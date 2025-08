Come allenarsi con il caldo estivo: la guida completa per un’estate in forma

L’estate è arrivata e con essa il desiderio di stare all’aperto, godersi il sole e fare attività fisica. Tuttavia, allenarsi con il caldo può essere tanto benefico quanto rischioso, se non si seguono alcune regole fondamentali. Praticare sport quando fa caldo non è necessariamente scorretto, sempre prestando attenzione ai necessari accorgimenti e, in linea di massima, occorre alleggerire l’allenamento quando la temperatura esterna supera 28°C.

Il nostro corpo è una macchina straordinaria che si adatta alle temperature esterne, ma durante l’attività fisica il processo di termoregolazione viene messo a dura prova. Ecco tutto quello che devi sapere per allenarti in sicurezza anche nelle giornate più calde.

I rischi dell’allenamento estivo

Cosa succede al corpo quando fa caldo

Durante l’attività fisica il corpo non riesce ad essere una macchina perfetta dal punto di vista termodinamico. Per cui si genera calore che ne aumenta la temperatura. Quando quella esterna è molto alta, il corpo non riesce a disperderne l’eccesso.

Quando ci alleniamo al caldo, il nostro organismo deve fare un doppio lavoro: pompare sangue ai muscoli attivi per sostenere l’attività fisica e dirottare sangue verso la cute per mantenere la termoregolazione attraverso la sudorazione.

I principali pericoli da conoscere

Disidratazione La perdita eccessiva di liquidi attraverso il sudore può portare a una diminuzione delle prestazioni e, nei casi più gravi, a problemi di salute.

Colpo di calore Quando la temperatura corporea supera i limiti fisiologici, si rischia il colpo di calore, una condizione potenzialmente pericolosa caratterizzata da febbre alta, pelle calda e secca, confusione mentale.

Squilibrio elettrolitico Lo squilibrio idro-salino che si instaura può portare a bruschi cali pressori, così come da una carenza di minerali possono derivare affafficabilità muscolare, crampi e spossatezza.

Calo delle prestazioni Il cuore lavora di più per raffreddare il corpo, riducendo l’efficienza muscolare e la resistenza.

I benefici dell’allenamento estivo

Vantaggi per corpo e mente

Nonostante i rischi, allenarsi d’estate presenta numerosi vantaggi:

Miglioramento del sistema di termoregolazione L’acclimatazione termica ha aumentato le prestazioni di ciclisti altamente allenati, migliorando la capacità del corpo di controllare la temperatura corporea e il flusso sanguigno attraverso la pelle e un maggior volume del sangue.

Benefici psicologici La luce solare stimola la produzione di endorfine, i nostri “ormoni della felicità”, che migliorano l’umore e riducono lo stress.

Maggiore consumo calorico Alcune ricerche suggeriscono anche un aumento delle calorie bruciate dall’allenamento in condizioni più calde, poiché il cuore lavora di più per pompare il sangue in tutto il corpo.

Gli orari ottimali per allenarsi

Quando allenarsi d’estate

Per allenarsi in estate in sicurezza, è meglio evitare le ore più calde (11:00–17:00). Quale sarebbe quindi il momento migliore per allenarsi? La mattina presto o la sera dopo le 19:00.

Mattino presto (6:00-9:00)

Temperature più fresche

Aria più pulita e meno inquinamento

Strade meno trafficate

Energia mentale al massimo

Sera tardi (19:00-21:00)

Temperature in diminuzione

Possibilità di sfruttare la luce naturale

Ideale per chi lavora durante il giorno

Da evitare assolutamente: ore centrali (11:00-17:00) È importante evitare di allenarsi nella parte più calda della giornata, tra le 12 e le 15, quando il sole è più caldo.

Allenamento estivo – di yoh4nn di Getty Images Signature via canva.com

L’idratazione: strategia fondamentale

Prima dell’allenamento

Nelle ore prima dell’allenamento sono consigliati 5-7 ml/kg di peso corporeo nelle 4 ore prima di iniziare. Una iperidratazione offre un maggior vantaggio termoregolatorio.

