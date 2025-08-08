The Kolors tornano in vetta: ecco la classifica radio (1-7 agosto 2025)

Il ritorno al vertice dopo la battaglia estiva

La classifica Earone Airplay Radio della settimana 32 del 2025 (dal 1 al 7 agosto) segna il ritorno al primo posto di The Kolors con il brano Pronto come va. Il singolo, già leader in passato, riconquista la vetta grazie a una forte spinta nelle rotazioni radiofoniche estive, consolidando il dominio del gruppo napoletano nelle classifiche radiofoniche italiane.

La lotta tra “Pronto come va” dei The Kolors e “A me mi piace” di Alfa feat. Manu Chao continua a colpi di primi posti nelle classifiche stilate da EarOne. Dopo settimane di alternanza, i The Kolors riescono finalmente a scalzare il duetto che aveva dominato l’estate.

Il fenomeno “Pronto come va”: anatomia di un tormentone

“Pronto come va” è uscito il 16 maggio 2025 e ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico radiofonico. Il brano mescola nostalgia anni ’80 e modernità, con un sound “pharrelliano” che combina groove, synth e contaminazioni funk.

Come ha spiegato Stash, frontman dei The Kolors: “Pronto come va è venuta fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio. Pensavamo alla bellezza di un gesto ormai dimenticato che fino a qualche anno fa rappresentava una vera e propria dedica: la compilation d’amore”.

Il videoclip, girato a sorpresa ad alcune feste di matrimonio, ha collezionato più di 300.000 visualizzazioni su YouTube in circa cinque giorni, dimostrando l’immediata presa del brano sul pubblico.

I protagonisti della top 3: una sfida a tre

ALFA scivola ma resta competitivo

Alfa e Manu Chao

Scivola al secondo posto ALFA con A me mi piace feat. Manu Chao, dopo diverse settimane da re incontrastato dell’airplay. Il brano, pubblicato il 9 maggio, non è un semplice remix del celebre “Me Gustas Tú” ma una rivisitazione di Alfa che ha dominato le classifiche per gran parte dell’estate.

La collaborazione tra Alfa e Manu Chao è nata a seguito di un video pubblicato da Alfa su TikTok in cui canta Me Gustas Tú accompagnandosi con un ukulele autografato da Manu Chao, che aveva incontrato dopo un concerto. Il successo del brano è stato straordinario: al primo posto tra i brani più ascoltati su Spotify e certificato oro.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso in ascesa

The Kolors tornano in vetta: ecco la classifica radio (1-7 agosto 2025)

Terzo gradino del podio per Serena Brancale e Alessandra Amoroso con Serenata, in crescita di tre posizioni. Il duetto rappresenta un interessante incontro tra due generazioni diverse del pop italiano e conferma la forza delle collaborazioni nell’attuale panorama musicale.

Il resto della top 10: movimenti e conferme

Annalisa mantiene la posizione

Annalisa mantiene la quarta posizione con Maschio, singolo non legato a Sanremo 2025 ma ancora molto trasmesso in radio. La cantante ligure continua a dimostrare la sua capacità di rimanere competitiva nelle classifiche radiofoniche anche al di fuori del contesto sanremese.

Tananai risale la classifica

Sale invece al quinto posto Tananai con Bella Madonnina, seguito da Blanco sesto con Maledetta rabbia. Entrambi gli artisti confermano la loro presenza costante nelle preferenze del pubblico radiofonico.

Le altre posizioni della top 10

Zerb , Sofiya Nzau e Izzy Bizu scendono al settimo posto con Kumbaya

, e scendono al settimo posto con Kumbaya Rocco Hunt e Noemi perdono sei posizioni e si piazzano ottavi con Oh Ma

e perdono sei posizioni e si piazzano ottavi con Oh Ma Grande rientro in nona posizione per Ed Sheeran con Sapphire

con Sapphire Chiudono la top 10 Elodie e Sfera Ebbasta con Yakuza

The Kolors: la strategia vincente dell’estate

Un percorso di successi consolidato

Dal 2015 a oggi, i The Kolors hanno collezionato risultati straordinari: vittoria ad Amici nel 2015 e successo di “Everytime” (4 volte disco di platino), primo brano in italiano con “Frida (mai, mai, mai)” a Sanremo nel 2018, “Italodisco” che conquista la vetta per la prima volta nel 2023 (doppio disco di platino), “Karma” che domina le classifiche radio per tutto il 2024.

Il tour estivo e i progetti futuri

I The Kolors sono pronti a tornare dal vivo in Italia con il tour “Summer 2025”, dopo il grande successo della tournée europea, che in primavera li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino.

Dopo il successo di Pronto Come Va, terzo brano più trasmesso dalle radio italiane questa settimana, i The Kolors annunciano con una storia su Instagram di stare lavorando a un nuovo album, che vedrà la luce 8 anni dopo l’uscita del loro ultimo disco di inediti, You (2017).

Il contesto musicale dell’estate 2025

Una stagione di grandi collaborazioni

L’estate 2025 si caratterizza per la prevalenza di collaborazioni di successo: dai The Kolors con il loro sound nostalgico, al duetto internazionale tra Alfa e Manu Chao, fino alle partnership tra artisti italiani affermati come Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

L’evoluzione del panorama radiofonico

RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 ha registrato il tutto esaurito per l’evento del 1° settembre all’Arena di Verona, confermando l’importanza della radio nella determinazione dei successi estivi e l’interesse del pubblico per gli eventi dedicati alla musica italiana.

Classifica completa delle 10 canzoni più trasmesse in radio

Top 10 Earone Airplay (1–7 agosto 2025)

Pronto come va – The Kolors (Warner) A me mi piace – ALFA feat. Manu Chao (Artist First) Serenata – Serena Brancale, Alessandra Amoroso (Warner / Sony) Maschio – Annalisa (Warner) Bella Madonnina – Tananai (Eclectic Records / EMI) Maledetta rabbia – Blanco (EMI) Kumbaya – Zerb, Sofiya Nzau, Izzy Bizu (TH3RD BRAIN Records) Oh Ma – Rocco Hunt, Noemi (Sony) Sapphire – Ed Sheeran (Warner) Yakuza – Elodie, Sfera Ebbasta (Island)

Prospettive per le prossime settimane

Con l’estate che entra nel vivo, la battaglia per il vertice delle classifiche radiofoniche si intensifica. I The Kolors, forti del ritorno in vetta, dovranno difendere la posizione dalle contromosse di Alfa e dalle nuove uscite previste per agosto. La versatilità del loro repertorio e la capacità dimostrata negli anni di creare tormentoni estivi di successo li pongono sicuramente tra i favoriti per dominare anche le prossime settimane di classifica.

L’evoluzione delle preferenze radiofoniche continuerà a essere influenzata dai tour estivi, dalle strategie promozionali e dalla capacità degli artisti di mantenere alta l’attenzione del pubblico in un periodo tradizionalmente competitivo per la musica italiana.