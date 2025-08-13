Chery: in arrivo i nuovi brand Exlantix e Lepas

Chery: in arrivo i nuovi brand Exlantix e Lepas

di 13 Agosto 2025

Dopo Omoda e Jaecoo, il costruttore cinese Chery introdurrà anche i brand Exlantix e Lepas sul mercato europeo. La nuova Exlantix E05, infatti, sarà svelata al Salone di Monaco di Baviera 2025, in programma il prossimo mese di settembre.

La nuova SUV di medie dimensioni Exlantix E05 misura 478 cm in lunghezza, 189 cm in larghezza, 173 cm in altezza e 280 cm nel passo. Dotata della tecnologia ibrida EREV, sarà equipaggiata con il motore a benzina 1.5 Turbo da 156 CV di potenza che fungerà da Range Extender per il pacco delle batterie LFP da 33 kWh. Quest’ultimo, inoltre, garantirà circa 165 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.

Nel corso del 2026, invece, partirà anche la commercializzazione del brand Lepas sul mercato europeo, inizialmente con la SUV media L8 a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 470 cm di lunghezza. Successivamente, debutteranno la SUV di dimensioni compatte L6 da 450 cm di lunghezza e la SUV di piccole dimensioni L4 da 430 cm di lunghezza.

Dario Montrone

Quando ero bambino, leggevo soprattutto…TOPOLINO! Si, perché stando alle biografie di giovani e saccenti giornalisti del settore auto, loro erano già avanti per poter leggere i fumetti ed entravano nelle edicole solo per comprare riviste specializzate, in quanto esseri superiori e destinati solamente per questo ad intraprendere la via del giornalismo automobilistico. Per quanto riguarda il sottoscritto, Dario Montrone da Conversano (BA), potrei raccontare tante vicissitudini, ma mi limito a dire che ho cominciato a scrivere di auto sul web nel 2001, ai tempi del liceo. L’attività di giornalista freelance, tuttavia, è iniziata ufficialmente nel 2009, poco dopo la laurea in Marketing & Comunicazione. Essendo molto interessato alle auto d’epoca, ho scritto due libri sull’argomento: “Auto Storiche Italiane” e “Auto Europee Anni ‘80”. Per il resto, cerco di divertirmi con altri hobby, come mototurismo e modellismo.

Potrebbe interessarti

Ultime di Motori

Da non perdere!

Buell: il ritorno del costruttore motociclistico statunitense

Buell: il ritorno del costruttore motociclistico statunitense

Oltreoceano è tornato operativo il costruttore…
Maserati Quattroporte: le indiscrezioni sulla nuova generazione

Maserati Quattroporte: le indiscrezioni sulla nuova generazione

Nel corso del 2028, stando alle…