Strategie pratiche:

2-3 ore prima : bevi 400-500ml di acqua

: bevi 400-500ml di acqua 30 minuti prima : consuma altri 200-300ml

: consuma altri 200-300ml Consuma almeno 500 ml di acqua prima di andare a dormire la notte prima dell’allenamento

Durante l’allenamento

Durante l’attività è consigliato bere circa 150-200 ml d’acqua ogni 15-20 minuti.

Consigli utili:

Bevi a piccoli sorsi : Bere a piccoli sorsi idrata di più rispetto al consumare una grande quantità di acqua in poco tempo

: Bere a piccoli sorsi idrata di più rispetto al consumare una grande quantità di acqua in poco tempo Non aspettare la sete : Quando si sente la sete è già tardi, significa che si è già disidratati

: Quando si sente la sete è già tardi, significa che si è già disidratati Acqua o bevande sportive: Solo se l’attività supera i 60-90 minuti è necessario assumere bevande specifiche con sali minerali e zuccheri

Dopo l’allenamento

Se dopo un allenamento in palestra viene stimata una perdita di sudore pari a 2 litri, è necessario bere almeno 2,5-3,0 litri di liquido.

Per calcolare le perdite:

Pesati prima e dopo l’allenamento

La differenza di peso corrisponde ai liquidi persi

Reintegra con il 125-150% del peso perso

La reintegrazione dei sali minerali

Quando sono necessari

L’integrazione salina diventa essenziale solo durante prestazioni sportive di lunga durata (gran fondo, maratona, triathlon ecc.), mentre è del tutto inutile nelle gare molto brevi come quelle di sprint.

I minerali più importanti

Sodio

Principale elettrolita perso con il sudore

Un litro di sudore, per esempio, contiene circa 1,5 grammi di sale

Fondamentale per mantenere l’equilibrio idrico

Potassio

Essenziale per la contrazione muscolare

Con la sudorazione perdiamo soprattutto sodio e cloro, ma anche altri minerali, in quantità minore, quali potassio, magnesio e calcio

Magnesio

Coinvolto nella trasmissione degli impulsi nervosi

Importante per prevenire i crampi muscolari

Come reintegrare correttamente

Alimenti naturali Alimenti come banane, spinaci, yogurt e mandorle sono particolarmente ricchi di potassio e magnesio.

Bevande sportive Per attività superiori ai 60 minuti, scegli bevande che contengano:

5%-8% CHO + 10-35 nmol/L di sodio + 3-5nmol/L di potassio

Acqua mineralizzata Uno sportivo, specie nel periodo estivo, ha infatti bisogno di acque mineralizzate che assicurano un discreto apporto di sali minerali.

L’abbigliamento giusto per il caldo

Tessuti e materiali

Cosa indossare

Tessuti tecnici traspiranti : favoriscono l’evaporazione del sudore

: favoriscono l’evaporazione del sudore Colori chiari : Lascia il nero all’inverno e utilizza abiti chiari, che attraggono meno i raggi solari

: Lascia il nero all’inverno e utilizza abiti chiari, che attraggono meno i raggi solari Capi leggeri: permettono la circolazione dell’aria

Cosa evitare Gli outfit sportivi realizzati in cotone assorbono il sudore ma non lo espellono efficacemente, aumentando così il rischio di irritazioni cutanee e surriscaldamento.

Protezione solare

Accessori indispensabili

Cappello con visiera : protegge testa e viso

: protegge testa e viso Occhiali da sole : Per il fastidioso riverbero estivo, puoi indossare degli occhiali da sole o un berretto con visiera

: Per il fastidioso riverbero estivo, puoi indossare degli occhiali da sole o un berretto con visiera Crema solare: Quando esci a correre in estate, indipendentemente dall’orario e dal meteo, metti sempre una crema solare. Meglio sceglierne una con alto fattore protettivo (almeno 30 SPF)

Un errore comune da evitare

Non è svestendoti che elimini gli effetti del caldo sul corpo! Il consiglio, infatti, è di indossare qualcosa di leggero o traspirante e di evitare di scoprire troppo il corpo.

Adattare l’allenamento al caldo

Modifica intensità e durata

Principio dell’adattamento graduale Il corpo ha bisogno di adattarsi a lavorare al caldo pertanto è consigliato abituarsi a fare un’attività fisica meno intensa all’inizio e poi gradualmente aumentare volumi e intensità di allenamento.

