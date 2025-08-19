Come cambia il sonno con l’arrivo della terza età?

Tra i numerosi cambiamenti che si presentano con l’arrivo della terza età, non si può non menzionare quelli che coinvolgono il sonno.

Guardando alla situazione degli anziani sani, è bene ricordare che, in media, dormono molto meno rispetto ai giovani nelle medesime condizioni, coricandosi prima e alzandosi anche prima del canto del gallo.

Nel momento in cui si osservano i cambiamenti delle caratteristiche del loro sonno rispetto a quelle delle persone più giovani, è possibile notare innanzitutto una riduzione temporale del sonno profondo – quello non REM – e una frequenza più alta di fasi di sonno leggero, il che porta a numerosi risvegli anche nell’arco di una sola notte.

Da questi mutamenti è difficile “scappare”: un sondaggio condotto diversi anni fa e dedicato a un campione di soggetti geriatrici in Italia, ha evidenziato come evenienze quali i risvegli notturni, la difficoltà nel riaddormentarsi e il risveglio definitivo nelle prime ore del mattino rappresentino la quotidianità di circa il 40% degli over 65.

Disturbi del sonno e deficit cognitivi nell’anziano

Pur essendo una naturale conseguenza dell’età che avanza, i disturbi del sonno nell’anziano non sono da trascurare.

Diverse evidenze scientifiche, infatti, hanno portato alla luce una loro connessione con l’aumento dei livelli cerebrali di proteina beta-amiloide, frutto dello stress ossidativo e sua volta primo passo verso la diagnosi di deficit cognitivi anche invalidanti.

Ecco perché la comunità scientifica internazionale considera importante la messa in atto di procedure terapeutiche finalizzate a ripristinare un quadro del sonno quanto più possibile vicino alla fisiologia. Quali sono? Ecco qualche informazione in merito:

Nella maggior parte dei casi, il curante raccomanda linee guida di igiene del sonno al paziente . Si parla di preciso di suggerimenti come il fatto di coricarsi e di alzarsi, per quanto possibile, sempre alla stessa ora e di evitare, nelle ore della giornata, la classica pennichella. Nell’ambito delle regole di igiene del sonno figura anche la scelta di mettere al bando caffeina e fumo di sigaretta, nonché quella di iniziare un percorso con un terapeuta cognitivo-comportamentale.

Non manca ovviamente il ricorso ai farmaci, che vede in primo piano la prescrizione di benzodiazepine e antidepressivi. Interessanti sono pure i numeri di chi, per normalizzare il sonno in tarda età, assume melatonina.

La somministrazione di farmaci per migliorare la qualità del sonno in età senile è frequente soprattutto nei pazienti over 85.

Vediamo, nelle prossime righe, un caso che merita attenzione a sé: quello dell’insonnia nella donna in menopausa.

Menopausa e insonnia: alle radici di una correlazione

Parlare di rimedi naturali per l’insonnia durante la menopausa – tra i principali rientrano proprio le già citate regole di igiene del sonno, nel cui novero è possibile chiamare in causa anche il fatto di non utilizzare device come lo smartphone poco prima di coricarsi – ha più che senso in quanto, con il calo degli estrogeni che è conseguenza naturale della fine della fase fertile della vita della donna, si ha a che fare con una conseguente riduzione della sintesi di serotonina.

Ciò porta a importanti alterazioni dell’umore e, per ovvi motivi, anche a una compromissione della qualità del sonno. Oltre alle regole di igiene del sonno, è essenziale introdurre nella propria quotidianità diverse buone abitudini come l’attività fisica, notoriamente preziosa quando si tratta di ottimizzare la sintesi delle endorfine, altri neurotrasmettitori che impattano positivamente sull’umore.

Sempre dopo un confronto con il proprio medico curante, si può valutare l’utilizzo quotidiano di rimedi naturali fitoterapici come la tisana di passiflora incarnata, la valeriana e la camomilla.

Altro alleato insospettabile è il luppolo, i cui benefici sedativi, per i quali bisogna dire grazie ai principi attivi umulone e lupulone, vengono da tempo sfruttati per alleviare blandi stati di ansia.