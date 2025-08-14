Calciomercato Atalanta: Muniz del Fulham potrebbe sbloccare la cessione di Lookman all’Inter

Il calciomercato dell’Atalanta entra nella fase decisiva con una strategia che potrebbe rivoluzionare l’attacco nerazzurro. L’interesse concreto per Rodrigo Muniz del Fulham non è solo una questione di sostituzione di Retegui, ma rappresenta la chiave per sbloccare la cessione di Ademola Lookman all’Inter. Una trattativa complessa che tiene banco da settimane e che ora potrebbe trovare la sua soluzione.

La situazione Lookman: stallo e richieste dell’Atalanta

Il caso del nigeriano irreperibile

Ademola Lookman continua a essere al centro delle cronache di mercato per la sua assenza dagli allenamenti dell’Atalanta. Il nigeriano non si presenta più a Zingonia dal 4 agosto, risultando “irreperibile” e creando una frattura insanabile con il club bergamasco. Una situazione che ha portato la società a decidere per multe e trattenute sullo stipendio di agosto.

Il giocatore ha chiarito la sua posizione attraverso i social, rimuovendo ogni riferimento all’Atalanta e pubblicando un messaggio inequivocabile: “È giunto il momento di vivere nuove avventure”. Una rottura che sembra definitiva e che spinge sempre più verso una cessione.

Le richieste economiche della Dea

Secondo quanto rivelato da Michele Criscitiello di Sportitalia, l’Atalanta ha fissato il prezzo per Lookman: 55 milioni di euro. Una cifra che rappresenta un aumento rispetto alle precedenti valutazioni e che mette in difficoltà l’Inter, ferma sulla sua offerta di 42 milioni più 3 di bonus.

La posizione dell’Atalanta si è irrigidita anche per questioni contrattuali: il club deve versare il 15% della plusvalenza netta al Lipsia per una cessione superiore ai 20 milioni, motivo per cui non vuole accettare una parte fissa inferiore ai 50 milioni.

Il patto disatteso con il giocatore

La gestione del caso Lookman si complica per una promessa non mantenuta. L’amministratore delegato Luca Percassi aveva chiarito che “il patto con il giocatore era che sarebbe stato venduto soltanto a un top club europeo”, escludendo inizialmente la cessione a club italiani.

Tuttavia, di fronte all’assenza di offerte dall’estero e alla pressione del giocatore, l’Atalanta sembra ora disposta a valutare anche proposte dalla Serie A, ma solo a cifre molto elevate.

Rodrigo Muniz: il nuovo obiettivo dell’Atalanta

Il profilo dell’attaccante brasiliano

Rodrigo Muniz, classe 2001, rappresenta il primo obiettivo dell’Atalanta per sostituire Mateo Retegui. L’attaccante brasiliano del Fulham ha messo a referto 11 gol e 2 assist in Premier League nella scorsa stagione, dimostrando qualità tecniche e fisiche ideali per il calcio italiano.

Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, Muniz si è trasferito in Inghilterra nel 2021 per 8 milioni di euro. In totale ha segnato 26 reti in 97 presenze con il Fulham, dimostrandosi un attaccante affidabile e in crescita costante.

La trattativa con il Fulham

L’Atalanta ha trovato un accordo di massima con il giocatore fino al 2029, con opzione fino al 2030, per un’operazione da 35 milioni. Tuttavia, la trattativa con il Fulham si sta rivelando più complessa del previsto.

Secondo Sky Sport, l’Atalanta avrebbe presentato una nuova offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, portando il totale dell’operazione a 40 milioni. Una cifra che rappresenterebbe il record storico di spesa per l’Atalanta.

La missione a Londra

Antonio Percassi si trova a Londra per trattare direttamente con il Fulham l’acquisto di Muniz. La presenza del presidente in Inghilterra dimostra la priorità assoluta che l’operazione ha assunto per i bergamaschi.

Il brasiliano ha già dato il suo assenso al trasferimento, convinto dal progetto tecnico di Ivan Juric e dalle prospettive di crescita in Serie A.

Come Muniz può sbloccare Lookman all’Inter

La strategia dell’Atalanta

L’arrivo di Muniz potrebbe sbloccare l’affare Lookman in uscita, con l’Atalanta che sistemerebbe due situazioni: il nigeriano accontentato e un sostituto di qualità in attacco. La logica è semplice: con un investimento importante su Muniz, l’Atalanta avrà meno pressioni per trattenere Lookman.

