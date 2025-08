Come prevenire gli infortuni nel padel: la guida definitiva per giocare in sicurezza

Il padel ha conquistato milioni di appassionati negli ultimi anni, diventando uno degli sport più praticati in Italia. Tuttavia, dietro l’apparente semplicità di questo gioco si nascondono diversi rischi per la salute che non devono essere sottovalutati. Nei centri fisioterapici si sta assistendo sempre più al confluire di infortuni legati a questo gioco, che vanno a soppiantare i problemi legati ai più classici sport dilettantistici.

La prevenzione degli infortuni nel padel non è solo una questione di tecnica, ma richiede un approccio completo che coinvolge preparazione fisica, attrezzatura adeguata e consapevolezza dei propri limiti.

Gli infortuni più comuni nel padel

Infortuni agli arti superiori

Epicondilite (gomito del tennista) L’epicondilite, conosciuta anche come “gomito del tennista”, è un’infiammazione dei tendini che collegano i muscoli dell’avambraccio alla parte esterna del gomito. Nel padel, il gomito del lato dominante è continuamente sollecitato sia dalla ripetitività del gesto che dalle vibrazioni provenienti dalla racchetta stessa.

Lesioni alla spalla La spalla rientra tra le parti del corpo facilmente soggette a infortuni nel padel per via del sovraccarico funzionale che, alla lunga, può infiammare o lesionare la cuffia dei rotatori. I movimenti sopra la testa tipici del padel, come lo smash e il bandeja, mettono particolare stress su questa articolazione.

Problemi al polso La patologia più frequentemente riscontrata è la tendinopatia dell’estensore ulnare del carpo, conseguenza dei ripetuti colpi di diritto. Le continue flessioni ed estensioni del polso durante il gioco possono portare a infiammazioni croniche.

Infortuni agli arti inferiori

Distorsioni di caviglia Le distorsioni di caviglia sono uno tra gli infortuni del distretto inferiore più frequenti di questo sport. I movimenti improvvisi e i cambi di direzione caratteristici del padel mettono a dura prova i legamenti della caviglia.

Lesioni al ginocchio I ripetuti cambi di direzione e l’impatto con il terreno durante i salti possono comportare lesioni meniscali o dei legamenti del ginocchio. Spesso si verificano distorsioni con interessamento del legamento collaterale mediale.

Problemi lombari Le rapide torsioni e rotazioni, le continue frenate e ripartenze sottopongono la muscolatura paravertebrale del rachide lombare a stress ripetuti, causando dolori e tensioni alla zona lombare.

La preparazione fisica: fondamento della prevenzione

L’importanza del riscaldamento

20 minuti di riscaldamento sono l’ideale. Aggiungine altri 10 se hai infortuni, e puoi sempre restare sui 10′ o 15′ se lo fai bene e non hai molto tempo. Un riscaldamento adeguato deve essere strutturato in fasi progressive:

Fase 1: Attivazione cardiovascolare

5-10 minuti di cardio leggero, come una corsa leggera o una pedalata sulla cyclette

Saltelli sul posto

Movimenti articolari di base

Fase 2: Riscaldamento dinamico Esegui una serie di esercizi di stretching dinamico per migliorare la flessibilità e la mobilità articolare. Puoi includere esercizi come i mulinelli delle braccia, le rotazioni dell’anca e circonduzioni delle ginocchia.

Fase 3: Movimenti specifici del padel Esegui alcuni esercizi specifici per il padel, come colpi di volo basso, colpi di smash e scambi di palla con il tuo partner.

Esercizi di rinforzo muscolare

Rinforzo degli arti superiori Sono altamente consigliati gli esercizi di intra ed extrarotazione, anche con l’utilizzo di bande elastiche, gli esercizi di rinforzo della cuffia dei rotatori, gli esercizi a corpo libero o con leggeri sovraccarichi.

Esercizi specifici:

Rotazioni con elastici : 10-15 ripetizioni per braccio

: 10-15 ripetizioni per braccio Sollevamenti laterali : per rafforzare i deltoidi

: per rafforzare i deltoidi Esercizi per la cuffia dei rotatori: movimenti lenti e controllati

Rinforzo degli arti inferiori I rapidi spostamenti, gli sprint e gli arresti sollecitano in particolar modo i polpacci e i quadricipiti, soprattutto nella loro fase eccentrica.

Esercizi consigliati:

Squats : 3 serie da 12-15 ripetizioni

: 3 serie da 12-15 ripetizioni Affondi : alternati per 30 secondi

: alternati per 30 secondi Sollevamenti polpacci : per la forza esplosiva

: per la forza esplosiva Esercizi propriocettivi: per migliorare l’equilibrio

Rinforzo del core Le caratteristiche specifiche del padel e il fatto che sia uno sport asimmetrico, determinano continue torsioni e rotazioni del busto da cui consegue la necessità di prestare la massima attenzione al rinforzo del core.

Esercizi fondamentali:

Plank : mantenere la posizione per 30-60 secondi

: mantenere la posizione per 30-60 secondi Russian twist : 15-20 ripetizioni per lato

: 15-20 ripetizioni per lato Dead bug: per la stabilità del core

L’importanza della tecnica corretta

È consigliabile acquisire una buona tecnica da maestri di padel, poiché eseguire correttamente un gesto atletico può ridurre significativamente il rischio di infortuni. Una tecnica scorretta non solo limita le prestazioni, ma aumenta esponenzialmente il rischio di lesioni.

