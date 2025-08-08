Calciomercato 8 agosto: Morata al Como, le mosse di Roma e Inter

L’8 agosto 2025 si conferma una giornata caldissima per il calciomercato italiano. Tra colpi chiusi, trattative in corso e situazioni di stallo, il panorama del mercato estivo offre numerosi spunti interessanti per tutte le squadre coinvolte.

Como, colpo Morata: lo spagnolo torna in Italia

Alvaro Morata con la Spagna (Depositphotos)

Il Como piazza il colpo dell’estate con l’arrivo di Alvaro Morata. Lo spagnolo torna in Italia dopo l’esperienza al Galatasaray, dove era approdato in prestito dal Milan nella scorsa stagione.

L’operazione, del valore complessivo di 12 milioni di euro, ha coinvolto tre club:

Milan : incassa la cifra pattuita per il cartellino

: incassa la cifra pattuita per il cartellino Galatasaray : perde il prestito ma riceve un indennizzo

: perde il prestito ma riceve un indennizzo Como: si assicura un attaccante di esperienza internazionale

Per Morata si tratta di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza in rossonero. Il Como punta forte sull’esperienza dell’attaccante spagnolo per consolidare la propria posizione nella massima serie e raggiungere l’obiettivo salvezza con maggiore tranquillità.

Inter bloccata su Lookman: il nigeriano fa muro

Lookman vs Inter (depositphotos)

L’Inter continua a incontrare difficoltà nella trattativa per Ademola Lookman. Il nigeriano dell’Atalanta, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell’Europa League, mantiene la sua posizione di fermezza nei confronti della società bergamasca.

Lookman continua la sua “battaglia personale” contro l’Atalanta, rifiutandosi di scendere in campo e di partecipare alle attività di squadra. Una situazione che mette in difficoltà sia il club orobico che l’Inter, interessata al giocatore ma bloccata dall’atteggiamento del nigeriano.

I nerazzurri, che questa sera affronteranno il Monaco alle 20:00, sperano di sbloccare la situazione nelle prossime ore. La dirigenza interista rimane fiduciosa di poter convincere l’Atalanta a cedere il giocatore, magari con una formula più favorevole.

Roma scatenata dopo il 4-0 subito dall’Aston Villa

La Roma reagisce con determinazione alla pesante sconfitta per 4-0 subita mercoledì contro l’Aston Villa. I giallorossi si muovono su diversi fronti per rinforzare la rosa a disposizione di De Rossi.

In difesa: fatta per Ziolkowski

È fatta per Ziolkowski, giovane difensore polacco classe 2005 del Legia Varsavia. Il 20enne rappresenta un investimento per il futuro, con caratteristiche fisiche e tecniche che hanno convinto la dirigenza giallorossa.

L’operazione si aggira intorno ai 3-4 milioni di euro, cifra contenuta per un giocatore considerato uno dei migliori prospetti del calcio polacco.

Sulle fasce: da Echeverri a Eguinaldo

Dopo aver incassato il no del Manchester City per Claudio Echeverri, la Roma ha virato su un nuovo obiettivo per le fasce. Il preferito è ora il brasiliano Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk.

Il 22enne esterno offensivo ha caratteristiche diverse rispetto al giovane argentino: • Maggiore fisicità e presenza in area • Esperienza in competizioni europee • Versatilità tattica (può giocare su entrambe le fasce)

Lo Shakhtar valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, cifra che la Roma considera sostenibile per le proprie casse.

Il caso Dovbyk: Villarreal alla finestra

Situazione in bilico per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato la scorsa estate dal Girona, non ha ancora convinto completamente e il Villarreal si è informato sulle sue condizioni.

Il club spagnolo, che cerca un rinforzo in attacco dopo alcune cessioni, vedrebbe di buon occhio il ritorno in Liga dell’ex capocannoniere del campionato spagnolo.

L’alternativa Krstovic

Nikola Krstovic – LiveMedia/Emmanuele Mastrodonato

In caso di cessione di Dovbyk, la Roma ha già individuato il sostituto in Nikola Krstovic del Lecce. L’attaccante montenegrino, autore di una stagione positiva in Salento, rappresenterebbe una soluzione più economica ma comunque di qualità.

Il Lecce valuta Krstovic intorno ai 12-15 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla Roma di realizzare anche una piccola plusvalenza dall’eventuale cessione di Dovbyk.

Altri movimenti: Nzola al Pisa

Tra gli altri movimenti di giornata spicca l’arrivo di M’Bala Nzola al Pisa. L’attaccante francese, reduce dall’esperienza alla Fiorentina, rappresenta un rinforzo importante per i toscani in vista del campionato di Serie B.

L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, permettendo al Pisa di assicurarsi le prestazioni di un attaccante con esperienza in Serie A senza impegni economici eccessivi.

Il mercato di agosto continua a regalare sorprese e colpi di scena, con molte squadre ancora alla ricerca dei tasselli giusti per completare le rispettive rose in vista dell’inizio del campionato.

