilizzare software disponibile esclusivamente per Windows. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni efficaci per utilizzare Windows su Mac senza dover abbandonare il proprio sistema operativo preferito. In questa guida completa, esploreremo tutti i metodi disponibili, dai più semplici ai più avanzati.

Differenza tra Mac Intel e Apple Silicon (M1, M2, M3, M4)

Prima di procedere, è fondamentale comprendere quale tipo di processore monta il vostro Mac, poiché questo determina le opzioni disponibili.

Mac con processore Intel

I Mac con processore Intel supportano Boot Camp, l’utility ufficiale Apple che permette l’installazione nativa di Windows in dual-boot. Questi modelli offrono la massima compatibilità con entrambi i sistemi operativi.

Mac con chip Apple Silicon (M1, M2, M3, M4)

I Mac con chip Apple Silicon non supportano Boot Camp a causa dell’architettura ARM, diversa dall’x86 dei processori Intel. Per questi dispositivi sono necessarie soluzioni di virtualizzazione che utilizzano Windows per ARM.

Metodo 1: Boot Camp (solo Mac Intel)

Boot Camp è l’utility gratuita integrata in macOS che permette di installare Windows 10 sui Mac con processore Intel. Questo metodo offre le migliori prestazioni possibili.

Requisiti per Boot Camp

Mac con processore Intel

Almeno 64 GB di spazio libero sul disco (raccomandati 128 GB)

Immagine ISO di Windows 10 a 64 bit

Backup completo dei dati importanti

Procedura di installazione

Preparazione del sistema Installate tutti gli aggiornamenti di macOS disponibili

Effettuate un backup con Time Machine

Scaricate l’ISO di Windows 10 dal sito Microsoft Avvio di Boot Camp Assistant Aprite Boot Camp Assistant dalla cartella Applicazioni/Utility

Seguite la procedura guidata per creare la partizione Windows Installazione di Windows Il Mac si riavvierà automaticamente e inizierà l’installazione di Windows

Completate la configurazione seguendo le istruzioni a schermo

Vantaggi e svantaggi di Boot Camp

Vantaggi:

Prestazioni native di Windows

Accesso completo all’hardware del Mac

Ideale per gaming e applicazioni esigenti

Svantaggi:

Necessario riavviare per cambiare sistema operativo

Solo per Mac Intel

Non supporta DirectX 12 su alcuni modelli

Metodo 2: Virtualizzazione con Parallels Desktop

Parallels Desktop è considerato il software di virtualizzazione leader per Mac, supportando sia architetture Intel che Apple Silicon.

Caratteristiche principali di Parallels

Installazione automatica : Download e installazione di Windows con un solo clic

: Download e installazione di Windows con un solo clic Integrazione perfetta : Condivisione file, drag-and-drop e comandi da tastiera unificati tra macOS e Windows

: Condivisione file, drag-and-drop e comandi da tastiera unificati tra macOS e Windows Supporto ProMotion : Utilizza le alte frequenze di aggiornamento dei display Mac moderni

: Utilizza le alte frequenze di aggiornamento dei display Mac moderni Autorizzazione Microsoft: Unica soluzione autorizzata da Microsoft per Windows 11 su Apple Silicon

Requisiti e installazione

Download e installazione di Parallels Scaricate Parallels Desktop dal sito ufficiale (versione di prova 14 giorni disponibile)

Installate seguendo la procedura guidata Configurazione Windows Parallels scaricherà automaticamente Windows 11 ARM per Mac Silicon

Personalizzate le impostazioni della macchina virtuale

Costi di Parallels Desktop

Standard Edition : €99,99/anno o €129,99 licenza perpetua

: €99,99/anno o €129,99 licenza perpetua Pro Edition : per utenti avanzati con funzionalità aggiuntive

: per utenti avanzati con funzionalità aggiuntive Business Edition: per uso aziendale

Metodo 3: VMware Fusion (gratuito dal 2024)

Dal novembre 2024, VMware Fusion Pro è completamente gratuito per uso personale, educativo e commerciale.