L’operazione Muniz da 40 milioni darebbe all’Atalanta la tranquillità di aver già individuato il sostituto, rendendo più gestibile la cessione del nigeriano anche a cifre leggermente inferiori alle richieste iniziali.

La posizione dell’Inter

Secondo Sportitalia, non è arrivata nessuna telefonata dall’Inter dopo la rottura del giocatore con l’Atalanta. I nerazzurri stanno mantenendo una posizione attendista, senza rilanci rispetto all’offerta da 45 milioni complessivi.

La strategia di Marotta e Ausilio è chiara: aspettare che l’Atalanta, una volta assicuratosi Muniz, sia più disposta a trattare per Lookman a condizioni economiche sostenibili.

Le alternative dell’Inter

Nel caso in cui la trattativa per Lookman non dovesse sbloccarsi, l’Inter valuta alternative come Christopher Nkunku del Chelsea. Il francese rappresenta un profilo di qualità, anche se economicamente meno sostenibile rispetto al nigeriano.

I tempi dell’operazione

Le prossime settimane decisive

Le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolveranno le principali trattative. L’Atalanta vuole chiudere per Muniz entro la fine di agosto, mentre l’Inter aspetta sviluppi concreti prima di eventuali rilanci.

La situazione di Lookman, ormai in rotta con l’Atalanta, non può protrarsi a lungo. Il giocatore vuole solo l’Inter e ha rifiutato l’interesse dell’Atletico Madrid, rendendo necessaria una soluzione rapida.

I fattori determinanti

Diversi elementi influenzeranno l’esito delle trattative:

La chiusura dell’affare Muniz : rappresenta il fattore scatenante per sbloccare Lookman

: rappresenta il fattore scatenante per sbloccare Lookman La disponibilità dell’Inter a rilanciare : fino a 50 milioni per accontentare l’Atalanta

: fino a 50 milioni per accontentare l’Atalanta La pressione del giocatore : Lookman continua a spingere per il trasferimento

: Lookman continua a spingere per il trasferimento I tempi di mercato: la finestra estiva si chiude il 30 agosto

Le conseguenze per l’Atalanta

La rivoluzione dell’attacco

Con Retegui ceduto in Arabia Saudita per 70 milioni e Lookman in partenza, l’Atalanta sta vivendo una vera rivoluzione nel reparto offensivo. El Bilal Touré è vicino al PSV Eindhoven, completando il restyling dell’attacco bergamasco.

L’arrivo di Muniz garantirebbe a Juric un centravanti di prospettiva, capace di adattarsi al gioco dell’Atalanta e di crescere ulteriormente sotto la guida del tecnico croato.

La gestione economica

L’Atalanta ha incassato 70 milioni dalla cessione di Retegui e potrebbe ottenere altri 50-55 milioni da Lookman. Con un investimento di 40 milioni per Muniz, il saldo positivo permetterebbe ulteriori rinforzi in altri reparti.

Lookman e l’Inter: un matrimonio annunciato

Lookman (depositphotos)

L’accordo con il giocatore

L’Inter ha già l’accordo con Lookman per il trasferimento a Milano. Il nigeriano ha scelto i nerazzurri e non prende in considerazione altre destinazioni, rendendo l’operazione più semplice dal punto di vista contrattuale.

Il valore aggiunto per Chivu

Lookman rappresenterebbe un rinforzo ideale per Cristian Chivu, garantendo velocità, imprevedibilità e esperienza internazionale. Il nigeriano, reduce da 15 gol e 5 assist in Serie A, ha dimostrato di essere un giocatore determinante.

Conclusioni: un domino di mercato

La trattativa Muniz-Atalanta rappresenta molto più di un semplice acquisto. È la chiave per sbloccare uno dei tormentoni di mercato dell’estate 2025: il passaggio di Lookman all’Inter.

L’arrivo di Muniz in Serie A potrebbe infatti agevolare la trattativa dell’Inter per Lookman, creando un effetto domino che soddisferebbe tutte le parti coinvolte.

L’Atalanta otterrebbe un sostituto di valore per Retegui e una cifra importante per Lookman, l’Inter avrebbe il rinforzo cercato per l’attacco, e Lookman realizzerebbe il suo desiderio di trasferirsi in nerazzurro.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se questo complesso incastro di mercato andrà in porto, regalando al calcio italiano uno dei colpi più significativi dell’estate.

