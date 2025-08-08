Candidati Pallone d’Oro 2025: la lista completa dei 30 finalisti

Il mondo del calcio è in fermento per l’edizione 2025 del Pallone d’Oro, il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale. France Football ha svelato i 30 candidati al Ballon d’Or 2025, con la cerimonia che si terrà il prossimo 22 settembre a Parigi presso il Theatre du Chatelet.

Quest’anno la competizione si presenta particolarmente aperta, con l’assenza per il secondo anno consecutivo di leggende come Messi e Cristiano Ronaldo. Rodri è il campione in carica, mentre spicca l’assenza sia di Messi che di CR7 ormai per il secondo anno di fila.

I grandi favoriti: Dembélé in pole position

Ousmane Dembélé (Depositphotos)

Ousmane Dembélé: il protagonista del triplete PSG

Il grande favorito è Dembele, protagonista assoluto nel Triplete conquistato dal PSG. L’attaccante francese ha vissuto una stagione di rinascita straordinaria, diventando il simbolo del successo parigino. Per lui 33 gol e 15 assist in 49 presenze in tutte le competizioni, numeri che lo hanno portato in cima alle quote dei bookmaker.

La trasformazione di Dembélé è stata fulminante: da considerato un costoso esubero a serio pretendente al Pallone d’Oro. Con il PSG ha centrato il Triplete da assoluto protagonista, dimostrando continuità e decisività nei momenti cruciali della stagione.

Lamine Yamal: il fenomeno del Barcellona

Lamine Yamal (depositphotos)

Il secondo grande favorito è Lamine Yamal, il talento spagnolo del Barcellona che a soli 17 anni ha già conquistato il mondo del calcio. Diventerebbe il più giovane vincitore del Pallone d’Oro di oltre tre anni, battendo il record di Ronaldo Nazario che vinse il premio nel 1997 a 21 anni.

Il giovane catalano ha ereditato la prestigiosa maglia numero 10 blaugrana, segnale chiaro del suo nuovo status di leader all’interno del club. La sua costanza e influenza in un grande club europeo lo rendono un candidato storico.

Lamine Yamal (depositphotos)

La rappresentanza italiana: Donnarumma protagonista

Gianluigi Donnarumma: l’unico azzurro in lista

Donnarumma (Depositphotos)

Nella lista dei 30 calciatori l’unico italiano è invece il portiere Gianluigi Donnarumma. Il capitano della Nazionale ha vissuto una stagione eccezionale con il PSG, contribuendo in modo decisivo al triplete parigino.

Le sue parate decisive, soprattutto nel percorso trionfale in Champions, sono state a dir poco fondamentali per i successi del PSG. Tuttavia, resta l’ostacolo storico: il Pallone d’Oro ha raramente premiato un portiere.

Altri “italiani” in corsa

Oltre a Donnarumma, nella lista figurano altri calciatori che militano in Serie A:

Scott McTominay (Napoli): lo scozzese è diventato un punto di riferimento per gli azzurri di Conte

(Napoli): lo scozzese è diventato un punto di riferimento per gli azzurri di Conte Lautaro Martinez (Inter): l’attaccante argentino, nonostante la finale di Champions persa

(Inter): l’attaccante argentino, nonostante la finale di Champions persa Denzel Dumfries (Inter): il terzino olandese, protagonista della cavalcata nerazzurra

La lista completa dei 30 candidati

Ecco la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2025: Dumfries, Dembelè, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Douè, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappè, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Ruiz, Rice, Raphinha, Olise, Palmer, Pedri, Salah, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha, Wirtz.

Il dominio del PSG

Il PSG la fa da padrona con otto candidati, tra cui Donnarumma e gli ex Napoli Fabiàn Ruiz e Kvaratskhelia. I parigini hanno piazzato nella lista:

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Desire Doué

Achraf Hakimi

João Neves

Nuno Mendes

Fabián Ruiz

Khvicha Kvaratskhelia

Vitinha

Le quote e i pronostici

I bookmaker parlano chiaro

Il pallone d’oro 2025 è nelle mani di Dembele proposto vincente a 1,25 sulle lavagne Sisal e Bet365. Le quote riflettono il dominio del francese, seguito da Yamal con quote intorno al 6.00.

Altri candidati interessanti secondo i bookmaker:

Mohamed Salah : considerato comodamente la scommessa di maggior valore nel mercato del Pallone d’Oro 2025

: considerato comodamente la scommessa di maggior valore nel mercato del Pallone d’Oro 2025 Donnarumma : terzo favorito in alcune lavagne

: terzo favorito in alcune lavagne Vitinha: outsider di lusso del PSG

Come funziona la votazione

I 100 giornalisti che compongono la giuria votano secondo i seguenti criteri: prestazioni individuali, carattere decisivo o spettacolare, valore collettivo e trofei vinti. A questi, si aggiungono anche classe e fairplay.

Il sistema di punteggio prevede che ogni giurato sceglie 10 nomi, attribuendo al primo 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, 8 al quarto, 7 al quinto, cinque al sesto, quattro al settimo, tre all’ottavo, due al nono e uno al decimo.

Gli altri premi in palio

Trofeo Kopa e altre categorie

La cerimonia del 22 settembre non assegnerà solo il Pallone d’Oro maschile. C’è anche l’attaccante della Juventus Kenan Yildiz tra i candidati al Premio Kopa 2025, per il miglior giovane Under 21, insieme al grande favorito Lamine Yamal.

Per quanto riguarda gli allenatori, Antonio Conte ed Enzo Maresca sono tra i candidati al premio Johan Cruyff come miglior allenatore del 2025.

Il Pallone d’Oro femminile

Cristiani Girelli e Sofia Cantore sono state inserite nelle nomination per il Pallone d’Oro femminile. Si tratta di un traguardo storico per l’Italia, considerando che da quando viene assegnato il Pallone d’Oro femminile, cioè dal 2018, non era mai successo che ci fossero due italiane tra le candidate.

Verso la cerimonia del 22 settembre

L’edizione 2025 si preannuncia come una delle più incerte degli ultimi anni. Davvero difficile, se non impossibile, che il Pallone d’Oro vada a qualcuno all’infuori della squadra di Luis Enrique, considerando il dominio del PSG nella lista dei candidati.

La sfida principale sembra essere tra il consolidato Dembélé e il giovane fenomeno Yamal, con Donnarumma che potrebbe rappresentare la sorpresa se i giornalisti decidessero di premiare un portiere dopo decenni.

La cerimonia parigina del 22 settembre ci dirà chi erediterà il testimone da Rodri e si incoronerà nuovo re del calcio mondiale in un’annata che ha visto il calcio europeo dominato dalle stelle del Paris Saint-Germain.

L’articolo verrà aggiornato con eventuali sviluppi fino alla cerimonia del 22 settembre 2025.