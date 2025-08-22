Alfa torna in vetta alla classifica radio con A me mi piace (15–21 agosto 2025)

La classifica Earone Airplay Radio della settimana 34 del 2025 (dal 15 al 21 agosto) vede il ritorno al numero 1 di ALFA con A me mi piace feat. Manu Chao. Dopo aver perso la leadership la scorsa settimana a favore di Blanco, il cantautore milanese riconquista la vetta grazie a una forte programmazione radiofonica estiva.
Al secondo posto salgono The Kolors con Pronto come va, mentre scende al terzo gradino del podio Blanco con Maledetta rabbia.
Serenata e Oh Ma protagoniste in top 5
- Quarta posizione per Serena Brancale e Alessandra Amoroso con Serenata, ormai presenza stabile tra i brani più trasmessi.
- In quinta posizione Rocco Hunt e Noemi, che guadagnano due posti con Oh Ma.
- Scivola al sesto posto Tananai con Bella Madonnina, dopo settimane di alta rotazione.
Le altre posizioni in top 10
- Elodie e Sfera Ebbasta guadagnano tre posizioni e raggiungono la settima con Yakuza.
- All’ottavo posto Kumbaya di Zerb, Sofiya Nzau e Izzy Bizu, in calo rispetto alla scorsa settimana.
- Nono posto per Ed Sheeran con Sapphire, che continua a resistere nelle radio italiane.
- A chiudere la top 10 tornano Marco Mengoni, Sayf e Rkomi con Sto bene al mare.
Classifica completa – Top 10 Earone Airplay (15–21 agosto 2025)
- A me mi piace – ALFA feat. Manu Chao (Artist First)
- Pronto come va – The Kolors (Warner)
- Maledetta rabbia – Blanco (EMI)
- Serenata – Serena Brancale, Alessandra Amoroso (Warner / Sony)
- Oh Ma – Rocco Hunt, Noemi (Sony)
- Bella Madonnina – Tananai (Eclectic Records / EMI)
- Yakuza – Elodie, Sfera Ebbasta (Island)
- Kumbaya – Zerb, Sofiya Nzau, Izzy Bizu (TH3RD BRAIN Records)
- Sapphire – Ed Sheeran (Warner)
- Sto bene al mare – Marco Mengoni, Sayf, Rkomi (Sony / Warner / Island)