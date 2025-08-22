Alfa torna in vetta alla classifica radio con A me mi piace (15–21 agosto 2025)

Alfa e Manu Chao
La classifica Earone Airplay Radio della settimana 34 del 2025 (dal 15 al 21 agosto) vede il ritorno al numero 1 di ALFA con A me mi piace feat. Manu Chao. Dopo aver perso la leadership la scorsa settimana a favore di Blanco, il cantautore milanese riconquista la vetta grazie a una forte programmazione radiofonica estiva.

Al secondo posto salgono The Kolors con Pronto come va, mentre scende al terzo gradino del podio Blanco con Maledetta rabbia.

Serenata e Oh Ma protagoniste in top 5

  • Quarta posizione per Serena Brancale e Alessandra Amoroso con Serenata, ormai presenza stabile tra i brani più trasmessi.
  • In quinta posizione Rocco Hunt e Noemi, che guadagnano due posti con Oh Ma.
  • Scivola al sesto posto Tananai con Bella Madonnina, dopo settimane di alta rotazione.

Le altre posizioni in top 10

  • Elodie e Sfera Ebbasta guadagnano tre posizioni e raggiungono la settima con Yakuza.
  • All’ottavo posto Kumbaya di Zerb, Sofiya Nzau e Izzy Bizu, in calo rispetto alla scorsa settimana.
  • Nono posto per Ed Sheeran con Sapphire, che continua a resistere nelle radio italiane.
  • A chiudere la top 10 tornano Marco Mengoni, Sayf e Rkomi con Sto bene al mare.

Classifica completa – Top 10 Earone Airplay (15–21 agosto 2025)

  1. A me mi piace – ALFA feat. Manu Chao (Artist First)
  2. Pronto come va – The Kolors (Warner)
  3. Maledetta rabbia – Blanco (EMI)
  4. Serenata – Serena Brancale, Alessandra Amoroso (Warner / Sony)
  5. Oh Ma – Rocco Hunt, Noemi (Sony)
  6. Bella Madonnina – Tananai (Eclectic Records / EMI)
  7. Yakuza – Elodie, Sfera Ebbasta (Island)
  8. Kumbaya – Zerb, Sofiya Nzau, Izzy Bizu (TH3RD BRAIN Records)
  9. Sapphire – Ed Sheeran (Warner)
  10. Sto bene al mare – Marco Mengoni, Sayf, Rkomi (Sony / Warner / Island)
