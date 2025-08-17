Calciomercato agosto 2025: Donnarumma verso il Manchester City, Cheddira all’Udinese e Troilo al Parma

Il calciomercato estivo 2025 entra nella sua fase più calda con diversi colpi di scena che stanno ridefinendo le strategie dei club europei. Tre trattative in particolare stanno dominando le prime pagine: il possibile trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Manchester City, l’arrivo di Walid Cheddira all’Udinese e la beffa del Parma al Pisa per Mariano Troilo. Analizziamo nel dettaglio queste operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri del calcio italiano ed europeo.

Donnarumma verso il Manchester City: l’effetto domino

La situazione più clamorosa riguarda Gianluigi Donnarumma, ormai ai ferri corti con il Paris Saint-Germain. Il portiere della Nazionale italiana è sempre più vicino al Manchester City in quello che si profila come un effetto domino che coinvolge diversi club europei.

La rottura con il PSG

La frattura tra Donnarumma e il PSG è ormai definitiva dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. Nonostante il portiere avesse accettato condizioni economiche inferiori tra marzo e aprile, le clausole sono state modificate unilateralmente dal club francese, generando la rottura.

L’esclusione dai convocati per la Supercoppa Europea ha sancito di fatto la fine dell’esperienza parigina del numero 99, con l’acquisto di Lucas Chevalier dal Lille che rappresenta il sostituto designato.

Il Manchester City in pole position

Il Manchester City è in posizione privilegiata per assicurarsi le prestazioni di Donnarumma. Esiste già una bozza di intesa tra l’entourage del giocatore e la dirigenza inglese, con Pep Guardiola che avrebbe già avuto contatti diretti con il portiere.

L’operazione è però legata a un effetto domino: la condizione imprescindibile è che Éderson lasci il club, con il brasiliano che ha già l’accordo economico con il Galatasaray.

Le cifre e i dettagli

Il Galatasaray ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester City per Éderson, proposta che si attesta intorno ai 10 milioni di euro, considerata però troppo bassa dai Citizens.

Per Donnarumma, l’agente Enzo Raiola ha confermato che la Premier League è il campionato più adatto al giocatore, con possibilità concrete di soddisfare anche le richieste economiche del PSG.

Cheddira all’Udinese: trattativa in chiusura

Parallelamente, in Serie A si sta definendo il trasferimento di Walid Cheddira dal Napoli all’Udinese. L’attaccante marocchino ha espresso la sua preferenza per la destinazione friulana nonostante l’interesse concreto della Cremonese, che aveva messo sul piatto un’offerta economicamente superiore.

Le dinamiche della trattativa

La Cremonese aveva proposto un trasferimento a titolo definitivo a cifre più alte, ma la priorità del ragazzo resta quella di vestire il bianconero friulano. L’Udinese vuole chiudere entro lunedì 18 agosto.

La formula prevista è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto fino al 2029 o 2030.

Doppia operazione Napoli-Udinese

L’Udinese è in chiusura con il Napoli non per una, ma per ben due operazioni. Oltre a Cheddira, appare in dirittura d’arrivo anche l’arrivo dell’esterno destro Alessandro Zanoli, reduce dal prestito al Genoa.

La definizione dell’operazione Zanoli è legata all’arrivo nella rosa di Antonio Conte del pari ruolo Juanlu Sanchez dal Siviglia.

I motivi della scelta

Cheddira non rientrava nei piani del tecnico Antonio Conte in vista della nuova annata, visto che il leccese ha preferito citare Ambrosino come potenziale terzo attaccante in conferenza stampa.

Troilo al Parma: il sorpasso al Pisa

La terza grande operazione riguarda Mariano Troilo, difensore argentino del Belgrano che sembrava destinato al Pisa ma che alla fine ha scelto il Parma. Il giocatore è atteso domenica in Italia per le visite mediche dopo che il club emiliano ha effettuato il sorpasso definitivo sui toscani.

La strategia vincente del Parma

Il Pisa aveva l’accordo con il Belgrano per 4 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita con opzione per acquistare l’altra metà del cartellino tra un anno, ma il Parma ha convinto la società argentina proponendo di acquistare subito l’intero cartellino.

Secondo quanto filtra dall’Argentina, il Belgrano ha accolto con favore la proposta del Parma, ritenendola più vantaggiosa sia sul piano economico sia su quello gestionale.

Il sostituto di Leoni

L’operazione Troilo si inserisce nel contesto della cessione di Giovanni Leoni al Liverpool, con il Parma che ha già trovato il sostituto del giovane difensore ceduto ai Reds.

I dettagli dell’affare

Le cifre dell’operazione ammontano a 7,5 milioni di euro bonus inclusi, con il Belgrano che ha chiesto una percentuale sulla rivendita.

Analisi delle strategie di mercato

Manchester City: rivoluzione tra i pali

Il Manchester City sta attuando una vera e propria rivoluzione nel reparto portieri, con Guardiola che ha già acquistato il giovane Trafford dal Burnley come possibile numero uno designato, ma con la possibilità di prendere Donnarumma che rappresenterebbe un salto di qualità importante.

Napoli: alleggerimento della rosa

Il Napoli di Antonio Conte sta lavorando per snellire un organico con diversi esuberi, con Giovanni Manna chiamato a definire diverse cessioni da qui ai prossimi giorni.

Udinese: rinforzi mirati

I friulani stanno costruendo una squadra competitiva con innesti mirati, concentrandosi sull’acquisto di giocatori che possano essere utili sia sul piano difensivo che offensivo.

Parma: investimenti dopo le cessioni

Il Parma ha sfruttato l’occasione dopo aver ceduto tre giocatori chiave, reinvestendo i proventi in operazioni mirate come quella per Troilo.

Le tempistiche di chiusura

Donnarumma: settimane decisive

Meno di tre settimane separano Donnarumma dalla fine del calciomercato estivo. L’obiettivo del suo entourage è chiudere rapidamente la trattativa con il Manchester City.

Cheddira: questione di giorni

L’Udinese potrebbe chiudere a breve l’arrivo di Cheddira, con la giornata di sabato 16 agosto che potrebbe rivelarsi cruciale per l’esito della trattativa.

Troilo: affare definito

Per Troilo la trattativa è già chiusa definitivamente, con il calciatore atteso in Italia per le visite mediche.

Impact sui rispettivi campionati

Premier League

L’arrivo di Donnarumma al Manchester City potrebbe rappresentare un ulteriore salto di qualità per i Citizens, già protagonisti di un mercato ambizioso.

Serie A

Le operazioni Cheddira-Udinese e Troilo-Parma dimostrano come anche i club medi della Serie A stiano investendo in prospetti interessanti per costruire squadre competitive.

Prospettive future

Queste tre operazioni rappresentano perfettamente le diverse dinamiche del calciomercato moderno: l’effetto domino internazionale (Donnarumma), la ricerca di occasioni da parte dei club italiani (Cheddira) e la competizione serrata per i giovani talenti sudamericani (Troilo).

Le prossime settimane saranno decisive per la conclusione di queste trattative, che potrebbero ridefinire gli equilibri tanto in Europa quanto in Serie A, dimostrando come il mercato estivo 2025 sia ricco di colpi di scena e ribaltamenti improvvisi.