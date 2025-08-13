Chery: in arrivo i nuovi brand Exlantix e Lepas

Dopo Omoda e Jaecoo, il costruttore cinese Chery introdurrà anche i brand Exlantix e Lepas sul mercato europeo. La nuova Exlantix E05, infatti, sarà svelata al Salone di Monaco di Baviera 2025, in programma il prossimo mese di settembre.
La nuova SUV di medie dimensioni Exlantix E05 misura 478 cm in lunghezza, 189 cm in larghezza, 173 cm in altezza e 280 cm nel passo. Dotata della tecnologia ibrida EREV, sarà equipaggiata con il motore a benzina 1.5 Turbo da 156 CV di potenza che fungerà da Range Extender per il pacco delle batterie LFP da 33 kWh. Quest’ultimo, inoltre, garantirà circa 165 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.
Nel corso del 2026, invece, partirà anche la commercializzazione del brand Lepas sul mercato europeo, inizialmente con la SUV media L8 a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 470 cm di lunghezza. Successivamente, debutteranno la SUV di dimensioni compatte L6 da 450 cm di lunghezza e la SUV di piccole dimensioni L4 da 430 cm di lunghezza.