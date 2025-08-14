Claudio Guerrini firma il remix di “Tutto Troppo Tanto” di Arianna

Omaggio a sorpresa per il pubblico dell’estate 2025: Claudio Guerrini, conduttore di programmi Rai e speaker di RDS, torna a occuparsi di musica con il remix ufficiale dell’ultimo singolo di Arianna, Tutto Troppo Tanto, pubblicato da Loreb Production.

Un ritorno alla musica

“Dopo molti anni torno a lavorare direttamente sulla musica, una delle grandi passioni della mia vita – racconta Guerrini –. Questa estate mi sono lasciato conquistare dall’energia e dal sound anni ’70 di Tutto Troppo Tanto. Ho cercato di renderlo ancora più ballabile, sfruttando i suoni potenti della tecnologia contemporanea. Merito della versione originale e della voce di Arianna, artista di livello internazionale con cui sono fiero di collaborare”.

Il remix, realizzato su proposta di Giacomo Silvestri di Loreb Production, ha subito incontrato il favore della cantante:

“Quando mi ha detto che le era piaciuto, mi sono sentito davvero felice. Potermi esibire nei prossimi set con questo mio remix sarà un’emozione grande”.

Un tormentone dell’estate

Tutto Troppo Tanto è stato scritto da Arianna, Luca Tomassini e Tommaso Martinelli, con musiche di Jontom, e si distingue per il mix di testo fresco e spensierato e sonorità disco-dance che richiamano il periodo d’oro tra anni ’70 e ’80.

Dopo l’esibizione al Cornetto Battiti Live su Canale 5, il brano sarà protagonista in una delle prossime puntate di Yoga Radio Estate, in onda ogni martedì in prima serata su Italia 1.

Il videoclip e le collaborazioni

Il videoclip ufficiale, disponibile su YouTube, ha superato le 50.000 visualizzazioni in pochi giorni. Firmato nella coreografia da Enzo Paolo Turchi, vede la partecipazione di Silvana Della Magliana, La Sheeva e La Petit Noir, protagoniste di Drag Race Italia, che appaiono anche sulla copertina del remix.

Arianna, una carriera internazionale

Unica artista italiana ad aver duettato con Michael Bolton, Andrea Bocelli e Il Volo, Arianna ha collaborato con star mondiali come Will.i.am, Pitbull, Shaggy e Flo Rida, consolidando un percorso artistico ultratrentennale di respiro internazionale.

CREDITS “TUTTO TROPPO TANTO (CLAUDIO GUERRINI REMIX)”