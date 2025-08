Camper su Rai 1: dal 4 all’8 agosto tra Liguria e Adriatico

Da lunedì 4 a venerdì 8 agosto, alle 12.00 su Rai 1, prosegue il viaggio quotidiano di Peppone Calabrese con il programma “Camper”, che accompagna il pubblico alla scoperta dell’Italia più autentica. Anche questa settimana, la trasmissione propone un itinerario variegato tra borghi, sapori, tradizioni e curiosità da nord a sud, con la partecipazione di numerosi inviati.

Marco Di Buono ad Albenga tra sapori e mare

Per tutta la settimana, Marco Di Buono sarà ad Albenga, in provincia di Savona, nel cuore della Riviera ligure. Tra mercatini, prodotti tipici e scorci marini, il suo racconto farà scoprire il meglio della Liguria occidentale, con attenzione ai tesori enogastronomici locali.

Adriatico dinamico con Elisa Silvestrin

Elisa Silvestrin guiderà il pubblico lungo la costa adriatica, da Numana (Ancona) a Giulianova (Teramo), passando per Lido di Fermo e Cupra Marittima, nel sud delle Marche. Un viaggio tra spiagge, sport, tradizione marinara e proposte per una vacanza attiva.

Lorenzo Branchetti tra borghi, Puglia e murge

Lorenzo Branchetti si muoverà tra storia, pietra e memoria, partendo da:

Cividale del Friuli (Udine)

(Udine) Cittadella (Padova), con la sua cinta muraria

(Padova), con la sua cinta muraria Canosa di Puglia e Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)

e (Barletta-Andria-Trani) Sammichele di Bari, con le sue architetture in pietra

Un percorso che unisce borghi del nord e anime profonde del sud.

Natura e benessere con Gloria e Cristina

Gloria Aura Bortolini condurrà alla scoperta del Giardino Casa Biasi a Pesina di Caprino Veronese (Verona), un angolo verde poco conosciuto ma dal fascino straordinario.

Cristina Rinaldi proporrà due esperienze opposte ma ugualmente simboliche:

un aperitivo yoga e fito-lab a Castiglione della Pescaia (Grosseto)

a (Grosseto) un salto nel glamour a Forte dei Marmi, icona della mondanità toscana

Feste popolari con Annalisa Baldi

Annalisa Baldi porterà le tradizioni popolari al centro della scena, con tre eventi simbolo:

la Festa dei Gigli a Nola (Napoli)

a (Napoli) la Festa del Folklore a Sorrento

a la corsa rituale S’Ardia di San Costantino a Sedilo (Oristano), in Sardegna

Spiritualità e riflessioni

Daria Luppino visiterà il Santuario di Montevergine (Avellino), luogo di spiritualità e silenzio, immerso nel verde e nella quiete dell’Irpinia.

Mirko Gancitano, invece, si perderà tra le suggestioni di Ivrea, città sospesa tra storia e magia.

Moda, mercati e stile con Scorza e Oppenheimer

Marco Scorza andrà in missione al mercato di Poggioreale (Napoli), alla ricerca di spunti di stile low cost e dettagli unici per dare un tocco originale al proprio look.

In studio, con Valeria Oppenheimer, si parlerà di moda vintage e sostenibile, tra recupero creativo e tendenze che tornano: i protagonisti saranno gli abiti “del nonno”, reinterpretati in chiave contemporanea.

Un racconto corale per vivere l’Italia

“Camper” anche questa settimana continua a valorizzare luoghi poco noti, persone autentiche e atmosfere locali, grazie al lavoro di un team affiatato che attraversa il Paese in ogni sua sfumatura, dal mare alla montagna, dal sacro al profano, tra risate, scoperte e momenti da ricordare.