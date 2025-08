Calciomercato agosto 2025: il caso Lookman divide Inter e Atalanta, Napoli su Gutierrez

Il calciomercato di agosto 2025 entra nel vivo con trattative che potrebbero cambiare gli equilibri della Serie A. Al centro delle attenzioni c’è il caso Ademola Lookman, che sta creando tensioni tra Inter e Atalanta, mentre il Napoli accelera per Miguel Gutierrez e valuta alternative di alto profilo per completare la rosa di Antonio Conte.

Il caso Lookman: stallo tra Inter e Atalanta

L’Atalanta ha rifiutato ufficialmente l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman di 42 milioni più 3 di bonus, dichiarando il giocatore incedibile alle condizioni proposte. La posizione dell’Atalanta è ferma: non accetterà meno di 50 milioni per il nigeriano.

Ademola Lookman ha rifiutato l’Atletico Madrid e vuole solo l’Inter. Il giocatore ha rimosso dai social ogni riferimento all’Atalanta e si allena da solo a Zingonia per un problema al polpaccio.

Le alternative dell’Inter: Nkunku in pole

Con lo stallo per Lookman, Marotta e Ausilio valutano Christopher Nkunku del Chelsea, attaccante francese di 27 anni che non ha convinto in Premier League. Ha una valutazione di circa 40 milioni, in linea con i parametri di Oaktree. L’alternativa per la difesa rimane Leoni del Parma o De Winter del Genoa.

Napoli scatenato: Gutierrez in pole, Chiesa e Grealish nel mirino

Federico Chiesa (Depositphotos)

Miguel Gutierrez, il rinforzo per la fascia

Il Napoli ha accelerato per Miguel Gutierrez del Girona dopo la sfumata pista Ndoye. Secondo quanto riferisce l’esperto di trasferimenti Matteo Moretto sarebbe stato già raggiunto un accordo di massima col Girona per il terzino sinistro spagnolo.

I dettagli dell’operazione Gutierrez:

Valutazione : 20 milioni di euro al Girona

: 20 milioni di euro al Girona Ingaggio : 2,5 milioni a stagione per il giocatore

: 2,5 milioni a stagione per il giocatore Contratto : 5 anni con opzione per un’ulteriore stagione

: 5 anni con opzione per un’ulteriore stagione Profilo: Terzino sinistro cresciuto nel Real Madrid, 23 anni

Le alternative di lusso: Chiesa, Sterling e Grealish

Il Napoli cambia rotta sul mercato: Chiesa, Grealish e Sterling nel mirino per la fascia sinistra. La dirigenza azzurra valuta profili più offensivi dopo aver messo in stand-by Gutierrez.

Federico Chiesa torna di stretta attualità:

In uscita dal Liverpool dopo una stagione deludente

Percepisce 6 milioni netti in Inghilterra

Era già stato seguito dal Napoli a gennaio

L’entourage è stato ricontattato dal club partenopeo

Jack Grealish e Raheem Sterling rappresentano ipotesi affascinanti ma complicate dal punto di vista economico. Entrambi i giocatori inglesi hanno ingaggi elevati che renderebbero difficile l’operazione.

Il Milan su Darwin Nunez: la prima scelta di Tare

Darwin Núñez (Depositphotos)

L’interesse concreto per l’uruguaiano

Mentre Inter e Napoli lavorano sui rispettivi obiettivi, il Milan ha fatto un tentativo concreto per Darwin Nunez. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’attaccante uruguaiano è diventato la prima scelta di Igli Tare per rinforzare il reparto offensivo rossonero.

Il ds rossonero ha individuato in Nunez il profilo ideale per completare l’attacco del Milan:

26 anni , esperienza internazionale consolidata

, esperienza internazionale consolidata Fisicità e velocità che mancano al reparto rossonero

e velocità che mancano al reparto rossonero Motivazione per rilanciarsi dopo l’esperienza deludente al Liverpool

per rilanciarsi dopo l’esperienza deludente al Liverpool Disponibilità del Liverpool a trattare la cessione

I numeri dell’operazione

La trattativa per portare Darwin Nunez a Milano presenta diverse complessità economiche. Il Liverpool chiede 50-55 milioni di euro per il cartellino del giocatore, costato circa 85 milioni tre anni fa. L’ingaggio dell’uruguaiano si aggira attorno ai 4,6 milioni di euro netti, ma per lasciare la Premier League potrebbe chiedere una cifra superiore.

I dettagli economici dell’operazione:

Valutazione Liverpool : 50-55 milioni di euro

: 50-55 milioni di euro Ingaggio attuale : 4,6 milioni netti (contratto fino al 2028)

: 4,6 milioni netti (contratto fino al 2028) Richiesta presunta : 6-7 milioni per il trasferimento

: 6-7 milioni per il trasferimento Formula possibile: prestito oneroso con obbligo di riscatto

Le alternative rossonere

Vlahovic (depositphotos)

Nel caso in cui la trattativa per Nunez non dovesse concretizzarsi, il Milan ha diverse alternative nella lista di Tare:

Dusan Vlahovic della Juventus (sempre in uscita)

della Juventus (sempre in uscita) Arnaud Kalimuendo del Rennes (valutato 10 milioni)

del Rennes (valutato 10 milioni) Rasmus Hojlund del Manchester United

del Manchester United Gonçalo Ramos del PSG

I contatti attraverso Ramadani

Tare è in contatto diretto col calciatore e col suo rappresentante, quel Fali Ramadani che al Milan è praticamente di casa. L’agente ha avuto contatti anche con la Juventus, ma il Milan sembra in pole position per l’uruguaiano che preferisce rimanere in Europa piuttosto che accettare l’offerta dell’Al-Hilal.

