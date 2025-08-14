Come funziona la ricetta elettronica: guida completa alla prescrizione digitale

Un foglio di carta con bordi rossi da consegnare in farmacia sta diventando solo un ricordo. Oggi la ricetta elettronica ha preso il suo posto, semplificando l’accesso a farmaci, visite e prestazioni sanitarie in tutta Italia. Ma come funziona davvero? Chi la emette, dove si usa, cosa serve per utilizzarla e cosa cambia rispetto al passato? In questa guida, con l’aiuto di della farmacia online Farmamia, rispondiamo a tutte queste domande, spiegando ogni passaggio in modo chiaro e aggiornato.

Cos’è la ricetta elettronica e perché ha sostituito quella cartacea

Negli ultimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha avviato un importante processo di digitalizzazione, tra cui la sostituzione della ricetta medica cartacea con quella elettronica, detta anche ricetta dematerializzata. Si tratta di un documento digitale che consente la prescrizione di farmaci di fascia A, visite specialistiche ed esami diagnostici, accessibili in strutture pubbliche e private accreditate.

Introdotta nel 2016 per i soli farmaci mutuabili, la ricetta elettronica ha progressivamente ampliato il proprio ambito: da maggio 2020 è stata estesa ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, e dal 30 gennaio 2021 anche ai farmaci a pagamento, in precedenza prescritti tramite la cosiddetta ricetta bianca.

La sua introduzione ha risposto a diversi obiettivi: ridurre l’uso della carta, migliorare la tracciabilità delle prescrizioni, semplificare l’accesso alle cure e permettere l’utilizzo della ricetta in tutte le Regioni italiane. Il sistema si basa su una rete informatica nazionale, che collega medici, farmacie, specialisti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Nonostante le differenze tecnologiche, la ricetta elettronica mantiene le stesse regole e validità della ricetta rossa, compresa la scadenza a 30 giorni.

Come si prescrive e si utilizza la ricetta elettronica in pratica

Il processo inizia con il medico, che accede al sistema informatico SAC o SAR e compila la richiesta con i dati necessari: identificativo, anagrafica del paziente, farmaco, diagnosi, eventuali esenzioni e codice di priorità.

Il sistema genera un codice univoco chiamato NRE (Numero Ricetta Elettronica), che permette di ritirare i farmaci in qualsiasi farmacia italiana. Il medico consegna al paziente un promemoria con il codice NRE e le informazioni principali.

Il paziente si reca in farmacia con il promemoria e la tessera sanitaria. Il farmacista inserisce il NRE e il codice fiscale per accedere alla prescrizione e consegna il farmaco. Lo stesso meccanismo vale per visite ed esami prenotabili tramite CUP.

Il promemoria è utile anche in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. Dal 2020, è in corso la transizione verso un sistema completamente digitale, senza bisogno del supporto cartaceo.

Quanto alle quantità: una ricetta elettronica può contenere fino a due confezioni per farmaco. Per pazienti con malattie croniche, se il trattamento è in corso da almeno sei mesi, si possono prescrivere fino a sei confezioni, coprendo un massimo di 180 giorni. In caso di prima prescrizione o variazione di terapia, è ammessa una sola confezione per ricetta e una ricetta al giorno.

Vantaggi, limiti e casi particolari della ricetta dematerializzata

La ricetta elettronica ha portato benefici concreti, tra cui meno burocrazia, maggiore tracciabilità e tempi più rapidi. Inoltre, consente un controllo più preciso dell’appropriatezza terapeutica grazie all’integrazione con il Prontuario AIFA.

Tra i vantaggi più rilevanti c’è la mobilità interregionale: il paziente può usare la ricetta in qualsiasi farmacia d’Italia, mantenendo le stesse condizioni economiche della propria Regione, incluse eventuali esenzioni.

Durante l’emergenza Covid-19, un’ordinanza del 19 marzo 2020 ha permesso di ricevere il codice NRE via SMS, email o telefono, evitando gli spostamenti verso gli studi medici.

Restano però alcuni limiti: la ricetta elettronica non può essere usata per ossigeno, farmaci in distribuzione per conto, medicinali di classe C, farmaci stupefacenti e psicotropi o quelli che richiedono piani terapeutici AIFA o prescrizioni domiciliari.

Infine, pur essendo valida nell’Unione Europea in base alla direttiva 2012/52/UE, la ricetta elettronica non è accettata ovunque. È consigliabile farsi rilasciare una copia cartacea con principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

La ricetta elettronica rappresenta oggi uno strumento chiave della sanità digitale. Il suo uso corretto, insieme alla progressiva informatizzazione, accompagna il sistema sanitario verso una gestione più efficiente e centrata sul cittadino.