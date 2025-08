Camper in viaggio: dal 4 all’8 agosto alle Egadi su Rai 1

Da lunedì 4 a venerdì 8 agosto, alle 11.30 su Rai 1, torna “Camper in viaggio”, il programma condotto da Tinto e Alessia Mancini, con le immancabili missioni del Professor Umberto Broccoli. Questa settimana, la meta è l’arcipelago delle Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo, per un viaggio tra mare, natura, storie locali e tradizioni gastronomiche.

Favignana: tra bici, centro storico e tonnare

Il percorso parte da Favignana, dove Alessia Mancini esplora il centro cittadino, mentre Tinto si muove tra le strade dell’isola con la bicicletta, mezzo simbolo per turisti e abitanti.

Il giorno seguente, la scoperta prosegue in barca, con ospiti locali che condividono racconti e aneddoti legati all’isola. Tinto incontra un gruppo di giovani imprenditori locali, mentre Alessia conosce due fratelli campioni di vela, simbolo del legame tra i giovani e il mare.

Ex Stabilimento Florio e ricetta con tonno

Tappa fondamentale è l’ex Stabilimento Florio, dove Tinto ascolta la storia della tonnara e i segreti della lavorazione del tonno, prodotto centrale per l’economia e la cultura dell’isola.

Alessia, affiancata da uno chef, prepara una ricetta a base di tonno, celebrando uno dei sapori più rappresentativi delle Egadi. Dopo una visita al mercato del pesce, il viaggio si sposta su una nuova isola.

Marettimo: grotte, castelli e sapori locali

A Marettimo, Alessia cammina tra le viuzze del borgo, mentre Tinto si ferma per assaggiare un panino tipico, dando avvio a una nuova missione. Insieme, i due conduttori si imbarcano per esplorare le cale e le grotte dell’isola, passando dal Faro al Castello di Punta Troia, luoghi spettacolari incastonati nella costa rocciosa.

Non mancano i prodotti locali, che i conduttori degustano tra le bellezze naturali.

Levanzo e il ritorno a Favignana

Il racconto della settimana si arricchisce con le immagini da Levanzo, nota per la Grotta del Genovese, con i suoi disegni preistorici, e l’itinerario archeologico subacqueo, esempio raro di patrimonio sommerso accessibile.

Di ritorno a Favignana, Alessia visita un giardino fuori dal comune, dove la natura sfida i limiti del possibile. La settimana si conclude con un brindisi al tramonto, un momento simbolico per celebrare l’avventura condivisa.

Un racconto tra mare, memoria e scoperta

“Camper in viaggio” si conferma un programma capace di unire scoperta e racconto, valorizzando storie autentiche, paesaggi mediterranei e tradizioni locali. Ogni tappa è guidata dalla curiosità, con la narrazione arricchita dagli interventi di Umberto Broccoli, che collega presente e passato con il suo stile inconfondibile.

La squadra del programma

“Camper in viaggio” è un’idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti. Il programma è firmato da Giuseppe Raffo, con Andrea Caterini, Alessandra Curia, Valeria Botta, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, Domenico Nucera, Isabella Perugini, Marta Saviane e Marco Zampetti.

Capo progetto: Ivano Servi

A cura di: Valentina Loreto

Produttori esecutivi: Alessandra Badioli e Alessandro Rossi

Regia: Marco Zampetti