Sessioni più brevi Anche 30 minuti di esercizio sono importanti, soprattutto se praticati con costanza fino al momento in cui cambiano le temperature esterne.

Controllo della frequenza cardiaca

Con il caldo la frequenza del cuore è più elevata. Per soffrire meno e ottimizzare l’allenamento sotto il sole, mantieni la frequenza sotto la soglia di fatica ed evita che il battito salga alle stelle.

Strategie pratiche

Usa un cardiofrequenzimetro per monitorare l’intensità

Riduci del 10-15% l’intensità abituale

Fai pause più frequenti per il recupero

La scelta del luogo di allenamento

Allenamento all’aperto

Le migliori opzioni

Parchi e aree verdi : I percorsi migliori per correre in città sono i parchi che offrono tratti di sentieri sterrati e ombreggiati. Nelle zone verdi, la temperatura all’ombra è sempre di qualche grado più mite

: I percorsi migliori per correre in città sono i parchi che offrono tratti di sentieri sterrati e ombreggiati. Nelle zone verdi, la temperatura all’ombra è sempre di qualche grado più mite Zone ombreggiate : cerca sempre riparo dalla luce solare diretta

: cerca sempre riparo dalla luce solare diretta Vicino all’acqua: spiagge, lungolago o fiumi offrono temperature più fresche

Da evitare Evita comunque le vie strette immerse tra palazzi e automobili. Mattoni e cemento, infatti, trattengono il calore accumulato durante la giornata e la sera si trasformano in forni roventi.

Allenamento indoor

Vantaggi dell’aria condizionata Quando le temperature superano i 30°C, considera di:

Spostarti in palestra climatizzata

Utilizzare il tapis roulant o la cyclette

Praticare attività come yoga o pilates

Segnali di allarme da riconoscere

Sintomi di affaticamento da calore

I primi sintomi includono forte sudorazione, stanchezza, sete e crampi muscolari, e possono poi trasformarsi in debolezza, vertigini, mal di testa, sudore freddo, nausea o vomito.

Primi segnali (fermati subito)

Mal di testa improvviso

Nausea o vomito

Vertigini o sensazione di svenimento

Crampi muscolari

Cessazione improvvisa della sudorazione

Sintomi gravi (cerca aiuto medico)

Febbre alta (oltre 39°C)

Pelle calda e secca

Respirazione rapida e superficiale

Confusione mentale

Perdita di coscienza

Cosa fare in caso di malessere

Se sviluppi uno di questi sintomi, smetti subito di allenarti, vai in un posto fresco e all’ombra e reidratati con acqua o un drink sportivo. Se non ti senti meglio entro un’ora, consulta un medico.

Primi soccorsi

Ferma immediatamente l’attività Spostati all’ombra o in un luogo fresco Rimuovi vestiti in eccesso Applica impacchi freddi su polsi, collo e tempie Bevi liquidi a piccoli sorsi Chiama aiuto se i sintomi persistono

Alimentazione per l’allenamento estivo

Prima dell’allenamento

Timing dei pasti

2-3 ore prima : pasto completo ma leggero

: pasto completo ma leggero 1 ora prima : snack ricco di carboidrati

: snack ricco di carboidrati 30 minuti prima: solo liquidi

Cibi consigliati È bene seguire una dieta equilibrata, con cibi molto digeribili e poco grassi, con un’ampia presenza di frutta e verdura, ricche fonti di acqua e minerali.

Durante l’attività

Per allenamenti oltre i 60 minuti:

Bevande isotoniche : per reintegrare elettroliti

: per reintegrare elettroliti Gel energetici : per mantenere i livelli di glucosio

: per mantenere i livelli di glucosio Frutta: banane o datteri per energia naturale

Dopo l’allenamento

Finestra anabolica (30 minuti)

Carboidrati : per ricostituire le scorte di glicogeno

: per ricostituire le scorte di glicogeno Proteine : per il recupero muscolare

: per il recupero muscolare Sali minerali: Alimenti integrali diventano gli snack ideali del tuo dopo allenamento

Alimenti di recupero I cibi ricchi di vitamine come banane, avocado, albicocche essiccate e alimenti integrali diventano gli snack ideali del tuo dopo allenamento.