Il nodo Raspadori e le strategie di mercato

L’Atletico Madrid su Raspadori

L’Atletico Madrid è pronto a versare 30 milioni per Giacomo Raspadori, ma Antonio Conte vuole la permanenza del giocatore. La cessione dell’ex Sassuolo darebbe al ds Manna maggiore margine per operare sul mercato.

Se Raspadori dovesse partire, il Napoli avrebbe:

30 milioni da reinvestire immediatamente

da reinvestire immediatamente Spazio salariale per un colpo importante

La possibilità di puntare su profili di alto livello come Chiesa o Grealish

Miretti nel mirino

Il Napoli monitora anche Fabio Miretti della Juventus, valutato 15 milioni dai bianconeri. Il centrocampista italiano rappresenterebbe un investimento per il futuro e un profilo gradito a Conte per le sue caratteristiche tecniche.

Le strategie delle big di Serie A

Inter: pragmatismo e alternative

L’Inter dimostra pragmatismo con Nkunku come alternativa a Lookman e Leoni per la difesa. I nerazzurri sono pronti a virare su profili che rispettino i parametri economici di Oaktree.

Napoli: ambizione e qualità

Il Napoli di De Laurentiis punta su profili di qualità per accontentare Conte:

Gutierrez per la fascia sinistra

per la fascia sinistra Chiesa come alternativa offensiva

come alternativa offensiva Miretti per il centrocampo

per il centrocampo Valutazioni su Sterling e Grealish

Milan: ambizione e progetti

Il Milan di Tare punta su profili di alto livello per tornare competitivo:

Nunez come prima scelta per l’attacco

come prima scelta per l’attacco Vlahovic come alternativa dalla Juventus

come alternativa dalla Juventus Jashari del Bruges per il centrocampo

del Bruges per il centrocampo Ricerca di un terzino destro di qualità

Atalanta: resistenza e contromosse

L’Atalanta resiste per Lookman ma valuta Federico Chiesa come sostituto, oltre al blindaggio di Scalvini e Hien.

I tempi del mercato e le deadline

Agosto decisivo

Il mese di agosto 2025 si preannuncia decisivo per il calciomercato italiano. Le trattative più importanti dovranno trovare una soluzione nelle prossime settimane:

Lookman : l’Inter aspetta fino a metà agosto prima di virare definitivamente

: l’Inter aspetta fino a metà agosto prima di virare definitivamente Nunez : il Milan vuole chiudere prima della fine del mercato

: il Milan vuole chiudere prima della fine del mercato Gutierrez : il Napoli vuole chiudere entro la prima settimana

: il Napoli vuole chiudere entro la prima settimana Chiesa : situazione in evoluzione con più club interessati

: situazione in evoluzione con più club interessati Raspadori: l’Atletico Madrid vuole una risposta rapida

La legge del mercato

Come sempre nel calciomercato, le situazioni possono cambiare rapidamente. La legge del mercato impone flessibilità e capacità di adattamento:

I club devono avere sempre alternative pronte

I giocatori spesso decidono il proprio destino

Le valutazioni economiche restano determinanti

I tempi ristretti favoriscono chi è più organizzato

Le conseguenze economiche

I parametri di Oaktree

L’Inter deve rispettare i parametri economici imposti da Oaktree:

Investimenti sostenibili e ragionati

Valorizzazione dei giovani talenti

Equilibrio tra costi e ricavi

Attenzione alle plusvalenze

Gli investimenti del Napoli

Il Napoli dimostra ambizione economica nel mercato:

20 milioni per Gutierrez

Disponibilità per ingaggi elevati (Chiesa)

Interesse per profili premium (Grealish, Sterling)

Reinvestimento dei proventi delle cessioni

Prospettive future

L’evoluzione delle trattative

Le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolveranno le principali trattative. Il caso Lookman potrebbe sbloccarsi con un compromesso economico, mentre il Napoli sembra determinato a regalare a Conte rinforzi di qualità.

L’impatto sul campionato

I movimenti di mercato di Inter, Napoli e Milan potrebbero influenzare gli equilibri della Serie A 2025-26:

L’Inter cerca il salto di qualità in attacco

Il Napoli vuole tornare protagonista dopo una stagione difficile

Il Milan punta su Nunez per il definitivo rilancio

L’Atalanta punta a trattenere i suoi gioielli

La Juventus osserva e valuta le cessioni

Conclusioni

Il calciomercato di agosto 2025 conferma come le valutazioni economiche e la volontà dei giocatori siano determinanti per la riuscita delle operazioni. Le grandi del calcio italiano sono pronte a battere nuove strade: l’Inter con Nkunku, il Napoli con Chiesa e Grealish, il Milan con Nunez.

La legge del mercato impone flessibilità, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire come si concluderanno le trattative più importanti dell’estate 2025. Da Lookman a Nunez, passando per Gutierrez e Chiesa, il calcio italiano si prepara a una stagione ricca di volti nuovi e ambizioni rinnovate.