Vantaggi di VMware Fusion

Completamente gratuito

Installazione automatica di Windows 11, similmente a Parallels

Supporto per Mac Intel e Apple Silicon

Funzionalità avanzate di networking e compatibilità estesa

Limitazioni

Nessun supporto ufficiale (solo community)

Prestazioni leggermente inferiori rispetto a Parallels

Non supporta ProMotion e alcune funzioni di integrazione avanzate

Metodo 4: VirtualBox (soluzione open source)

VirtualBox è un software di virtualizzazione open source gratuito, ma meno raffinato di Parallels e VMware.

Caratteristiche di VirtualBox

Completamente gratuito per uso personale

per uso personale Disponibile su Windows, macOS e Linux

Meno intuitivo e performante rispetto alle alternative commerciali

Quando scegliere VirtualBox

VirtualBox è ideale per:

Utenti con budget limitato

Necessità di virtualizzazione occasionale

Maggiore stabilità con distribuzioni Linux

Metodo 5: UTM (gratuito per Apple Silicon)

UTM è una soluzione gratuita specifica per Mac Apple Silicon, basata su QEMU.

Vantaggi di UTM

Completamente gratuito

Progettato specificamente per Mac Apple Silicon

Supporta sia Windows ARM che emulazione x86

Limitazioni

Configurazione più complessa rispetto a Parallels

Prestazioni inferiori

Meno supporto e documentazione

Confronto prestazioni: quale scegliere?

Per Mac Intel

Boot Camp: Migliori prestazioni assolute Parallels Desktop: Miglior equilibrio prestazioni/usabilità VMware Fusion: Buona alternativa gratuita VirtualBox: Opzione economica base

Per Mac Apple Silicon

Parallels Desktop: Prestazioni superiori e autorizzazione Microsoft ufficiale VMware Fusion: Eccellente alternativa gratuita UTM: Opzione open source gratuita VirtualBox: Supporto limitato per Apple Silicon

Considerazioni sulle licenze Windows

Indipendentemente dal metodo scelto, è necessario possedere una licenza valida di Windows. Le opzioni includono:

Acquisto diretto da Microsoft

Licenze OEM (più economiche ma vincolate all’hardware)

Windows 11 gratuito per test (con limitazioni)

Gaming su Windows virtualizzato

Limitazioni delle macchine virtuali

Solo DirectX 11 supportato (non DirectX 12)

Software anti-cheat spesso non funzionante

Prestazioni ridotte rispetto a installazione nativa

Migliori opzioni per gaming

Boot Camp (solo Mac Intel): Prestazioni native Parallels Desktop: Miglior supporto grafico tra le VM VMware Fusion: Alternativa decente e gratuita

Consigli per ottimizzare le prestazioni

Preparazione del Mac

Liberate almeno 55 GB di spazio disco

Utilizzate strumenti come CleanMyMac per ottimizzare lo storage

Assicuratevi di avere RAM sufficiente (minimo 8 GB, raccomandati 16 GB)

Configurazione delle macchine virtuali

Allocate almeno 4 GB di RAM a Windows

Abilitate l’accelerazione hardware quando disponibile

Chiudete le applicazioni macOS non necessarie durante l’uso

Risoluzione problemi comuni

“Questo PC non può eseguire Windows 11”

Su Mac Silicon, questo errore può essere risolto modificando il registro di Windows durante l’installazione per bypassare i controlli TPM e Secure Boot.

Prestazioni lente

Aumentate la RAM allocata alla macchina virtuale

Verificate che l’accelerazione hardware sia attiva

Considerate l’uso di SSD esterni per le macchine virtuali più grandi

Problemi di compatibilità software

Su Apple Silicon, alcuni software x86 potrebbero non funzionare correttamente

Verificate la compatibilità prima dell’acquisto

Considerate alternative native per macOS

Conclusioni

La scelta del metodo per utilizzare Windows su Mac dipende dalle vostre esigenze specifiche:

Per prestazioni massime (Mac Intel): Boot Camp

(Mac Intel): Boot Camp Per facilità d’uso e funzionalità complete : Parallels Desktop

: Parallels Desktop Per una soluzione gratuita e affidabile : VMware Fusion

: VMware Fusion Per budget limitato: VirtualBox o UTM

Parallels Desktop rimane la scelta più completa per la maggior parte degli utenti, mentre VMware Fusion rappresenta un’eccellente alternativa gratuita. La virtualizzazione ha reso l’uso di Windows su Mac più accessibile che mai, permettendo di godere del meglio di entrambi i mondi senza compromessi significativi.