Strategie avanzate per l’estate

Acclimatazione al caldo

Processo graduale (7-14 giorni)

Settimana 1: riduci intensità del 20-30% Settimana 2: aumenta gradualmente durata e intensità Settimana 3: ritorna ai carichi normali (con le dovute precauzioni)

Pre-raffreddamento

Tecniche efficaci

Doccia fresca 10-15 minuti prima dell’allenamento

10-15 minuti prima dell’allenamento Impacchi freddi su polsi e collo

su polsi e collo Bagno in acqua fresca (se disponibile)

Monitoraggio delle prestazioni

Adattamenti da aspettarsi

Riduzione della velocità : normale nei primi giorni

: normale nei primi giorni Aumento della frequenza cardiaca : fisiologico con il caldo

: fisiologico con il caldo Maggiore fatica percepita: temporanea durante l’acclimatazione

Sport consigliati per l’estate

Attività acquatiche

Le migliori opzioni Anche praticare sport acquatici, quali nuoto, acquagym e idrobike, può essere un’ottima soluzione.

Nuoto : allenamento completo senza surriscaldamento

: allenamento completo senza surriscaldamento Acquagym : basso impatto, alta efficacia

: basso impatto, alta efficacia Stand-up paddle: divertimento e allenamento

Sport al chiuso

Alternative sicure

Palestra climatizzata : per allenamenti intensi

: per allenamenti intensi Yoga e pilates : ottimi per flessibilità e forza

: ottimi per flessibilità e forza Arti marziali: in ambienti controllati

Consigli per categorie specifiche

Per i principianti

Inizia gradualmente : 15-20 minuti nelle ore più fresche

: 15-20 minuti nelle ore più fresche Ascolta il corpo : fermati al primo segnale di disagio

: fermati al primo segnale di disagio Chiedi consiglio: a istruttori qualificati o medici sportivi

Per atleti esperti

Periodizzazione : adatta i macrocicli alla stagione

: adatta i macrocicli alla stagione Monitoraggio avanzato : usa tecnologie per il controllo

: usa tecnologie per il controllo Recupero attivo: tecniche di rilassamento e stretching

Per persone a rischio

Categorie che richiedono maggiore attenzione Si raccomanda maggiormente di seguire questi consigli a bambini, anziani e persone che soffrono di pressione arteriosa bassa: durante i periodi di grande calura, infatti, la pressione tende a diminuire maggiormente.

Tecnologie e strumenti utili

App e dispositivi

Per il monitoraggio

Cardiofrequenzimetri : controllo dell’intensità

: controllo dell’intensità App meteo : per pianificare gli allenamenti

: per pianificare gli allenamenti Termometri ambientali: per valutare le condizioni

Accessori pratici

Indispensabili per l’estate

Borracce termiche : mantengono l’acqua fresca

: mantengono l’acqua fresca Asciugamani refrigeranti : per il raffreddamento

: per il raffreddamento Fasce porta-gel: per integratori durante l’attività

Conclusioni e raccomandazioni finali

Allenarsi d’estate è non solo possibile, ma può anche essere estremamente benefico se fatto con intelligenza e preparazione. La chiave del successo sta nel rispettare i limiti del proprio corpo e adottare le giuste strategie preventive.

I punti fondamentali da ricordare

Orari giusti: mattino presto o sera tardi Idratazione costante: prima, durante e dopo Abbigliamento adeguato: tessuti tecnici e colori chiari Ascolto del corpo: fermati ai primi segnali di disagio Gradualità: adatta intensità e durata al caldo

Il messaggio finale

Con il gran caldo non devi avere grandi aspettative di performance, ma accettare ciò che il corpo è in grado di fare. Con il buon senso e i consigli puoi inoltre prevenire i disturbi legati al caldo, sopportare meglio le temperature elevate e dare al corpo la giusta dose di movimento.

L’estate non deve essere un ostacolo ai tuoi obiettivi di fitness, ma un’opportunità per sperimentare nuove modalità di allenamento e migliorare la tua capacità di adattamento. Con le giuste precauzioni, potrai goderti al massimo questa stagione mantenendoti in forma e in salute.

Ricorda sempre: in caso di dubbi o condizioni di salute particolari, consulta sempre un medico sportivo o un professionista qualificato prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento estivo.