Elementi tecnici fondamentali per la prevenzione

Postura corretta : mantenere sempre una posizione equilibrata

: mantenere sempre una posizione equilibrata Movimenti fluidi : evitare gesti bruschi e scoordinati

: evitare gesti bruschi e scoordinati Impugnatura appropriata : per ridurre lo stress su polso e gomito

: per ridurre lo stress su polso e gomito Footwork efficace: per minimizzare lo stress sulle articolazioni

La scelta dell’attrezzatura adeguata

Racchetta

Scegli una racchetta che si adatti al tuo livello di abilità e stile di gioco. Una racchetta troppo pesante o troppo leggera può causare tensioni muscolari e articolari. I parametri da considerare sono:

Peso : adeguato alla propria forza fisica

: adeguato alla propria forza fisica Bilanciamento : influenza il controllo e la potenza

: influenza il controllo e la potenza Forma : rotonda per principianti, diamante per avanzati

: rotonda per principianti, diamante per avanzati Durezza: gomme più morbide per ridurre le vibrazioni

Calzature

Le scarpe dovrebbero avere una suola ampia e rigida, un adeguato supporto nel calcagno e non dovrebbero permettere lo scivolamento del piede all’interno della scarpa. Caratteristiche essenziali:

Suola specifica per padel : con grip adeguato

: con grip adeguato Ammortizzazione : per ridurre l’impatto

: per ridurre l’impatto Supporto laterale : per i movimenti laterali

: per i movimenti laterali Traspirabilità: per il comfort durante il gioco

Strategie di recupero e prevenzione

Stretching post-partita

Fare stretching anche a fine partita, così da evitare contratture e altre problematiche muscolari. Lo stretching statico post-partita dovrebbe durare almeno 10-15 minuti e coinvolgere:

Muscoli delle gambe : quadricipiti, polpacci, ischiocrurali

: quadricipiti, polpacci, ischiocrurali Muscoli delle braccia : bicipiti, tricipiti, avambracci

: bicipiti, tricipiti, avambracci Schiena e core : per rilassare la muscolatura paravertebrale

: per rilassare la muscolatura paravertebrale Spalle e collo: per ridurre le tensioni accumulate

Recupero attivo

Concedere al corpo il giusto riposo tra le partite e gli allenamenti è fondamentale per permettere ai muscoli di recuperare e prevenire infortuni. Il recupero include:

Idratazione adeguata : per facilitare l’eliminazione delle tossine

: per facilitare l’eliminazione delle tossine Sonno di qualità : per la rigenerazione muscolare

: per la rigenerazione muscolare Alimentazione bilanciata : per fornire i nutrienti necessari

: per fornire i nutrienti necessari Giorni di riposo: per evitare il sovrallenamento

L’approccio multidisciplinare alla prevenzione

Ciò che serve per ridurre il più possibile il rischio di traumi nella pratica del padel è creare un circolo virtuoso di condivisione delle migliori pratiche di prevenzione fra tutti i soggetti coinvolti: medici, istruttori, maestri e preparatori sportivi.

Figure professionali coinvolte

Medico dello sport : per la valutazione dell’idoneità

: per la valutazione dell’idoneità Fisioterapista : per programmi di prevenzione personalizzati

: per programmi di prevenzione personalizzati Preparatore atletico : per la programmazione dell’allenamento

: per la programmazione dell’allenamento Maestro di padel: per l’insegnamento della tecnica corretta

Segnali di allarme e quando fermarsi

Se si sente fastidio e affaticamento evitare nei giorni successivi di giocare, l’alta possibilità di infortunio muscolare può essere maggiore in chi ha un affaticamento o dei dolori pregressi.

Quando consultare uno specialista

È importante rivolgersi a un medico quando si verificano:

Dolore persistente che non migliora con il riposo

Gonfiore o arrossamento delle articolazioni

Limitazione dei movimenti

Dolore che si intensifica durante l’attività

Sensazione di instabilità articolare

Consigli pratici per una pratica sicura

Prima della partita

Dedica almeno 15-20 minuti al riscaldamento

Verifica l’integrità dell’attrezzatura

Valuta le tue condizioni fisiche del giorno

Idratati adeguatamente

Durante il gioco

Ascoltare il proprio corpo: Se si avverte dolore alla spalla, è importante riposarsi ed evitare di giocare a padel finché il dolore non scompare

Mantieni una tecnica corretta anche quando sei stanco

Evita movimenti bruschi e forzati

Rimani concentrato per evitare collisioni

Dopo la partita

Dedica tempo al defaticamento e allo stretching

Applica ghiaccio se necessario su eventuali zone doloranti

Idratati e reintegra i sali minerali

Programma il giusto recupero prima della prossima sessione

Conclusioni

La prevenzione degli infortuni nel padel è un investimento nella continuità della propria pratica sportiva. Solo dal lavoro in team e dallo scambio di conoscenze fra questi soggetti è possibile impostare un programma di prevenzione efficace e vincente.

Ricorda che la prevenzione è sempre più efficace e meno costosa della cura. Investire tempo nella preparazione fisica, nell’apprendimento della tecnica corretta e nella scelta dell’attrezzatura adeguata ti permetterà di godere del padel per molti anni, riducendo significativamente il rischio di infortuni.

Non sottovalutare mai i segnali del tuo corpo e non esitare a consultare professionisti qualificati quando necessario. Il padel deve rimanere un piacere, non diventare una fonte di problemi fisici.