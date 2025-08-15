Blanco conquista la vetta dell’airplay: “Maledetta rabbia” è la canzone più trasmessa in radio

Il trionfo di Blanco nelle classifiche radio italiane

La classifica Earone Airplay Radio della settimana 33 del 2025 (dall’8 al 14 agosto) incorona Blanco nuovo re delle rotazioni radiofoniche. Maledetta rabbia, il nuovo singolo che arriva dopo l’enorme successo di “Piangere a 90”, guadagna sei posizioni e conquista per la prima volta la numero 1.

Il percorso di “Maledetta rabbia” verso il successo

Il brano è stato pubblicato il 20 giugno 2025 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) ed è scritto insieme a Michele Zocca, Alessandro Raina e Davide Simonetta. La canzone rappresenta un’esplosione di vulnerabilità che oscilla tra l’ardore della rabbia, la dolce amarezza della malinconia e l’impellente desiderio di bruciare i ponti con il passato.

Il singolo è prodotto da Michelangelo e ragiona sulla vulnerabilità post-rottura, tra ossessioni persistenti e autocritica. Nel testo emerge una confessione intima: “Odio l’estate… Non è stato facile, lasciarti stare”, che contrasta il calore tipico della stagione estiva con il gelo interiore del protagonista.

Il videoclip: un sequel psichedelico

Il videoclip, realizzato dal collettivo Broga’s, è il sequel di “Piangere a 90” e rappresenta un’immersione psichedelica che evoca echi di Wim Wenders, amplificando il messaggio del brano. Lo switch improvviso di atmosfere – dal bianco e nero si passa alle immagini a colori, dall’ispirazione toccante derivata da “Il cielo sopra Berlino” si passa a quella più eccentrica basata su “Paura e delirio a Las Vegas” di Terry Gilliam.

I movimenti nella top 10

Il podio della settimana

Scivola al secondo posto ALFA con A me mi piace feat. Manu Chao, il brano che ha dominato le classifiche per gran parte dell’estate ed è nato da un video TikTok di Alfa che cantava “Me Gustas Tú” con un ukulele autografato da Manu Chao.

The Kolors completano il podio con Pronto come va, confermando il loro ottimo momento artistico dopo aver riconquistato la vetta nelle settimane precedenti grazie a una forte spinta nelle rotazioni radiofoniche estive.

L’ascesa di “Kumbaya” e i movimenti in classifica

Zerb, Sofiya Nzau e Izzy Bizu proseguono la scalata e salgono al quarto posto con Kumbaya, un inno contemporaneo che fonde l’energia profonda dell’Afro House con una melodia eterea. Il brano rappresenta un viaggio sonoro e spirituale che travalica i confini geografici e culturali, con Zerb che ha raggiunto 1,23 miliardi di stream su tutte le piattaforme.

Le altre posizioni vedono:

Tananai al quinto posto con Bella Madonnina

al quinto posto con Bella Madonnina Serena Brancale e Alessandra Amoroso scendono in sesta posizione con Serenata

e scendono in sesta posizione con Serenata Rocco Hunt e Noemi mantengono la settima posizione con Oh Ma

e mantengono la settima posizione con Oh Ma Balzo in avanti per Marco Mengoni , Sayf e Rkomi : +11 posizioni con Sto bene al mare, ora ottavi

, e : +11 posizioni con Sto bene al mare, ora ottavi Nona posizione per Elodie e Sfera Ebbasta con Yakuza

e con Yakuza Chiude la top 10 Ed Sheeran con Sapphire

Il fenomeno musicale di Blanco nel 2025

Il ritorno dopo il silenzio

Il 2025 ha segnato il grande ritorno di Blanco dopo un periodo di pausa, con “Piangere a 90” che ha raggiunto il primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. La canzone ha superato i 13 milioni di stream su Spotify in meno di un mese.

Il successo di “Maledetta rabbia”

Il videoclip di “Maledetta rabbia” ha superato 50.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore, confermando l’impatto immediato del nuovo singolo sul pubblico. Il brano ha raggiunto la posizione più alta dalla sua release, seguendo il successo di “Piangere A 90”.

Classifica completa – Top 10 Earone Airplay (8–14 agosto 2025)

Maledetta rabbia – Blanco (EMI) A me mi piace – ALFA feat. Manu Chao (Artist First) Pronto come va – The Kolors (Warner) Kumbaya – Zerb, Sofiya Nzau, Izzy Bizu (TH3RD BRAIN Records) Bella Madonnina – Tananai (Eclectic Records / EMI) Serenata – Serena Brancale, Alessandra Amoroso (Warner / Sony) Oh Ma – Rocco Hunt, Noemi (Sony) Sto bene al mare – Marco Mengoni, Sayf, Rkomi (Sony / Warner / Island) Yakuza – Elodie, Sfera Ebbasta (Island) Sapphire – Ed Sheeran (Warner)

Il panorama radiofonico italiano dell’estate 2025

La classifica evidenzia una dominanza italiana senza precedenti, con otto brani su dieci firmati da artisti del nostro Paese nella top 10, dimostrando la vitalità e l’appeal della produzione musicale italiana contemporanea.

L’estate 2025 si caratterizza per un mix equilibrato tra produzioni italiane e hit internazionali, con eventi come RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 che ha registrato il tutto esaurito per l’evento del 1° settembre all’Arena di Verona.

Prospettive future

Il ritorno di Blanco con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group) si arricchisce con “Maledetta rabbia” di un nuovo importante tassello, a ribadire quanto per Blanco ogni brano sia un pezzo di pelle lasciato in musica: diverso ma sempre autentico.

Con questa conquista, Blanco conferma la sua capacità di reinventarsi mantenendo intatta la propria identità artistica, promettendo ulteriori sorprese per il resto dell’estate 2025.